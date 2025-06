Una vecina de Ibiza: "Intentamos salvar crías de pajarito, pero muchas no sobrevivieron después de estar en la boca de las serpientes"

"Atrapamos serpientes con frecuencia", explica una vecina de Santa Agnès a Diario de Ibiza. Sofía vive en una casa rodeada de naturaleza. Antes, era común ver lagartijas paseando a sus anchas por su jardín, "pero casi han desaparecido. Antes eran muchísimas y eran muy amigables", asegura.

Esta familia tiene dos trampas de serpientes colocadas en su finca, pero aún así explican que atrapan más culebras por su cuenta. "Hemos cogido en el jardín, cerca de la casa y también un par de veces dentro", cuenta Sofía. Las dos últimas, cazadas esta misma semana, medían 1,20 y 1,60 metros.

La proliferación de estos ofidios por la zona ha hecho ya no solo que las lagartijas vayan desapareciendo, también las aves. "Siguen volando, pero no construyen nidos en las paredes de la casa como hacían antes, porque el verano pasado las serpientes destruyeron muchos nidos", señala esta vecina. "Intentamos salvar crías de pajarito, pero muchas no sobrevivieron después de estar en la boca de las serpientes", detalla.

Una serpiente atrapada en el jardín de su casa / Sofía

Cuenta que sí han conseguido rescatar numerosos geckos, pájaros y lagartos, antes de ser devorados por estas culebras. Y es que, las serpientes buscan comida por todos lados y ahora que cada vez quedan menos lagartijas intentan cazar a otros animales.

La culebra de herradura (Hemorrhois hippocrepis) se ha convertido en una amenaza para el medio ambiente y el ecosistema, ya que están poniendo en peligro una especie endémica, la lagartija pitiusa (Podarcis Pityusensis), que es un icono de Ibiza y Formentera.

Una serpiente dentro de la casa de Sofía / Sofía

El hecho de que en la isla no tengan predadores hace que algunos ofidios alcancen medidas muy superiores a las que tienen en la Península. Aquí tienen muchas presas y comida y no tienen la preocupación de salvar la vida ante la amenaza de otras especies. Según los expertos, la estrategia de estos ofidios se basa en la competición intraespecífica, en hacerse más grandes para luchar contra sus congéneres para cazar más presas.