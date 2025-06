El problema de la vivienda en Ibiza: «Parece que los de fuera estamos de paso»

Si en la rutina laboral diaria ya es un desafío conciliar con la familia, no cuesta imaginar lo que en este reto influye el no tener asegurado un lugar en el que vivir. «Nos urge muchísimo encontrar una vivienda», transmite con preocupación Andrea Amaya, mujer de 37 años y madre de dos pequeños que no superan los diez. Amaya es de Madrid, igual que su pareja, que tiene una hija de once años que también vive con ellos, por lo que, como Amaya aclara, son familia numerosa. La pareja se conoció aquí, donde transcurre su vida, donde nacieron sus hijos. Aquí también es donde se mudó la madre de la adolescente para que la joven pudiera estar cerca de sus dos padres. Amaya trabaja desde hace dos años como terapeuta ocupacional en la Asociación de Personas con Necesidades Especiales de Ibiza y Formentera (Apneef), que a finales de mayo lanzó una iniciativa para ayudar a encontrar vivienda a personas como Amaya debido a la constante fuga de profesionales y familias a las que atiende desde 2022.

«Toda la vida ha habido movimiento de personal pero desde hace tres años se han ido 11 de nuestros profesionales y 22 de las familias a las que atendemos», apunta Carmen Boned, responsable de comunicación en la organización que tuvo la iniciativa.

Ayudar a encontrar vivienda

«Es un drama», define Boned, al pensar que en la organización hay «compañeros viviendo con sus padres o que a sus 35 años siguen compartiendo vivienda», además de que asumen que «trabajan para sobrevivir». En este contexto, a pesar de que la campaña con el lema «el techo es un derecho. ¿Sabes de alguna casa en alquiler o venta en Ibiza?» haya tenido mucha repercusión, Boned evidencia que «no llegan opciones a precios asequibles».

Así lo tiene comprobado Amaya, que busca para su familia vivienda «de manera desesperada» porque el contrato de la casa que alquilan en Sant Rafel acaba en febrero de 2026 y el propietario ya ha decidido no renovarles el contrato. Amaya supone que esto se debe a que su arrendador quiere alquilarla por más precio que ahora (unos 1.200 euros), a parte de que la familia tuvo problemas con él en varias ocasiones por las condiciones en las que se encuentra la casa: «Hemos normalizado pagar algo si se rompe», denuncia ella, como otro de los problemas que vincula con la falta de vivienda en la isla.

Ofertas desorbitadas

Por este motivo, Amaya y su pareja buscan piso y a pesar de la campaña de Apneef, apunta que las ofertas que llegan no se ajustan a las necesidades de la familia: «Está desajustado...», advierte la mujer: «Nos han llegado a ofrecer un bajo con dos dormitorios en Sant Antoni por 2.300 euros, o un piso por 1.500 en un cuarto sin ascensor», revela con indignación, planteándose lo que supondría vivir en unas condiciones así: «¿Qué hago si se duermen los niños en el coche y estoy sola?», titubea.

Al comprobar que las ofertas que llegan no difieren de las mencionadas, Amaya cuenta que ya no le importa la zona de la isla en la que aparezca una vivienda a precio asequible: «Estamos superatentos a todo lo que salga, ya no tenemos ni preferencia de zona, sólo queremos encontrar una casa», insiste, antes de destacar que, como es evidente, lo que paguen por la vivienda no les puede quitar el dinero que necesitan para comer: «En una familia numerosa ya te gastas 1.000 euros al mes en alimentación», y esto sin ser exquisitos, admite.

En esta situación, Amaya incluso vacila sobre su futuro: «Mientras consigamos un alquiler que nos permita aguantar al menos otros cinco años aquí...», porque piensa que así, a quien también considera como su hija alcanzará los 16 años y «podrá viajar sola a donde sea» si se mudan.

Esta, lamentablemente, va a ser su opción si no encuentran un alojamiento decente antes de febrero del año que viene: «Nos tendremos que marchar con todo lo que ello supone», suspira, pensando en la mudanza y en cómo ésta afectará a sus pequeños: «El desarrollo de los niños es integral y es imprescindible el contexto... Hasta que te organizas pasa un tiempo y todo es sudor y lágrimas», se adelanta a pensar Amaya, teniendo también en mente «el duelo» que generaría para todos el separarse de la niña de once años, que se quedaría aquí con su madre: «Se verá obligada a separarse físicamente de su madre o de su padre... Y esto no puede ocurrir en un país que se hace llamar ‘desarrollado’», critica.

Alcanzar la fecha límite

El punto al que teme llegar la familia de Amaya lo alcanzó hace poco Alba Blanco, joven de 26 años que aterrizó en la isla hace tres años para cubrir un puesto de integradora social en Apneef. A pesar de que le encante su trabajo, Blanco presentó hace poco su baja voluntaria porque después de llevar dos meses buscando vivienda con su pareja y no encontrarla, ha tomado la difícil decisión de «mover una casa de tres años» y volver a Galicia, donde tiene a sus familiares. «Nos quedamos sin vivienda y nos urge un techo bajo el que estar», explica.

«Es muy difícil tomar la decisión de irme de un trabajo que me encanta», comenta con pena y opina que, en estas circunstancias, «la isla te escupe». «No es una decisión que podamos tomar nosotros como personas independientes», opina Blanco, que piensa en la gran cantidad de profesionales que pasan o han pasado por una situación similar: «He visto ir y venir a muchísimos compañeros que a pesar de, no sólo encontrar un trabajo estable, sino también de disfrutarlo, de estar a gusto, de tener cercanía con las familias... Se han visto obligados a irse sin ser ellos los que toman la decisión».

Como Boned, Blanco recuerda: «No todo el mundo es apto para vivir compartiendo piso o pagando 700 euros por habitación». En su caso, por ejemplo, trabaja desde casa: «No me puedo arriesgar a compartir piso con alguien que no sé en que condiciones vive», plantea, pensando en otra situación que también cree que se ha normalizado en la isla. «Hay médicos viviendo en campamentos... Sé de familias que viven con una cantidad ingente de personas...», describe para dar voz a una realidad que «parece que se olvida» y para que «no les toque a otras personas» vivir lo que a ella.

Blanco se mudó a Ibiza en un momento en el que su pareja trabajaba y vivía aquí, pero en un plazo máximo de un mes ambos deben dejar el alojamiento que ha sido su casa y, teniendo en cuenta que ya ha empezado la temporada, no han podido encontrar nada: «Es imposible hacerlo», advierte, y ofrece el ejemplo de una de las opciones que apareció en su búsqueda diaria: «Lo más barato que he visto ha sido un estudio por 1.400 euros en Sant Antoni... Además de que esto está sujeto a que tienes una casa pero con fecha de caducidad, porque igual en invierno encuentras una vivienda por 800 o 900 euros pero sólo te la alquilan hasta abril», plantea, antes de señalar que este tipo de alojamientos se alquilan durante la temporada.

Desde el punto de vista de Blanco, la falta de vivienda a un precio asequible en la isla es «un problema global» que está generando «la pérdida de servicios públicos». Sin éstos, la joven apunta que Ibiza será una «utopía» para el turismo, y piensa que la situación «explotará» en algún momento. Por eso clama: «Por favor, que alguien haga algo», dado que esta «precariedad extrema» también afecta a las familias con las que trabajan en la asociación, donde hay personas con diversidad funcional, que depositan confianza en los profesionales pero que, si van y vienen, generan una situación «difícil de gestionar».

Dejar todo lo mejor posible

Por este motivo, Blanco decidió establecerse el 1 de junio como límite para encontrar un nuevo hogar. «Quiero irme bien», indica, no sólo por los trámites que debe hacer para cambiar su residencia o el vehículo que trajo a la isla, sino también pensando en tener la oportunidad de despedirse bien de las entre 15 y 20 familias que atendía hasta ahora.

Su destino, aunque incierto, por el momento lo tiene claro. Vuelve a casa, donde al menos tiene su propia «red de apoyo» y donde volverá a vivir con sus padres, con lo que es consciente de que, al irse, pierde también su «independencia». Además, piensa en que en su tierra no existen las mismas ofertas laborales que aquí, pero confía en que lo encontrará pronto: «Es empezar de nuevo, con una mano delante y otra detrás», advierte.

Algo parecido es lo que les tocó hacer a Juan Rovira y a su pareja Francisco González, que tras nueve años viviendo en la isla se marcharon a finales de 2023. Ambos trabajaban como psicólogos en Apneef y por la dificultad de encontrar vivienda no tuvieron otra opción que no fuera mudarse a Córdoba, donde a la pareja de Rovira le surgió una oferta de empleo, además de que así iban a estar más cerca de sus familiares.

Rovira, por su parte, todavía no ha encontrado trabajo, a diferencia de lo que sabe que pasa en Ibiza: «Allí trabajo hay, pero el problema es la vivienda», critica como sus compañeras.

En el caso de ambos, su mudanza se debió a que iniciaron un proceso de adopción para el que se exigía tener una habitación para el niño o la niña. «Estuvimos buscando durante un año y al final tomamos la decisión de irnos», avanza. Así, ahora tienen una casa con hasta tres habitaciones pagando un poco más que lo que pagaban aquí por una casa con una única estancia pero, como insiste Rovira: «En la Península lo difícil es encontrar trabajo».

Además de esto, Rovira señala el «difícil cambio» que supuso mudarse dejado en la isla a familiares y amigos: «Yo me sentía arraigado porque tenía el B2 de catalán también», cuenta, a pesar de considerar que los residentes «también sufren» las partidas, tanto por la compañía como por los servicios que dejan de prestarse en la isla.

Por esta razón, su pareja y él tomaron esta decisión consensuada con visión a largo plazo: «Pensamos en las dificultades que teníamos para vivir en Ibiza... Llegar a fin de mes y tener a una criatura... Se hace muy difícil si no tenemos a los padres cerca o tenemos que vivir de alquiler», indica Rovira, que opina que la isla: «Es un paraíso que se paga caro».

Rovira también espera que dando a conocer su historia se haga algo para romper la sensación con la que se fue: «Siempre decíamos que parece que los de fuera estamos de paso».