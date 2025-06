El periplo de un paciente de Ibiza para llegar a tiempo a Son Espases

Un paciente oncológico de Ibiza pudo, por fin, someterse el martes 3 de junio a una prueba pendiente en el Hospital Son Espases, en Mallorca. Era el tercer intento, ya que en otros dos días el vuelo de primera hora de la mañana, a las siete, sufrió demoras, lo que impedía que él y su mujer, que le acompaña, llegasen a tiempo a la gammagrafía, para la que tenían que estar en el centro hospitalario sobre las nueve/nueve y media de la mañana. Se trata de una prueba larga, que se realiza en dos tandas. En total, dura horas, de ahí la necesidad de que comience pronto por la mañana, explica Joaqui García, la mujer del paciente.

«Llevábamos cerca de dos meses esperando la gammagrafía, que se realiza en medicina nuclear. Nos dieron cita para el 6 de mayo e íbamos a volar a Palma a las siete de la mañana, pero por la noche, en la madrugada, recibí un correo electrónico que indicaba que había una demora en el vuelo», añade García, que a las seis vio en la web de la aerolínea que iba a salir a las 9.40 horas. Por tanto, era imposible llegar a tiempo a la cita y en Son Espases le dieron una nueva fecha para dos semanas más adelante: el 20 de mayo. Ese día hubo otra demora, de manera que se hacía imposible llegar a la hora programada para la gammagrafía. Y en ambos casos, incluso aunque se les ofreciese reubicarse en otro vuelo que saliese más temprano que el demorado de las 7 horas, de poco servía si no llegaban a las 9 o 9.30 a Son Espases.

Dos intentos fallidos

«Nos decían que se debía a problemas técnicos, de personal, que el avión estaba en Valencia. Llamé a Son Espases, les expliqué la situación y volvieron a anularlos la cita», apunta García, que esa mañana del 20 de mayo había estado desde las seis de mañana en el aeropuerto de Ibiza con su marido, que tiene movilidad reducida. «El 6 de mayo, el día del primer intento, antes de las 8 de la mañana Son Espases ya me había anulado la cita porque les habían llegado noticias de que el vuelo estaba cancelado. Yo les dije que no era cancelado, que tenía atraso y que volaríamos a las 9.40. Me dijeron que no fuéramos porque íbamos a llegar allí a las 11 de la mañana y a esa hora ya no nos podían hacer la prueba», añade García en conversación con este diario.

Fuentes de Air Nostrum (que opera los vuelos interislas de Iberia, la aerolínea con la que iban a volar el paciente y su mujer en los dos primeros intentos) explican, al ser preguntadas por este diario, que el dinero de los billetes de avión (que los paga el Ib-Salut) en casos como el de esta pareja que acudía a Palma por motivos sanitarios, hay un derecho a una indemnización por el retraso acumulado. Explican que, en caso de que el retraso en un vuelo de la ruta Palma-Ibiza sea mayor a tres horas, a los pasajeros afectados les corresponde una indemnización de 250 euros. Estas fuentes de Air Nostrum reconocen que esos dos vuelos sufrieron retrasos, pero explican que se debió a razones operacionales (el 6 de mayo) y técnicas del avión (el día 20 del mismo mes).

Según ha podido saber este diario, por razones operacionales se entiende la falta (por enfermedad, por ejemplo) de al menos alguno de los miembros de la tripulación técnica (piloto y copiloto) o de cabina (lo que comúnmente se conoce como azafatos y azafatas). Fuentes de Air Nostrum también sostienen, al ser preguntadas por los retrasos en los Ibiza-Palma, que la puntualidad de dicha ruta operada por Air Nostrum entre ambas islas es elevada: aseguran que en lo que va de 2025 se sitúa en un 93,8%.

García afirma que, tras lo ocurrido los días 6 y 20 de mayo, pidió en la oficina de traslados poder volar a Palma un día antes de la cita, pero añade que para ello hay que mandar un escrito a la central a modo de solicitud y esperar respuesta. En todo caso, finalmente el 3 de junio pudieron llegar a tiempo al hospital mallorquín volando en el mismo día, tras los dos intentos fallidos mencionados.

Son Espases

Desde el servicio de prensa de Son Espases explican que «situaciones como esta ocurren muy de tanto en tanto», en referencia a que «un avión se estropee o haya inclemencias climáticas». «Cuando el paciente viene a una consulta con el especialista y el avión llega con retraso, siempre se le atiende, siempre y cuando el paciente llegue antes de las 14 horas, aunque la cita sea a las 9. Otra cosa es cuando se trata de una prueba como gammagrafía o Pet-TC, en las que se cita al paciente a primera hora porque la prueba tiene dos partes y necesita pasar un determinado número de horas entre ambas. Si el paciente se retrasa, ya no es viable la realización de la misma y hay que reprogramar», añaden las mismas fuentes, en consonancia con lo que apunta la mujer del paciente.

Al mismo tiempo, añaden que en el Hospital Can Misses «siempre dan información de cómo proceder en estos casos». Así, desde la oficina de traslados se les dice que «el Ib-Salut autoriza venir una noche antes si el paciente justifica con su cita que no llega a tiempo con el primer avión». En ambos casos, la imposibilidad del paciente de llegar a tiempo se debió a retrasos imprevistos en su vuelo de primera hora. García señala que «a cualquier hora, pero sobre todo en el vuelo de las siete de la mañana, viajan personas que van a Son Espases».