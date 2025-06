Mata a un amigo por seis duros en ses Salines y se salva de la pena de muerte in extremis

Una supuesta deuda de solo seis duros, 30 pesetas, que no se llegó a aclarar si era real o no, fue la causa de un terrible crimen ocurrido en la zona de ses Salines, en los alrededores de la iglesia de Sant Francesc, el 18 de septiembre de 1904 y que fue juzgado en junio de 1905, hace ahora 120 años. Terrible por cómo se produjo y por la amistad que unía a víctima y verdugo, que se salvó de la pena de muerte gracias a la pericia y la insistencia de su abogado, que no desistió de la defensa ni cuando el jurado expresó el veredicto de culpabilidad.

El crimen causó un enorme impacto en la opinión pública ibicenca y el juicio levantó una gran expectación, como señalaba Diario de Ibiza en su edición del 5 de junio de 1905 en referencia al caso: «Los grandes crímenes tienen la virtud de reunir alrededor de su autor todas las iras de un pueblo, cuando el hecho es reciente, y de convertir aquellas iras en compasión cuando llega el momento de advertir al culpable que no en vano delinquió».

¿Pero qué paso aquella noche del 18 de septiembre? Según los hechos probados que se dieron en el juicio, un grupo de amigos -los hermanos Mariano y Bartolomé Torres Ribas, de Can Butín, Vicente Costa Riera, de Can Puig, y José Roselló, Coix- quedaron para cenar en un colmado llamado Can Enrique, en Sant Francesc, y después decidieron ir a la cercana finca de Can Bagot a comer unos higos de postre.

Por el camino, Vicente Costa, Puig, y Mariano Torres, Butín, se quedaron solos y fue el momento que aprovechó Puig para atacar a su amigo. Le asestó seis puñaladas. Butín echó a correr intentando huir de su agresor, cayó al suelo falto de fuerzas y entonces Puig le cortó el cuello.

Bebida abundante

¿Cuál fue el motivo de la agresión? Durante el juicio los testigos aseguraron que habían visto a Butín sacar en alguna ocasión seis duros que tenía en una petaca. Puig declaró que Butín le debía justo esa cantidad y que no quería pagársela, que en el camino volvió a reclamársela y que entonces fue Butín el que le amenazó con un cuchillo y actuó en defensa propia apuñalándole antes de que lo hiciera el otro. Si existía la deuda o no, no se llegó a aclarar.

Durante la vista, los testigos aseguraron que, efectivamente, habían visto los seis duros que llevaba Butín y que tanto la comida como la bebida habían sido abundantes durante la cena.

El forense Serra presentó entonces su informe, en el que señaló que el cadáver presentaba siete heridas de arma blanca, una de ellas en el cuello cuando ya debía estar en el suelo, pero que solo una cuchillada, que le atravesó el corazón, era mortal de necesidad. También se leyó un informe de conducta que dejó clara la fama de pendenciero que tenía Puig.

En las conclusiones provisionales, el fiscal había presentado al procesado como autor de un delito de homicidio y robo, con los agravantes de ensañamiento, nocturnidad y despoblado, lo que, en caso de ser declarado culpable, le abocaba a la pena capital, aunque tras escuchar las pruebas retiró el agravante de ensañamiento.

Por su parte, el defensor, Luis Llobet García-Conde, aseguró que Puig «había obrado con arrebato, que estaba embriagado, no siendo en él habitual, y que el Butín había agredido al procesado», según la crónica de es Diari.

En este momento el juez Mendo decidió suspender la vista y reanudarla por la tarde para que las partes, testigos y público pudieran descansar y comer.

¿Estaba borracho?

Reanudado el juicio a las tres y media de la tarde comenzaron los alegatos finales ante un numeroso público que se apretujaba en los asientos de la sala. El primero en intervenir fue el fiscal Planas, que se mantuvo en la tesis de un homicidio en el que el móvil fue el robo de los seis duros. Destacó que la víctima no llevaba armas y que el agresor aprovechó la nocturnidad y el despoblado, ya que no había casas cerca del lugar. Descartó que Puig estuviera borracho y que hubiera mediado provocación de la víctima, por lo que solicitó un veredicto de culpabilidad.

Por su parte, el defensor Llobet en un «bellísimo discurso», según la crónica, aseguró que el fiscal había revestido su acusación de una «gravedad aparatosa» y se quejó de que Planas hubiera filtrado a la prensa la pena que iba a solicitar, predisponiendo así al jurado en contra de su defendido. En su alegato insistió en la deuda de los famosos seis duros que Butín se negaba a satisfacer para justificar el «arrebato» de Puig y señaló que la nocturnidad y el despoblado no habían sido buscados, por lo que no se podía decir que hubiera sido una acción premeditada. Por ello, reconoció el homicidio, pero no el robo ni los agravantes.

El matiz de la nocturnidad

La deliberación del jurado se prolongó durante varias horas, pero sus componentes volvieron a la sala con un veredicto en el que apreciaban el homicidio, el robo y la nocturnidad. Esto provocó la airada protesta del defensor, que no entendía que no se hubiera debatido lo suficiente el tema de si la nocturnidad y el despoblado habían sido buscados o no y que en el veredicto de asumiera la nocturnidad cuando no se había apreciado el despoblado.

El matiz no es menor, ya que el hecho de que apareciera o no la nocturnidad en el veredicto podía condenar o librar del garrote a Puig. Así lo consignó el fiscal Planas, que dijo que se veía «en la triste pero imperiosa necesidad de pedir para el procesado la pena de muerte».

Entonces Llobet quemó su último cartucho y citando diferentes sentencias del Tribunal Supremo en un intento desesperado de salvar la vida de su defendido pidió que se tuvieran en cuenta sus explicaciones y se aplicara a Puig la pena de 20 años de cárcel o, como mucho, cadena perpetua.

Esto provocó una intensa discusión. Así lo explica es Diari: «Fue in crescendo el interés y la expectación, deseosa, sin duda, de evitar a Ibiza la contemplación de un lúgubre y repugnante espectáculo y de premiar de algún modo la esmerada labor del señor Llobet».

El debate se prolongó hasta las ocho y media de la tarde, cuando el tribunal finalmente aceptó que la nocturnidad no había sido buscada y condenó a Puig a cadena perpetua, además de a inhabilitación permanente y a indemnizar con 2.000 pesetas a la familia de Can Butín.

«Nos creemos en el caso de consignar que el fallo de la Sala ha merecido la aprobación de todos y de dirigir en nombre de estos vecinos, y en el nuestro propio, mil plácenes a la Sala, al Jurado, al Defensor y al Fiscal», concluye la crónica de es Diari.