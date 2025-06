Mariano Juan: «Nunca diré que la solución al problema de la vivienda en Ibiza sea edificar más y alegremente»

¿Piensa realmente que la solución para atender emergencia habitacional de Ibiza pasa por construir en suelo rústico?

Pienso que es una parte imprescindible, pero no suficiente. Yo no he dicho nunca, ni lo diré, que la solución al problema a la falta de vivienda sea que se construya más y, además, de forma alegre. No. Aquí hay varias cuestiones que se tienen que atacar. La primera, el tema de las viviendas vacías. Aquí todo el mundo habla de limitar los precios de los alquileres y de otro tipo de soluciones, pero nadie habla de por qué hay en Ibiza hay unas 4.000 y pico viviendas vacías.

2.660 sólo en Sant Josep, el 16% del total, según el avance del PGOU.

Puede cuadrar. Extrapolando los datos de una encuesta de Vila, a nosotros no salían unas 4.000 y pico en Ibiza. Más o menos. Son muchísimas. Tenemos un problema de vivienda vacía. El otro problema es la falta de suelo para construir a precio limitado. Y otro, el intrusismo, es decir, el uso fraudulento de las viviendas. Nosotros [el Consell] sólo tenemos competencia en intrusismo. No está tan clara la conexión directa entre eliminar el uso turístico ilegal y que de repente se disponga de un mayor parque de vivienda. Hay un informe de PwC de Barcelona que apuntaba que pese a que habían bajado un 1% o 3% los anuncios de viviendas turísticas el precio había subido un 30%. Por tanto, no hay que hacer trampas jugando al solitario y generar unas expectativas irreales del tipo: si eliminamos 1.000 pisos turísticos, esos 1.000 pisos van a volver al mercado residencial de forma automática. Y al precio que nosotros queramos. Ni mucho menos. Porque al que le quitas el anuncio turístico se enfada y decide cerrar y esperar a que vengan tiempos mejores para el alquiler turístico ilegal, o decide vender. Conocemos casos, en edificios como Las Boas, en Vila. Por lo tanto, no es tan fácil, ya nos gustaría.

¿Y las viviendas vacías?

Hay que preguntar a los pequeños propietarios por qué hay pisos cerrados. Y este no es un problema solo de Ibiza, sino nacional. Todos conocemos a personas que dicen que no piensan alquilar. Que han tardado, por ejemplo, un año y medio, en sacar a una persona a la que les consta que estaba de viaje a Brasil, pero tenía un certificado de vulnerabilidad y no sé qué… Y no piensan volver a alquilar hasta que cambien las leyes, o venden. Aquí radica gran parte del problema, además de la falta de suelo.

¿Pero es necesario construir más en suelo rústico?

Repito: es una de las soluciones, no la única, ni mucho menos. De hecho, probablemente no sea la principal. Pero es cierto que lo que se ha construido, o lo que está pendiente, en suelo urbano es, en su gran mayoría, a precio libre, que es inasumible para los ibicencos. Nosotros decimos que, excepcionalmente, se pueda generar más suelo urbano a precio limitado, ya sea VPO [vivienda de protección oficial] o VPL [vivienda a precio limitado], para que pueda ser para residentes [a viviendas de precio limitado sólo pueden acceder personas empadronadas al menos con cinco años de antigüedad].

El vicepresidente primero, Mariano Juan, durante la entrevista. / J. A. RIERA

¿Y de la misma manera de que se tramita una ley exprofeso para transformar por la vía rápida el suelo rústico para construir a precio limitado, no se puede modificar la normativa para aumentar el porcentaje de vivienda pública que se tiene que construir en urbano?

Esto ya se da. Actualmente, la ley obliga a que sea un 30%.

¿Pero no se puede modificar la ley para aumentar este porcentaje en vez de habilitar suelo rústico para ello?

Punto número uno. Ya se puede hacer actualmente lo que se pretende con la ley que regulará los llamados proyectos residenciales estratégicos. Cuidado. Es decir, los ayuntamientos en cualquier momento pueden convertir sol rústico en suelo urbanizable o urbano.

Siempre y cuando no se supere el 10% de su crecimiento.

Sí, hay un límite que marca el PTI, y otros requisitos, pero, en abstracto, el suelo rústico no es para siempre. Se marcan unas zonas, que son áreas de transición, y los ayuntamientos pueden reclasificarlas y declararlas urbanizables. Salvando los matices, con la nueva ley se pretende que este procedimiento sea más rápido. ¿Se podría cambiar esa ley y decir que en vez del 30% [de vivienda a precio limitado] sea un 50%? Sí. ¿Ha funcionado esto en Barcelona? No.

¿Y por qué, entonces, sí puede funcionar en el suelo rústico?

Porque en suelo rústico la expectativa es cero. En el urbano, no. Es decir, si ahora obligamos a que se construya un 40 o un 50% de vivienda a precio limitado en un lugar donde actualmente ya se ha hecho una inversión [urbano], si no salen los números, estos ámbitos no se desarrollan. Es lo que está pasando en Barcelona, donde se pusieron unos porcentajes y esas unidades de actuación con tantas cargas no se ejecutan. En cambio, en las áreas de transición, la expectativa urbanística es cero. O haces eso, o eso se queda en rústico. La diferencia es esta. Nosotros lo que queremos es que, puntualmente, se puedan desarrollar zonas como la que se sitúan, por ejemplo, detrás del Recinto Ferial, que está rodeada de una malla urbana y del segundo cinturón; o alguna zona de Platja d’en Bossa rodeada de suelo urbano. Porque, de lo contrario, puedes esperar a que el ayuntamiento algún día lo reclasifique y obligue a edificar un 30% a precio limitado, pero visto lo que tardan los procedimientos, o coges esta vía o quedará como rústico. Por tanto, consideramos que es una vía que puntualmente puede generar 200, 300, 400, 500 viviendas, con los requisitos que queramos, para residentes. Creemos que puede funcionar.

Hace un año, precisamente, usted decía en una entrevista que no creía en la creación de más suelo urbano sino en aprovechar el existente para construir vivienda a precio tasado. ¿Qué ha cambiado?

Ha cambiado que la experiencia ha demostrado que no es suficiente y que cada vez la situación es más dramática, y la prisa. La norma general es centrarse con el suelo urbano existente. Con la última ley de vivienda impulsada por Marga Prohens se prevé el incremento de edificabilidad en los terrenos que puedan ceder los ayuntamientos o el Consell para vivienda a precio limitado. Esto debe ser la norma general, pero esto tarda y no excluye lo otro, que tiene que ser excepcional.

¿Con la nueva ley pueden saltarse también las limitaciones impuestas al desarrollo del PGOU de Vila por la falta de agua?

Tengo entendido que lo que se construya a través de un proyecto residencial estratégico no podrá ser utilizado hasta que Recursos Hídricos informe favorablemente. ¿Qué es lo que creo que se pretende, y que me parece correcto? Que siendo conscientes de que esta solución, o cualquier otra, implica años de tramitación, porque aprobar y ejecutar un proyecto residencial estratégico se necesitarán tres años como mínimo, en este tiempo el problema de Recursos Hídricos ya estará solucionado. Entonces, creo que no se quiere retrasar el inicio de todo esto hasta que esté la cuarta desaladora en marcha, o la ampliación de la de Santa Eulària. Creo que se podrá diferir el veto de Recursos Hídricos al momento de la utilización del bien. Que puede ser un problema para los inversores y que esto les frene, pero tampoco hay que permitir que se construya sin condiciones.

Con todo lo que está explicando, ¿cuál es el límite de Ibiza? ¿Hasta dónde se puede desarrollar?

Nosotros, de verdad, siempre hemos dicho, y además lo creemos, que el crecimiento urbanístico de los ayuntamientos, por la vía ordinaria, es un tema. Y, evidentemente, se tienen que cumplir los estándares: no se puede crecer más del 10%, los recursos hídricos son los que son, hay que superar una evaluación ambiental estratégica… Pero esta vía excepcional es para los residentes, para la gente que ya está aquí y que ya consume agua y recursos.

¿Por qué está empecinado en que no se aplique la ley nacional de vivienda y se declare Ibiza zona tensionada para limitar el precio del alquiler?

Porque estoy convencido de que la experiencia ha demostrado no que no funcione, sino que es peor porque se retira la oferta. Lo certifican Estocolmo, Berlín, París, San Francisco y no sé cuántas ciudades más. En Barcelona han desaparecido 30.000 pisos. En Balears, en una legislatura, creo, un 18% de pisos disponibles de alquiler. Y por otro lado viene cada vez más gente a vivir aquí. La derivada es clara.

Todos los ejemplos que ha dado son de grandes ciudades. Esto es una isla con unas particularidades totalmente distintas.

¿Y qué nos hace pensar que tenga que ser diferente?

Dada la magnitud del problema, ¿por qué no probar esta medida como una herramienta más?

No es tan sencillo. No podemos experimentar con cosas tan serias. El problema es que podemos generar que si hay 1.000 pisos de alquiler, deje de haber 900 y queden 100. Esto tiene un efecto que apunta el propio Banco de España. Estamos segregando a los que ya tienen un piso en alquiler, y esos están cinco años guardaditos, de los que quieren e intentan acceder a una vivienda y no hay manera. ¿Cuál es el efecto? Que se vayan de aquí o a un Can Rova 3. Todo esto genera economía en B. Los pisos baratos los creo Franco, la llamada renta antigua, y nunca funcionó. De hecho, lo quitó el PSOE. Por alguna razón. Pero en segundo lugar, repito, porque expulsaría a la gente a la que ya le cuesta llegar a según qué rentas. No tendrán opción porque no habrá pisos de alquiler. La consecuencia sería esta. Y nos da pánico. Los experimentos se hacen con gaseosa, y no con esto.

¿Su negativa obedece a una cuestión ideológica al ser una ley estatal aprobada por la izquierda?

No quiero negar que hay una cuestión ideológica. El arrendador en Ibiza paga su hipoteca. Prácticamente todos, un 99%, se corresponden con pequeños tenedores, que han invertido su dinero en un piso y, con toda seguridad, a través de una hipoteca. Y la hipoteca no se la limita nadie. De hecho, no paran de subir. Pero les dicen lo que tienen que cobrar por alquilar una vivienda. Apalear al pequeño propietario que ha puesto sus ahorros ahí no es la solución. Pero si funcionara la medida, pues mira... hacemos un bien aunque apaleemos a otro. Pero es que ni tan solo es así. Es que estaríamos matando al pequeño propietario, al que la hipoteca no se la paga nadie, para no solucionar un problema, sino empeorarlo. Claro que hay un componente ideológico, no lo he escondido nunca.

¿Y qué pasa con las fórmulas alternativas del Govern balear, como el programa ‘Lloguer segur’ que no acaba de arrancar en Ibiza?

Esto hay que examinarlo. De lo que hemos hablado con la gente, hay una parte de desconocimiento. Aunque sea sorprendente, hay mucha gente que no conoce este programa. También se piensan que es, como en otras comunidades autónomas, un aval de la Administración en el caso de que el inquilino no pague. Aquí la Administración te alquila directamente y tienes la garantía total de que cobrarás. Y, después, aún hay mucha reticencia de los propietarios a alquilar porque han tenido malas experiencias, y se preguntan: ¿qué pasa si el subinquilino no quiere irse al final? Es decir, ante la posibilidad de que la Administración tenga un okupa, y los hay, el propietario prefiere no meterse. Estamos detectando este problema. Sólo la experiencia podrá generar una cierta confianza en que estos programas funcionan. Creo que con el tiempo lo hará.

Mariano Juan responde a las preguntas de Diario de Ibiza en su despacho del Consell de Ibiza. / J. A. RIERA

El PP de Balears y de Ibiza no se cansan de repetir que al fin se atienden las reivindicaciones de la isla, aunque Mallorca hace oídos sordos a una de las principales, la de que se modifique la ley para que las fiestas ilegales en viviendas se consideren una actividad para facilitar la intervención de la Policía Local. ¿Lo da ya por perdido?

No, no, quien piense que desistimos es que no nos conoce, y al final lo conseguiremos. Es muy complicado hacer entenderlo al estamento burocrático que está lejos de la trinchera, que son los ayuntamientos. Ya sé que el tema del domicilio es sagrado y cuando se menciona este asunto, nadie quiere hablar de ello. Pero no tengo duda alguna de que cuando nos sentemos con los técnicos del Govern balear y les expliquemos nuestra visión y las sentencias que avalan sanciones impuestas por los ayuntamientos a fiestas por ser de libre concurrencia, lo entenderán. Aunque la actividad se produzca en que tendría que ser una vivienda no deja de ser una actividad. Entiendo que esto pueda generar reticencias, porque los juristas buscan la comodidad de la seguridad jurídica, pero como políticos a nosotros nos toca batallar este tema y yo creo que al final lo conseguiremos porque, además, jurídicamente tenemos razón.

Se ha perdido una oportunidad de oro con la ley de Més per Menorca para regular las fiestas y que ha sido totalmente transformada por PP y Vox. Era el momento ideal.

Lo dije. Ideal no, porque Més per Menorca lo mezclaba con la ley turística, cuando se debe regular con la ley de actividades. Pero, repito, sí, políticamente era un momento idóneo y yo lo defendí. Lo conseguiremos. Será en un decreto ley ómnibus o con una modificación explícita de la ley de Actividades. Será donde tenga que ser. El Govern es el que tiene que decidirlo. No es la primera vez que hemos conseguido cosas que antes se consideraba que eran imposibles.