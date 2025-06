Mariano Juan: «400 licencias de VTC son más que de sobra para Ibiza»

Visto el escaso interés mostrado por los ayuntamientos, ¿descarta la creación de una área de prestación conjunta del taxi?

No, es cierto que ha perdido cierto empuje por una sencilla razón: antes la Federación Insular del Taxi lo quería por unas razones determinadas, que han desaparecido, y por tanto ya no lo piden con tanta insistencia a los alcaldes. Pero es algo que hay que hacer.

¿Usted cree en este modelo?

Sí. Sí que es cierto que como funcionamos, con la orden insular de carga y descarga con todas sus confusiones, casi como una área de prestación conjunta de facto, no hay tanta presión popular para que se haga.

¿Y si cree en ello por qué no lidera esta iniciativa?

Sí que lo lidera el Consell. En la ley de limitación de vehículos hay una disposición, que está ahí no inocentemente, para la creación de un consorcio que, precisamente, podrá regular también la creación y gestión del área de prestación conjunta del taxi en Ibiza. Por tanto, sí que se han dado pasos.

Da la impresión de que la regulación del taxi se piensa en beneficio del taxista, porque es un sector muy reticente a según qué cambios, en vez del usuario.

Bueno, se puede transmitir esta sensación. Con la creación y el incremento de licencias estacionales, esto se ha visto muy mitigado. Se ha hecho en contra de los intereses económicos de quien quiere facturar más. Recordemos las quejas y las colas de hace cuatro o cinco años. Había situaciones que no se han repetido con temporadas con la misma ocupación o incluso un poco superior. También es cierto que el sector del taxi es muy combativo, con mucha capacidad de movilización y de afectar. Creo que el servicio del taxi ha mejorado mucho pese a que siempre hay aprovechados a los que los ayuntamientos sancionan.

¿Se darán más licencias de Vehículo de Transporte con Conductor (VTC)?

No, por ahora no.

¿Cuando se apruebe el nuevo reglamento?

No tenemos intención de montar VTC. Es verdad que el Govern balear está haciendo un estudio de carga sobre la movilidad de cada isla. Me sorprendería que concluyera que en Ibiza hacen falta más VTC. Actualmente, no hacen falta más VTC. Hay 400 otorgadas y son más que de sobra para dar un buen servicio. Otra cosa es que estén funcionando en Ibiza o en Mallorca.

Cuando el PP estaba en la oposición calificaba de «fraude» la concesión de la estación de autobuses de Vila, ¿Cómo se explica que seis años después no se haya hecho la auditoría anunciada?

Bueno, por la falta de información del propio Ayuntamiento de Ibiza, que es la Administración que tiene que hacerla. No tenemos que inventarnos cosas raras. Aquí, para que se sepa, hay un edificio [la estación de autobuses] que es municipal y tiene un contrato con un señor que lo ha construido y lo explota. Y el Consell lo que hace es pagar. El Ayuntamiento sabe que lo tiene que hacer y la explicación de por qué no se ha hecho hasta este momento, probablemente sea porque la situación contractual no es clara en el sentido de que ni tan solo se ha recepcionado [el edificio]. Me consta que la concesionaria tampoco es muy colaboradora a la hora de compartir información. Pero el Ayuntamiento es titular de un contrato que tiene que poder fiscalizar y auditar. Veremos qué sale.

¿Qué día saldrán a la calle por fin la flota de autobuses de las dos nuevas concesiones que gestionará la compañía Alsa?

Por contrato, el 1 de noviembre se pone en marcha la nueva contrata y tiene que entrar una flota provisional. Es decir, lo que dice el contrato es que se adjudicará [las nuevas concesiones a Alsa] este verano. Si no hay recursos, suspensiones o historias raras, entrará a funcionar el 1 de noviembre y durante unos meses, que creo que son nueve, se irán introduciendo los autobuses definitivos. No se fabrican 100 autobuses, y menos 66 eléctricos, tan rápido como nos gustaría Lo que estamos mirando ahora con la empresa es que se intente adelantar lo máximo posible el pedido de vehículos para que desde el 1 de noviembre los vehículos sean los definitivos, no la flota provisional.

¿Y a partir del 1 de noviembre el usuario de los autobuses notará de verdad un cambio sustancial?

Sí, por supuesto, porque las críticas se centran normalmente en el estado o la tecnología de los vehículos, pero el cambio más importante será el kilometraje de cobertura. Desde el 1 de noviembre habrá un aumento, eso sí que no es una cosa gradual, de cobertura de un 50%. Es decir, habrá un 50% más de kilómetros de líneas de autobús. Además, la empresa ganadora ofreció no sé cuántos miles de kilómetros extra para obtener una mayor puntuación. Ahora hay que reordenar las frecuencias.