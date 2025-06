Instalan filtros para eliminar los olores del entorno de la depuradora de Ibiza

La primera actuación prevista por la Agencia Balear del Agua (Abaqua), empresa pública de la conselleria balear el Mar y del Ciclo del Agua, para mitigar los malos olores en el entorno de la nueva depuradora de sa Coma ya está finalizada. Los trabajos realizados por la unión temporal de empresas adjudicataria del mantenimiento de la planta han consistido en la instalación de filtros de carbono activado en tres puntos de purga de aire situados en el trazado en el que se impulsan las aguas residuales hacia la nueva depuradora de Vila y parte de los municipios limítrofes.

La nueva estación de depuración se puso en marcha, progresivamente, a partir de febrero del año pasado. Meses después, en septiembre, diversas asociaciones de vecinos del entorno de sa Coma denunciaron las molestias que les causaba el hedor que causaba la nueva planta. Los afectados se movilizaron y recogieron incluso más de 400 firmas en el Consell de Ibiza para reclamar soluciones.

Tal como publicó este diario, Abaqua, con la UTE adjudicataria del mantenimiento de la depuradora, geolocalizaron los puntos en los que se detectaron los malos olores y, a raíz de esta actuación, constataron que el problema se hallaba en las arquetas donde se efectúa la purga de aire de la canalización que conduce las aguas fecales hacia la depuradora de sa Coma, que se encuentra a una altura de casi un centenar de metros. En concreto, las canalizaciones de agua cuentan con diversas ventosas para expulsar el aire que se va acumulando en su interior.

Uno de los tres filtros de cabrono activado, a la derecha, instalado en una zona de purga de aire de la canalización que conduce las aguas residuales a la planta de sa Coma. / D. I.

Tal como explicó el gerente de Abaqua, Emeterio Moles, el aire, en contacto con las aguas residuales, se va viciando y al salir al exterior por los registros se desprende el hedor. Para solucionar este problema, se ha instalado un sistema que, según explica la conselleria, conduce el aire acumulado a través de una tubería a un filtro cargado de carbón activado que absorbe y atrapa los compuestos volátiles (los que generan el mal olor) antes de liberarlo al exterior. Se trata del mismo principio que se utiliza para desodorizar las depuradoras.

Moles explicó que desde hace meses no se han recibido más quejas por malos olores, pero, pese a ello, se ha decidido instalar dichos filtros de carbono en los puntos problemáticos detectados en el trazado de la canalización.

En todo caso, el gerente de Abaqua puntualiza que la nueva depuradora, a diferencia de la vieja de Vila, no tiene problema de olores, sino que es en la purga de aire del agua que se impulsa hacia la planta . Precisamente, otro problema, de difícil solución, es de la elevada salinidad del agua que llega a las instalaciones de sa Coma.

Exceso de salinidad

Pese a que la concentración de cloruros no impide la correcta depuración del agua, ésta no se puede reutilizar luego para el riego. La conselleria balear de Agricultura no permite el riego con agua que se sitúa por encima de 3.000 microsiemens de conductividad, cuando el agua de la depuradora supera más del doble, con más de 7.000 microsiemens.

Inicialmente, tras la puesta en marcha de la planta en febrero de 2024, el caudal de aguas residuales de Talamanca, con una conductividad de 30.000 microsiemens (la del mar está a 50.000 aproximadamente), no era tratada en sa Coma para evitar el incumplimiento de los parámetros de depuración que marca la normativa. Por ello, para depurar el agua de esta zona, siguió funcionando la vieja planta de Vila. Después de las actuaciones del Ayuntamiento para reducir la alta concentración de cloruros, desde hace unos meses la planta de sa Coma ya recibe el caudal de Talamanca y funciona al cien por cien de su capacidad.