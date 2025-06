El Consell no puede multar aún por la limitación de vehículos en Ibiza por la falta de colaboración de Tráfico

Un mes después de la puesta en marcha de la limitación de la circulación de vehículos en Ibiza, el Consell aún no puede instruir ninguna sanción en el caso de que se detecte algún incumplimiento. La razón estriba en que la Dirección General de Tráfico (DGT) «no ve claro en este momento» que el Consell tenga acceso a sus datos, según explica el vicepresidente primero, Mariano Juan. «Nos ha sorprendido, pero tenemos claro que se solucionará porque la ley dice que somos competentes para inspeccionar y sancionar. «En este momento la DGT no está colaborando. No es un reproche. Pero existe cierta reticencia por parte del Estado a la aplicación de esta normativa», subraya.

Sin la posibilidad de acceder a los datos de la DGT, el Consell no puede comprobar si las matrículas que actualmente ya están recogiendo las policías locales o los inspectores de transporte se corresponde con vehículos de no residentes y que, por tanto, tienen la obligación de obtener una autorización para circular por la isla desde el pasado 1 de junio hasta el 30 de septiembre.

En todo caso, aunque ahora mismo no se puedan detectar posibles incumplimientos e iniciar expedientes de sanción, Mariano Juan asegura que, cuando se pueda acceder al sistema de datos de la DGT, se podrán comprobar, aunque sea más tarde, las matrículas que se están recogiendo en este momento y, si corresponde, iniciar un procedimiento sancionador.

A la espera de un convenio

El vicepresidente explica que, en la reunión mantenida con la DGT, sus responsables «no acababan de entender» por qué tenían que compartir sus datos con el Consell, es decir, con base en qué competencia. «Se explicó que hay una ley autonómica [la 5/2024 de control de afluencia de vehículos en Ibiza para la sostenibilidad turística] que dice lo que dice». El Consell ha planteado la firma de un convenio con la DGT, tal como prevé la misma ley 5/2024 en su disposición adicional quinta sobre colaboración y coordinación con otras administraciones. «Por ahora no tenemos respuesta, lo están estudiando. Tengo claro que este asunto se acabará desbloqueando».

Los ayuntamientos sí tienen acceso a la información de la DGT. «Nadie cuestiona esta competencia, es una cosa que está asentada. En cambio, la ley de limitación de vehículos es una cosa nueva que igual en Madrid aún suena un poco lejano a instituciones que no sea la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia», afirma con cierta ironía en referencia a la amenaza del CNMC de recurrir en los juzgados el reparto del cupo entre las empresas de vehículos de alquiler.

Al ser preguntado sobre si antes de la puesta en marcha de la regulación no se había hablado con la DGT para cerrar el acceso a su base de datos, el vicepresidente explica que así fue, antes incluso de la aprobación de la ley en el Parlament, y que, de hecho, inicialmente, el organismo dependiente del Estado «se ofreció a aplicar» la restricción sin «la necesidad de aprobar una ley autonómica», con referencias a «experiencias parecidas en otros lugares, como Formentor», en Mallorca. «Nos sorprendió gratamente, pero luego tuvimos una reunión técnica en la que los letrados de la DGT vieron que esto iba más allá de la regulación del tráfico, que era política de protección de territorio, de saturación turística, y dijeron que no lo harían y nosotros continuamos con nuestra hoja de ruta», dice Juan.

Sanciones a autocaravanas

En cuanto a las autocaravanas, el vicepresidente asegura que se está actuando con «una campaña informativa con advertencias a los posibles infractores (no residentes sin reserva en un camping), pero «no desde el punto de vista sancionador». «Las policías locales están anotando matrículas y verificando si se mueven. Son diligencias previas por si hay que sancionar. Ya dijimos que primero se iba a avisar y, luego, sancionar. No puedo decir y tampoco tendría que poderlo decir cuándo se va a empezar a sancionar. Pero esta temporada se va a empezar a multar», indica.

«Quizá los datos nos sorprenderán con menos coches de lo que pensábamos»

El vicepresidente primero del Consell de Ibiza, Mariano Juan, asegura que ahora mismo es «difícil medir» si, un mes después del inicio de la limitación de circulación en la isla, se nota o no en las carreteras. «No soy muy amigo de las sensaciones, me gusta medir las cosas». Confía en que a mediados de agosto pueda haber «un primer balance del número real de vehículos». «En este momento no se puede decir que haya ni menos vehículos ni más. Más no hay. Menos, tampoco lo puedo decir. Es muy prematuro. Creo que quizás los datos nos sorprenderán y habrá menos coches de lo que pensábamos», dice.

En este primer verano de aplicación de la restricción, el cupo fijado (4.148 vehículos por día) es de mínimos y aún no se sitúa en la cifra máxima que fija el estudio de carga. Juan recuerda que desde 2018 las subidas anuales han sido de dos dígitos y cree que este año «no será así». «Tendrá más efecto de lo que pensábamos, otra cosa son las sensaciones», señala.

De momento, aunque no cuenta con los últimos datos, Juan asegura que por ahora en ningún día se ha sobrepasado el cupo, es decir, no se ha denegado ninguna autorización. El vicepresidente también afirma que, «más allá de las dificultades técnicas que hubo al principio», las navieras están colaborando con el Consell y pasan la información de los pasajeros que viajan con su vehículo para tramitar el permiso para circular. «Más allá de las discrepancias, el intercambio de datos está funcionando».

Sobre los recursos judiciales (las solicitudes de suspensión cautelar) de Baleària, las patronales de las navieras y las empresas de rent a car, el vicepresidente no se muestra excesivamente preocupado. «Vista la resolución del Tribunal Superior de Justicia sobre la primera solicitud de suspensión cautelar sobre la ordenanza fiscal, pienso que las otras irán en el mismo sentido. Estamos aplicando disposiciones generales [la ordenanza fiscal y el cupo] que afectan a una generalidad de personas, no a una, en aplicación de una ley. Me puedo equivocar, pero las cautelares no me dan excesivo miedo».