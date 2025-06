Incendio en es Jondal: «Íbamos a la playa y hemos visto llamaradas»

Un incendio en la zona de es Jondal afectó este sábado por la mañana a tres fincas, con casa en cada una de ellas, si bien ninguna de las tres construcciones se vio afectada por el fuego gracias a la rápida actuación del Ibanat (Instituto Balear de la Naturaleza) y los bomberos. Éstos recibieron la llamada de aviso sobre las 10.30 horas y sobre las 12.45, algo más de dos horas después, lo dieron por controlado, aunque luego tuvieron que continuar trabajando en la zona para acabar de refrescar la superficie. Se dio por extinguido a las 15.20 horas. En dos de las tres casas mencionadas no había nadie en su interior en el momento del incendio y no hizo falta desalojar a vecinos. Una casa se evacuó, pero fue para que los bomberos pudiesen trabajar mejor en la finca correspondiente, no porque hubiese una urgencia que requiriese tal evacuación, según explicó a este diario, aún sobre el terreno, el cabo José Miguel Tur Oliver.

Según indicaron desde el Parque Insular de Bomberos, en total se vio afectada una hectárea, aproximadamente.

En primera instancia se movilizó a once efectivos y tres vehículos (uno de tipo autobomba y dos nodriza). Por parte del Ibanat, un helicóptero, autobomba, ocho brigadistas y un Agente de Medio Ambiente (AMA).

Toni Escandell Tur

El incendio afectó sobre todo a una de las tres fincas y por el momento no se conocen las causas del incendio. «Hemos conseguido que no llegase a ninguna casa, sobre todo en las dos primeras. En la tercera, la llegada del helicóptero ha sido de gran utilidad, porque ha sido justo en un momentito donde íbamos un poco más apurados», explica Tur. Se veían varias columnas de humo, pero esto no quiere decir que hubiese distintos focos de incendio: «Ha podido ser simplemente por cómo se ha distribuido por dentro del rastrojo, que va muy rápido y simplemente ha podido ir moviéndose por él mismo. No significa que necesariamente haya comenzado en varios puntos a la vez».

El cabo señaló, por otro lado, que había un árbol de grandes dimensiones delante de una finca de la zona afectada y que lo cortaron con motosierra «para intentar apagarlo del todo». Después de darse por controlado el fuego, los efectivos desplazados tuvieron que continuar trabajando un buen rato para refrescarlo todo y asegurar, así, que no se volvería a reanudar.

Al lado de casa

«Ha empezado justo aquí, al final de mi pared», explicaba el vecino de una de las fincas afectadas, quien se enteró de lo ocurrido aproximadamente sobre las 10.30 horas, cuando ya había desayunado y estaba viendo la televisión en su casa. Un desconocido que en la mañana de este sábado estaba «con la Guardia Civil y con la persona que cuida del terreno de al lado» tocó su timbre para avisarle de que cerca de su casa se había originado un fuego, aunque no hizo falta desalojarle. También se movilizó a la Policía Local de Sant Josep (que reguló el tráfico en la zona) y a la Benemérita. «Han entrado a mi casa, al terreno, para ver si había alguna zona afectada por aquí al lado, para ver la panorámica», añade el vecino, quien, como otros, permanecía fuera de su domicilio atento a la evolución del incendio, deseando que se sofoque del todo pronto.

Todo muy rápido

«Cuando me han avisado he ido a por una manguera de casa para poder mojar toda la parte de detrás de la pared, para prevenir. Me ha impresionado porque ha sido en tan poco rato... Asustaba porque enseguida se ha ido escampando. Pero los bomberos han sido rápidos», añade el hombre. En ese momento, los bomberos que están cerca de su casa refrescando preguntan a quienes nos encontramos en ese punto si está todo bien en la zona. «Sí, gracias», responden él y otra vecina.

Ambos explican que sobre las diez y media han oído el sonido del helicóptero. «En ese momento he subido a la terraza y he visto todo el humo y que estaba el helicóptero recogiendo agua. Imagino que de alguna piscina. Estoy atenta por si hay que desalojar», explica ella.

Poco después, sobre las once de la mañana, un matrimonio del barrio se dirigía a la playa cuando se encontró con «un foco muy grande, unas llamaradas que levantaban cuatro o cinco metros». Así, enseguida avisaron a una persona de su círculo familiar que vive en la zona y que salió fuera y esperó sentada bajo un pino mientras los efectivos trabajaban a fondo. Parte de su jardín se ha quemado. «Estaba el helicóptero. Le he visto hacer cinco o seis viajes de agua», explica el señor que iba a darse un baño con su mujer. «¡Qué susto!», le dice desde su vehículo un joven que pasa por la carretera en el momento de la conversación con este diario. El incendio no afectó al Campamento de Cala Jondal

Poco después de este servicio, los bomberos recibieron otro aviso. En esta ocasión, en Roca Llisa, aunque éste fue un incendio de menor magnitud y los bomberos e Ibanat evitaron que fuese a mayores.