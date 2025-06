El centro Ibiza Yoga de Benirràs vuelve a ofrecer pernoctaciones ilegales en Airbnb

Pese a los empeños del Consell de Ibiza para erradicar los anuncios de alquileres ilegales en las plataformas vacacionales, algunos de los infractores habituales encuentran las vías para sortear el veto y seguir lucrándose. Pese a todas las irregularidades urbanísticas que acumula y carecer de licencia para la actividad turística, el centro Ibiza Yoga de Benirràs sigue a pleno rendimiento este verano y aprovechándose de Airbnb, al igual que la finca del Parque Natural de ses Salines con dos bungalows de madera pendientes de demolición.

Se da la circunstancia de que Airbnb, a instancias del Consell de Ibiza, había retirado las publicaciones de las dos propiedades a principio de abril. Sin embargo, ambos confirman sobradamente el tópico de hecha la ley, hecha la trampa. Cabe tener en cuenta que, de momento, la plataforma vacacional solo retira la publicidad ilegal que le solicita el Consell de Ibiza.

La compañía no actúa por iniciativa propia, aunque se supone que solo debe admitir anuncios que incluyan el el registro de estancia turística de la institución insular, pero este no es el caso de Ibiza Yoga. De hecho, esta misma semana Airbnb anunciaba, junto al Consell, que dará de baja a todas las viviendas que no cumplan este requisito, pero fechó este compromiso para «antes de mediados de septiembre».

Los nuevos anuncios

Hasta abril, el negocio de Benirràs ofrecía una quincena de habitaciones, así como la posibilidad de reservar dos viviendas enteras de la finca (el chalé principal y una casa de invitados). Una vez censurados, los propietarios, una pareja británica, han vuelto a la carga con dos nuevos anuncios modificados. Por una parte, está disponible el chalé principal, Villa Roca, en el que anteriormente figuraba la mujer como anfitriona (Sarah), pero ahora es el hombre (Daniel). La vivienda tiene capacidad para diez personas en cinco dormitorios, a un precio de mil euros la noche en estos momentos. Si se quiere pasar tres días de vacaciones en agosto (el mínimo que debe reservarse), el precio se eleva a 3.975 euros.

Uno de los chalés de Benirràs vuelve anunciarse con el otro propietario como nuevo anfitrión. / DI

Por la otra parte, se comercializa otro alojamiento en la misma finca bajo el nombre ‘Casa de invitados en Sant Joan de Labritja’, para ocho personas en cuatro habitaciones. Este nuevo anuncio, en el que figura la mujer como anfitriona, se promociona con imágenes que no aparecían en la publicidad que fue retirada en abril. En este caso, sí que se puede alquilar por noche, a un precio de 435 euros en julio (hay quince días disponibles para este mes) y 521 en agosto (con diez días sin reserva).

Además, avisan de que hay más alojamientos en la finca: «En verano, montamos varias tiendas de campaña y alojamientos externos para nuestros voluntarios y profesores de yoga». En este sentido, cabe recordar que, en 2019, el Ayuntamiento de Sant Joan obligó a retirar varias tiendas, tipis e incluso un viejo autobús que también se comercializaban a través de Airbnb.

Ayer por la mañana, se podían ver dos grandes caravanas desde el camino de acceso al recinto. En cambio, debido a la densidad y altura de los pinos, no puede confirmarse si siguen en pie las nueve construcciones de madera que también se alquilaban y que cuentan con una orden municipal de demolición (expira la semana que viene y el Ayuntamiento aún no ha recibido información del derribo).

Infracciones en pleno Parque Natural

En cambio, la orden para echar por tierra los dos bungalows de madera en el Puig des Corb Marí, en pleno Parque Natural, está suspendida cautelarmente debido a un recurso que presentó el propietario, de origen marroquí. Esta persona también ha vuelto a publicar dos nuevos anuncios en Airbnb, cambiando su nombre de anfitrión y recurriendo a imágenes inéditas de sus propiedades.

Anuncio del chalé del Puig des Corb Marí en Airbnb. / DI

En ellos, comercializa el chalé principal, por una parte, y un apartamento adosado, que también han sido objeto de ampliaciones ilegales que deberán demolerse cuando se solventen otros recursos. Aunque ahora no consta ningún anuncio en esta plataforma de las dos cabañas de madera, se puede comprobar por los comentarios de los clientes en Airbnb que estas siguen alquilándose esta temporada. De hecho, hasta hace pocos días, existía un anuncio de estos bungalows en Booking (donde también vuelve anunciarse el chalé principal y el apartamento adosado), pero ha sido retirado.