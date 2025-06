Bloqueos y tensiones entre taxistas en la parada de UNVRS

Las tensiones entre los taxistas de Sant Antoni y los de otros municipios se mantienen desde la apertura de la discoteca UNVRS en Sant Rafel y en los últimos días han explotado cuando conductores de otros municipios han llegado a bloquear los carriles para cargar clientes e incluso el acceso desde la rotonda y la misma rotonda de la autovía, según atestiguan vídeos aportados por taxistas de Sant Antoni.

El problema está en la interpretación de la ordenanza de carga y descarga, que da prioridad a los taxistas del municipio para cargar clientes siempre y cuando no haya personas esperando sin atender. “Si los taxis del propio municipio pueden bastarse para dar servicio a la parada en cuestión y no se llega a formar cola, los taxis de otros municipios se entiende que no pueden entrar a cargar y esto es así en toda la isla”, explica un taxista.

En un lugar con tanto volumen de personas como la salida de UNVRS o de otras grandes discotecas siempre hay cola y esto es interpretado por los taxistas de otros municipios como que una vez que dejan a sus clientes allí, pueden cargar, lo que está originando muchas tensiones.

Todo pese a que la discoteca, apuntan varios profesionales, ha intentado poner de su parte y minimizar las tensiones creando carriles específicos para los taxistas de fuera de Sant Antoni. En este caso y si cuando llegan hay muchas personas esperando, pueden cargar.

Pero normalmente hay tantos taxis locales que a los de fuera no les queda mucha opción y es cierto que los del municipio tienen prioridad y por tanto, pueden cargar por delante de los otros.

Así, al parecer, se lo hizo saber el equipo de seguridad de la discoteca a los conductores de otros municipios, aunque estos entienden que si llegan con clientes y ya que están allí y hay gente esperando, deberían poder cargar.

Pero hace unas noches se disparó la tensión, cuando taxistas de otros municipios iniciaron una protesta que consistía en bloquear los carriles de entrada y salida hasta que les dejaran cargar e incluso llegaron a colapsar la rotonda de la autovía en Sant Rafel, algo que es completamente ilegal.

Así lo demuestran varios videos que taxistas de Sant Antoni han hecho llegar a Diario de Ibiza, en los que se ve claramente a vehículos parados en el acceso a la discoteca con una gran cola detrás y a otros dos detenidos en mitad de la rotonda impidiendo el paso no solo de los taxis, sino de todos los vehículos que circulaban por allí, con lo que se formó un enorme atasco.

La Guardia Civil de Tráfico tuvo que intervenir para que no se colapsara la vía, pero las tensiones continúan entre unos y otros.