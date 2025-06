El Ayuntamiento de Ibiza tiene contabilizadas cerca de 350 infraviviendas entre sa Joveria y Cas Mut

El Ayuntamiento de Ibiza es muy consciente del peligro que representan los asentamientos ilegales en el municipio. Al recordarle Diario de Ibiza al alcalde, Rafael Triguero (del PP), el incendio en Can Rova 2 del jueves y la presencia de decenas de personas residiendo en infraviviendas en los alrededores del municipio, explica que «si el incendio sucede una noche en Cas Mut, es cuestión de minutos nos quedamos sin montaña», en referencia a la importante masa forestal que alberga, que ya ardió hace décadas.

Entre sa Joveria y Cas Mut, Triguero detalla que tienen contabilizadas cerca de 350 chabolas. «Es un peligro tremendo primero para las personas, pero también para el medio ambiente».

El alcalde explica que en Cas Mut y Can Palau se han localizado entre 40 y 50 infraviviendas. Como siempre en el resto de casos, han solicitado a los propietarios que limpien y vallen estos solares. A los que se avengan a hacerlo (todavía no se ha prestado a hacerlo ninguno), el Consistorio no descarta ayudarles económicamente, «pero eso se tiene hablar».

Hace unas semanas, Triguero encargó un informe a sus técnicos de Medio Ambiente sobre los riesgos de esta nueva realidad habitacional y, posteriormente, lo remitió a la Fiscalía de Ibiza. Además, en el último Consell de Alcaldes se acordó pedir una reunión con el delegado del Gobierno en Balears, Alfonso Rodríguez, para que también actúe contra las chabolas.

El alcalde afirma que «siguen trabajando» y recordó que en mayo, el Ayuntamiento celebró una reunión con representantes del Consell, de la Policía Local, Servicios Sociales, Ibanat, técnicos municipales y Guardia Civil, incluido el Seprona de dicho cuerpo, que coincidieron en la necesidad de incrementar actuaciones coordinadas y urgentes.

Sobre el informe de Fiscalía todavía no tienen noticias, pero adelantó que la próxima semana tienen prevista otra reunión para «analizar» las iniciativas que se han estado desarrollando.