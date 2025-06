El alcalde de Ibiza quiere liberar ya siete millones del remanente para políticas de vivienda

La crisis habitacional que sufren las islas desde hace ya años está provocando todo tipo de consecuencias, entre ellas la aparición de cada vez más asentamientos de chabolas en todo el territorio insular, incluso en espacios protegidos. La falta de viviendas dignas a un precio asequible es un quebradero de cabeza que amenaza a las sociedades insulares.

Las administraciones locales están maniatadas y ven con desesperación cómo se están produciendo incidentes en estos asentamientos que pueden poner en peligro tanto la seguridad de las personas como la preservación de los entornos naturales.

En este contexto tan complicado, el alcalde de Ibiza, el popular Rafael Triguero, se ha dirigido esta semana por carta (en concreto el pasado jueves) a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, para solicitar que, «por parte del Gobierno central, nos permita emplear los remanentes de tesorería de los ayuntamientos en políticas de vivienda, incluyendo la construcción y rehabilitación de viviendas sociales y de protección oficial (VPO)».

«El déficit habitacional», traslada el alcalde a la ministra en esta carta, «se está convirtiendo en uno de los principales problemas para nuestros ciudadanos y, para revertirlo, entendemos que es necesaria la colaboración de todas las administraciones».

«Queremos destinar estos recursos a inversiones en proyectos de mejora de la eficiencia energética y sostenibilidad, con el objetivo de promover un desarrollo más justo, sostenible y respetuoso con el medio ambiente en nuestra ciudad», explica a la responsable de Hacienda.

Los detalles

Triguero finaliza su misiva a la ministra indicando que desde el Consistorio que preside, están «convencidos de que, con su apoyo», podrán impulsar «iniciativas que contribuyan a mejorar la calidad de vida de los vecinos, fortalecer la autonomía local y avanzar hacia un modelo de ciudad más sostenible y equitativa».

El alcalde de Ibiza, Rafael Triguero. / Vicent Marí

Como es lógico, la comunicación del alcalde con la ministra no incluye detalles. De hecho, Triguero se ha adherido a la solicitud de la Federación Española de Municipios y Provincias (Femp) para «gestionar la autorización necesaria por parte del Gobierno que permita a los ayuntamientos emplear los remanentes de tesorería en políticas de vivienda, incluyendo la construcción y rehabilitación de viviendas sociales y de protección oficial (VPO)».

Preguntado por Diario de Ibiza respecto a las posibilidades reales de esta iniciativa, el alcalde recuerda que cuando se hicieron responsables de la gestión del Consistorio, se encontraron con más de 50 millones de remanente. De esa cantidad, ¿cuánto debería liberar Vila para desarrollar lo que tiene pensado para intentar paliar la crisis habitacional? «Para todo lo que tenemos en marcha en política de vivienda necesitaríamos unos siete millones de euros».

Los proyectos

¿En qué proyectos en concreto? El alcalde recuerda que están pendientes de poder actuar en el solar situado frente al parque de la Paz, un antiguo almacén municipal situado en el número 56 de la avenida de Isidor Macabich, que el Ayuntamiento cedió al Ministerio del Interior y que recuperó a finales de 2024; la UA23 de sa Penya, de donde saldrán hasta ocho habitaciones en coliving en un proyecto que costaría unos 500.000 euros, así como la rehabilitación de varios espacios y la reconversión de locales en viviendas. En total, el alcalde calcula que con estos siete millones se podrían crear más de 60 viviendas en el municipio.

«Lo que no puede ser, lo que no es lógico, es que tengamos fondos para invertir y que no podamos disponer de ellos más que para liquidar o compensar deuda», como obliga la Ley de Presupuestos Generales del Estado a utilizar los remanentes.

Rafael Triguero lamenta que teniendo 50 millones en la caja, el Consistorio «no puede estar con la incertidumbre de si llegarán fondos o subvenciones» desde otras administraciones o instituciones.

«¿De verdad tenemos que pedir un crédito, como tuvimos que hacer el primer año de mandato, para invertir y luego compensarlo con el remanente, con el coste que eso conlleva? No tiene sentido», insiste el alcalde de Ibiza.