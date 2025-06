Alarma por un incendio en cala Jondal

Los Bomberos del Parque Insular de Ibiza trabajan este sábado Cala Jondal, en el municipio de Sant Josep, donde un incendio ha alarmado a los vecinos a primera hora de la mañana. Una llamada a las 10.30 horas daba la alerta a los bomberos del fuego en una casa ubicada en esta zona.

Hasta el lugar se han desplazado nueve efectivos y tres vehículos: una autobomba y dos nodrizas, según han informado desde el parque insular.

El incendio no afecta al Campamento de Cala Jondal, por tanto, según han señalado desde el Consell de Ibiza, "salvo que la dirección del Campamento comunique a los padres lo contrario, la recogida de los niños y niñas que están disfrutando de esta actividad, será tal como estaba prevista a las 16 horas." En este sentido, desde la institución insular, piden a las familias que no vayan antes de lo previsto, para no afectar el ritmo de las actividades del campamento, ni para entorpecer las labores de los medios de emergencias.

Ibiza está este sábado en Alerta 2 de peligro de incendios, según determina el BGovern balear, por las condiciones meteorológicas, con mucho calor, aunque el viento es algo menos que en días pasados, cuando la isla llegó a estar en Alerta 4.