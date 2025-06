Unanimidad para que los hijos de divorciados de Ibiza tengan derecho a usar dos rutas escolares

El pleno del Consell aprobó ayer por unanimidad una moción presentada por Unidas Podemos para que la normativa del transporte escolar balear se adapte a las necesidades de las familias con custodia compartida. En la actualidad, los hijos de padres separados con custodia compartida sólo pueden usar una línea de autobús escolar que les lleve hasta sus centros educativos. Cuando los progenitores residen en zonas por las que no circula la misma línea, por ejemplo, si uno vive en Cala de Bou y otro en Can Bonet, el niño (o niños) sólo puede optar a subirse a una de las dos líneas, de manera que si los padres se reparten su custodia por quincenas, en una de ellas no puede trasladarse hasta el colegio o el instituto en bus escolar.

«Una injusticia», una «situación absurda», calificó Óscar Rodríguez, conseller de UP, cuya formación ha presentado una proposición no de ley al respecto ante el Parlament que se debatirá próximamente: «La propuesta es muy sencilla: instar a Educación a modificar la instrucción para incluir el derecho a utilizar dos rutas escolares diferentes según el domicilio del progenitor que tenga la custodia en ese momento», indicó. Tan sencilla que todos, hasta Vox, le apoyaron, si bien la consellera del ramo ibicenca, Sara Ramón, lo hizo con algunos peros y avisando de que el Govern tendrá que hacer un estudio al respecto, que a veces suele ser la excusa perfecta para no hacer nada o para aplazar sine die la solución.

«Pasamos de absurdidad en absurdidad», dijo Rodríguez cuando defendió su siguiente moción, la propuesta de igualdad de oportunidades en los procesos selectivos de personal docente: «El Govern, en lugar de facilitar la vida, la complica a los docentes. En muchas ocasiones, muchos opositores, aunque su plaza de profesor de matemáticas sea para la isla de Ibiza, se ve obligado a trasladarse a Mallorca para hacer la prueba. Eso deja a los opositores de las islas menores en desventaja». Sufren estrés, problemas logísticos y, encima, pagan costes muy elevados en esos desplazamientos, pues suelen coincidir con la temporada turística. Se aprobó por unanimidad (salvo un punto en el que no estaba de acuerdo Vox) proponer a la conselleria balear de Educación que haga los procesos selectivos de las islas menores en la misma isla donde se convocan las plazas, y que, si no es posible, de manera excepcional se establezcan ayudas económicas compensatorias de desplazamiento y manutención de los afectados. Según Sara Ramón, el Govern ya trabaja «en esa línea para el curso siguiente».

Nadie quiere transportar personas con discapacidad

Como en cada pleno (de cualquier Administración local), se convalidó la omisión de la función interventora y el reconocimiento extrajudicial de crédito para el pago de una decena de facturas por alrededor de 129.000 euros en total. De ellos, casi 84.000 euros que se deben a Cruz Roja por el transporte adaptado a personas con discapacidad, enfermos de alzheimer y otras demencias. A preguntas del PSOE, el presidente, Vicent Marí, explicó cómo se ha llegado a esta deuda, ayer resuelta: «El concurso para el transporte de personas con discapacidad quedó desierto, nadie quiere prestar ese servicio, y mientras, lo sigue prestando Cruz Roja. No encontramos interesados en prestarlo», a pesar de lo cual el Consell volverá a convocar otro concurso.

También fueron abonados al director de Promoción Turística, Juan Miguel Costa, los gastos judiciales por el procedimiento penal de ‘La vida Islados’. «Se le indemniza por los gastos que tuvo que soportar por esa querella. A efectos legales es también un funcionario y equiparable a las otras dos situaciones de funcionarios que estuvieron en ese proceso. Ha quedado acreditado, hace un año, que no tiene responsabilidad penal», explicó Mariano Juan, vicepresidente primero de la institución. UP y Vox consideraron «lógico y de derecho» que se le abonaran esos gastos, mientras que el PSOE, que impulsó esa querella, no intervino y se abstuvo en la votación.