"Es la tercera vez que me encuentro con una serpiente en Ibiza"

"Es la tercera vez que me encuentro una serpiente en Ibiza", asegura Jochi, una chica residente en la isla que ha compartido a través de Instagram un vídeo en el que se puede ver una culebra en mitad de la carretera.

Cada vez es más habitual encontrarse a uno de estos ofidios en la isla. Están tanto en la ciudad, como en el campo, nadando en la playa o en mitad de la carretera. Lo que sorprende es la actitud de esta joven, que, lejos de asustarse o querer acabar con la culebra, coge un palo para hacer que se mueva y sacarla de la vía.

"La quiero agarrar, pero me da mucha impresión. Me da miedo que la pisen", dice.

Los comentarios de sus seguidores la felicitan por su acción: "¡Muy bien! ¡Sí! Has logrado apartar a ese reptil de la carretera. Has evitado que muera arrollado por los coches, ¡eres genial! Buen trabajo", dice uno; "¡Valiente!Lo malo es que igual las matan... por no ser autóctonas de aquí", apunta otro.

La culebra de herradura (Hemorrhois hippocrepis) se ha convertido en una amenaza para el medio ambiente y el ecosistema, ya que están poniendo en peligro una especie endémica, la lagartija pitiusa (Podarcis Pityusensis), que es además un icono de Ibiza y Formentera.