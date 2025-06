Los taxistas de Ibiza piden una solución para el aparcamiento de UNVRS

Un grupo de taxistas ha elevado la voz para quejarse de lo que está ocurriendo en el aparcamiento de la discoteca UNVRS, una situación que, según denuncian, se ha repetido ya en varias ocasiones durante los últimos días.

Concretamente, la queja parte de los vehículos que no tienen licencia de Sant Antoni, sino de otros municipios de la isla. Estos conductores consideran que se les discrimina en favor de los que si tienen una licencia local, ya que la discoteca pertenece al término de Sant Antoni.

En la noche del martes al miércoles, varios de esos taxistas grabaron y compartieron vídeos de la situación que se estaba viviendo en el aparcamiento en plena madrugada. Así, decenas de personas se encontraban haciendo cola para subirse a un taxi tras abandonar la discoteca. A pesar de que había taxis disponibles, los encargados de gestionar el aparcamiento no les daban permiso para acercarse al comienzo de la cola y cargar a pasajeros en sus vehículos.

«Si no dejan cargar y se corre la voz, al final no se va, y eso va siempre en perjuicio de los clientes. Por eso pagan los pastizales que pagan por salir de allí. No es de recibo que en todos los municipios haya que cargar como toca y Sant Antoni siempre ha sido ‘especialito’, tanto en Amnesia como en Privilege», lamenta un taxista a Diario de Ibiza, asegurando que esta situación ya se daba en el mismo emplazamiento donde ahora se encuentra UNVRS.

Por este motivo, taxistas afectados han registrado sendas peticiones oficiales ante el Ayuntamiento de Sant Antoni y el Consell insular en las que reclaman a ambas instituciones que «tomen medidas contra este monopolio que no se debería permitir, y menos en un servicio público». «Las mafias hacen su agosto a costa de los clientes. No es normal ni justo y a veces es desesperante. No me pueden impedir que circule por la vía pública», reclama uno de ellos.

Una solución para que "no haya peleas"

Otro taxista añade que su única pretensión es «poder trabajar en paz y que nadie se pueda llevar el gato al agua por tramposo». «Lo que pasó anoche ha pasado más veces. No sabemos si es porque los aparcacoches reciban comisiones de los VTC o porque vienen mandados por los taxistas de Sant Antoni. Lo único seguro es que se le dio mal servicio al cliente. En el resto de la isla nos regimos por la ley de carga y descarga y pedimos que se aplique aquí también», expone.

Este diario ha intentando recabar sin éxito las versiones tanto del Ayuntamiento de Sant Antoni como de UNVRS.

Según asegura otro taxista, el jueves se celebró una reunión entre responsables de la discoteca y asociaciones del taxi para buscar una solución que pasaría por eliminar el carril destinado a taxis con licencias de fuera de Sant Antoni, y funcionar de esa manera «siempre y cuando no haya gente esperando». El objetivo de fondo es «encontrar de una vez por todas una solución para que no haya peleas entre taxistas». La duda es que ocurrirá cuando se vuelvan a acumular los clientes y no haya vehículos disponibles con licencia local.