«Ha sido un susto, pero podría haber sido una tragedia»

«Una autocaravana ha prendido fuego». Estas son las palabras de un residente en el poblado chabolista de Can Rova 2 minutos antes de que los bomberos desplazados hasta la zona del incendio den por extinguido el fuego en el asentamiento chabolista de la carretera de Sant Antoni. El tono del hombre, de mediana edad, denota una gran preocupación.

El calor es extremadamente sofocante. Son poco más de las tres de la tarde de un 26 de junio en Ibiza y residentes en el poblado y vecinos acaban de vivir un incendio que «podría haber ido a mucho más», reconoce el jefe de bomberos de Ibiza, Miguel Sevilla. A pesar de que ya no hay llamas, los bomberos siguen trabajando, identificando posibles nuevos puntos de quema. Para alivio de los vecinos de Can Rova 2, no los hay. Ante esta circunstancia, un residente del poblado que tiene una visión privilegiada del suceso al estar situado justo encima de donde se han originado las llamas, inmortaliza el peculiar panorama. Lo hace sacando unas cuantas fotografías sobre la pequeña área afectada.

La llegada de siete bomberos y de agentes de la Policía Local parece calmar a los presentes. El incendio se extingue en aproximadamente una hora. A pesar de ello, son varios los residentes de la zona que viven el peligroso panorama con bastante tranquilidad. «Buenas tardes», saluda un hombre con total normalidad. Lo dice como si no hubiese pasado absolutamente nada fuera de lo normal, pero en verdad se encuentra a tan solo unos metros del origen del fuego. Está sentado en un sofá fuera de su infravivienda acompañado de una mujer y de un niño.

Imagen de bomberos y policías locales en Can Rova 2. / J.A RIERA

Las consecuencias del fuego van más allá de las fronteras de Can Rova 2. En el exterior del asentamiento y muy cerca del arcén de la carretera que conecta Ibiza con Sant Antoni, más concretamente al lado del multiprecio Hiper Suerte, está un grupo reducido de personas que acaba de salir del poblado. Se les ve nerviosos. Sus aspavientos y gritos evidencian que están viviendo una situación delicada y precisan de ayuda. Una ayuda que no tarda en llegar, para su suerte.

Hay cierto desconcierto en la zona. La distribución caótica de las viviendas complica el acceso. Los residentes se muestran reticentes a hablar. Vecinos de la zona están preocupados. Se encierran en sus casas. «No se puede estar fuera. El olor y el humo son insoportables», indica una vecina, que lamenta que lo que está pasando «se veía venir». Hace tiempo que denuncian los riesgos que supone el poblado. A ninguno de ellos les pilla por sorpresa el incendio. «Ya tardaba», comenta otra vecina, que espera que este aviso sirva para que las administraciones adopten medidas. «Esto podría haber sido una tragedia», especulan.

En el foco del incendio, entre los elementos quemados, neumáticos, sillas de plástico, lonas para cubrir chabolas, bloques de madera, estructuras de metal, trozos de uralita, algún somier, ropa de cama, un carrito del supermercado, ventiladores, ropa que antes del incendio era de colores, cubos... A través de las telas chamuscadas de una tienda de campaña lamida por las llamas se ve una montaña de garrafas de agua, una escoba y un recogedor fundidos por el calor y una maraña de ladrones y cables a ras de suelo.