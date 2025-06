Peligrosa noche de San Juan en Ibiza: «Escuché un petardo y tenía el pelo en llamas»

«Cómo te puede cambiar la vida en un segundo... Estás sentada tan tranquila y de repente te tienes que tirar al suelo. Es lo más cercano a una guerra que vivido». Carlota (nombre ficticio) todavía no se ha quitado del cuerpo el enorme susto que vivió en la noche del lunes al martes durante las celebraciones de la Nit de Sant Joan.

La noche más corta del año estuvo a punto de convertirse en la más desdichada de su vida. Por suerte, pudo apagar las llamas que le quemaron el cuello y envolvieron su cabellera antes de que los daños fueran mayores.

Quemaduras en la parte superior de la espalda de la denunciante. | FIRMA

No había cometido ninguna temeridad, simplemente se había sentado en una silla y se había situado detrás de la valla, en un lugar teóricamente seguro, para contemplar un espectáculo pirotécnico que se iba a desarrollar en la plaza Isidor Macabich de Santa Eulària.

Carlota había quedado con unos amigos, niños incluidos, para disfrutar de San Juan. Como todas las terrazas estaban atiborradas de gente que también se había acercado al centro para vivir de cerca las actividades programadas, como la captura del fameliar o la actuación de la colla de Es Broll y su baile popular, Carlota optó por comprarse un falafel y cenar tranquilamente junto a la valla.

A las 21.30 horas, el epicentro de la fiesta se trasladó a esta céntrica plaza, donde la actuación de 'Que te quiten lo bailao & music 4 live' servía como calentamiento, nunca mejor dicho, para el encendido de hogueras, previsto para las 23.30.

El Ayuntamiento avisaba de las estrictas medidas de seguridad: prohibido saltar en chanclas, con síntomas de ebriedad o sin respetar el sentido único establecido en el circuito de las hogueras para evitar choques. Pero nadie contaba con que el enemigo estuviera metido dentro de casa.

«Antes de que se encendieran las hogueras encendieron la pirotecnia. Yo estaba de espaldas y no entendía nada. De repente escuché como si me explotara un petardo en el oído y tenía el pelo en llamas. Salté de la silla y me tiré al suelo. Todo el mundo gritaba a mi alrededor», narra Carlota en conversación con Diario de Ibiza.

Su relato de película de terror se complementa con el origen del follón. Según cuenta, después de que sonaran varios estruendos, seguramente «una traca», el cielo se llenó de papelitos «ardiendo en llamas» y uno de ellos fue a parar a su espalda.

«Pelos chamuscados»

El parte médico que le facilitaron esa misma noche en el centro de salud de Santa Eulària no deja lugar a dudas: «Cuero cabelludo con pelos chamuscados y quemadura de unos 4-6 centímetros en la zona superior posterior del tórax, comienzo del cuello».

Apagado el fuego de su cabeza, lo primero que hizo Carlota tras reponerse del susto fue buscar por la zona algún agente de la Policía Local, pero no encontró ninguno, tan solo había vigilantes privados con la misión de evitar que nadie cruzara las vallas de protección.

Buscó entonces una ambulancia y se fue hacia allí. Encontró a otras personas afectadas por pequeñas quemaduras. «Vi una pareja con tres niños y también a tres adolescentes. Me dijeron que había pasado más gente por la ambulancia», explica.

Les dieron pomadas para las heridas y Carlota se trasladó posteriormente al centro de salud, ya que tenía claro que quería elevar una reclamación: «Me cayó en la espalda, pero si me llega a caer en la cara igual ahora no estaría viendo». Con el parte médico, fue a la Policía Local para interponer una denuncia.

El Ayuntamiento pide perdón

Desde el Consistorio han reconocido el error de planificación admitiendo que «la instalación de la traca en esta edición no fue acertada». «El cambio de su ubicación habitual provocó que, en el momento de su detonación, el estruendo, así como el material pirotécnico que explotó, fuera de manera más intensa de lo habitual, lo que pudo haber provocado cierto impacto en algunos vecinos que estaban disfrutando de las festividades. El Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu lamenta las posibles consecuencias derivadas de la detonación», explican, añadiendo que «se revisará todo el operativo de seguridad puesto en marcha, con el firme compromiso de poner todos los medios necesarios para que hechos como estos no vuelvan a suceder».

Además, el concejal de Fiestas de Santa Eulària, Toni Ramón, mostró su compromiso de contactar personalmente con todos los afectados por la peligrosa celebración pirotécnica desarrollada en la plaza de Isidor Macabich. Al menos otras dos personas contactaron con el Ayuntamiento muy enfadas por lo ocurrido, una de ellas mostrando como prueba el vestido quemado de una amiga.

Efectivamente, Carlota recibió la llamada del regidor y pudo constatar que los responsables del evento estaban «muy tristes» por lo ocurrido y para asegurarle que se responsabilizan «totalmente». Según explica, esa comunicación también sirvió para recomendarle que sería mejor dejarlo estar.

«Me ha dicho que de seguir adelante con la reclamación patrimonial sería ya una historia judicial, tendría que contratar un abogado... Como que no me meta en historias de estas», desgrana la mujer, que, por ahora, todavía no ha decidido si seguir adelante con el caso o no. Dice el refranero que «San Juan en lunes, ventura a raudales». No ha sido el caso para Carlota.