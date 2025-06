Pleno del Consell de Ibiza: «No me gustan los del Atlético y no por ello tengo ‘atléticodemadridfobia’»

Cómo no, el conseller de Vox, Jaime Díaz de Entresotos, votó contra una moción en conmemoración del Día del Orgullo LGTBI+, para lo que utilizó unos argumentos tachados de «homófobos» por el PSOE: «El Día del Orgullo Gay no es el día del orgullo de ser gay, es el día de la despenalización de la actitud de una persona gay, que ha sido uno de los logros más importantes que ha habido en el siglo XX, sin duda alguna (...) Pero ahora se intenta hacer ver que es que hay que sentirse muy orgulloso de ser gay». Respecto a las agresiones LGTBIfóbicas, el conseller de Vox duda que existan en Ibiza: «¿Alguien conoce alguna agresión en la isla, que no sea residual? Estamos en Occidente, no estamos en un país islámico ni estamos en el Tercer Mundo. Aquí no se persigue a los homosexuales y se les permite ir por la calle y hacer lo que les dé la gana y nadie llama la atención a nadie porque vaya de la mano».

«Comprendo -arguyó- que hay personas que lo han pasado mal y que, al no tratarse de una opción biológicamente estándar, alguien se puede sentir incómodo por serlo y tiene que reivindicarse y decir, oye, que soy una persona normal y vivo mi vida normal, teniendo mi comportamiento sexual como quiera. En eso estamos todos de acuerdo. Por eso sí estamos orgullosos. Pero no debemos confundir esa idea con decir que somos iguales, porque no somos iguales».

"No es odio, es opinión"

A su juicio, «no es lo mismo ser homosexual que no serlo. No es lo mismo ser un hombre que se viste de mujer que ser un hombre que se viste de hombre. Pero sobre todo, la propia condición de la homosexualidad no es lo mismo que la condición de la heterosexualidad. No están en el mismo nivel ontológico. Porque la heterosexualidad es la coherencia con la norma biológica».

En esa misma línea argumental, se explayó en «lo que puede pensar la gente respecto de la homosexualidad y la manifestación de la gente frente a su sexualidad». «A uno -comentó- pueden caerle mal los travestidos. ¿Por qué no? ¿Eso es LGBTfobia? A uno puede no gustarle un señor con pene que va vestido de mujer. Eso no es odio, eso es opinión. De la misma forma que a mí no me gusta la gente del Atlético de Madrid y no por ello tengo atléticodemadridfobia».