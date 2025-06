La periodista Olga Viza: «Una sociedad que no está bien informada se enferma con mucha facilidad»

Salta a la vista que para Olga Viza el periodismo sigue siendo una de sus pasiones o ikigai, como diría el escritor Francesc Miralles. Su profesión, dice, es «una ventana» desde la que ha visto la vida y que tiene riesgos, pero también privilegios como el de «conocer a gente anónima» a la que considera su maestra. Todo esto lo cuenta en una entrevista concedida a Diario de Ibiza minutos antes de la charla, organizada por CaixaBank, que va a mantener con Miralles en el Club Diario para hablar de la importación de vivir con propósito.

Haciendo alusión a ‘Ikigai’, el ensayo más popular de Francesc Miralles, ¿cuál es, en su opinión, la receta para tener una vida larga y feliz?

Si hago caso a Francesc, estoy por irme a Okinawa a tomar zumo de limón y té con el agua pura de la isla. Bueno, yo creo que la receta tiene mucho que ver con la bondad, con trabajar en equipo, con cooperar y con preguntarte realmente qué es lo que amas, qué es lo que te da alegría, qué es lo que quieres hacer, qué le quieres dar al mundo y qué quieres recibir de él. Es buscar ese equilibro para tener un faro en la vida.

«Cuando te jubilas, la vida que te queda no es calderilla, son billetes de los gordos»

Un de los objetivos de la charla con Francesc Miralles es derribar tópicos asociados a la jubilación, una etapa que empieza a entenderse y a vivirse de forma muy distinta a la de hace unas décadas...

Yo soy muy partidaria de cambiar el concepto que tenemos de jubilación, que me parece un topicazo de mal gusto. La jubilación es una palabra estigmatizada, es como si te dieran a entender que a partir de ahora te vayas despidiendo de la vida, pero luego, para animarte te dicen que el término viene de júbilo y que ahora podrás disfrutar, por ejemplo, de hacer viajes por ahí. No, coño, acaba una actividad laboral, pero no dejas de ser activo, de ser una persona con inquietudes y con más tiempo para aprender y conocer o hacer otras cosas, incluso ayudar. O sea, la jubilación no es quedarse en casa criando barriga y viendo la tele porque ya no tienes que ir a ningún lado a trabajar. No. Está toda tu vida por hacer. Y la vida que te queda no es calderilla, son billetes de los gordos porque es un tiempo muy valioso.

Hablando de cambios, me gustaría que nos centráramos ahora en cómo ha evolucionado el mundo del periodismo desde que usted empezó en este oficio allá por 1978.

Antes éramos menos con una libertad más acotada en algunos casos, pero yo creo que teníamos un alma mucho más rebelde y soñadora. Estaba todo por hacer, estaban todos los territorios por conquistar y los territorios hablaban de libertad y de modernidad. Hemos picado mucha piedra para conseguirlos, para asentarlos, para aprender y, de repente, somos muchísimos más en la comunicación y la sociedad ha recibido con los brazos abiertos la verdad de las redes sociales y todo eso ha complicado las cosas. Siempre digo una frase que aprendí de Iñaki Gabilondo. Él decía que en caso de inundación, lo primero que escasea es el agua potable. En esto es lo mismo. Cuando hay tanta sobreinformación, tantos canales de información, lo necesario es quien revisa las fuentes, quien las contrasta. Se necesita periodismo porque es el agua potable de la información.

Parece que los medios de comunicación tradicionales, sobre todo la televisión y la prensa, andamos todavía perdidos intentando buscar nuestro sitio en este nuevo panorama al que nos han conducido las nuevas tecnologías y la digitalización. ¿Cómo ve la situación y el futuro que nos aguarda como periodistas?

Soy incapaz de vaticinar nada, no tengo ni idea. Pero donde haya una noticia con testigos, siempre le darán la razón al periodismo. Es decir, el periodismo siempre será necesario como diagnóstico de la verdad. Porque puede haber muchas verdades, tantas como versiones, pero hechos hay solo uno y hay que ser respetuoso con ellos y eso lo hace un trabajo que contrasta, salvo que nos volvamos todos locos y queramos vivir en los mundos de Yupi o en el metaverso.

A su juicio, ¿qué tiene que tener un buen periodista?

Decencia, conocimiento y curiosidad. Lo que no debe tener es dejadez ni vaguería para ir a buscar las fuentes.

¿No le da la sensación de que cada vez se está devaluando más la profesión?

Sí, sobre todo los sueldos de los periodistas. Es como si fuera un trabajo fácil y como que no importa. Yo creo que es desconocimiento de lo importante que es una sociedad bien informada. Una sociedad que está bien informada es una sociedad que tiene salud. Una sociedad que no lo está, es una sociedad que se enferma con mucha facilidad, que tiene el sistema inmunológico francamente débil. Como ya somos tantos y todos queremos serlo, se ha considerado que cualquiera puede ser periodista. Pues no. Basta que te pase una cosa a ti para que quieras que lo que se cuente sea eso.

Olga Viza, durante la charla con Francesc Miralles en el Club Diario. / J.A. Riera

Ha sido una de las mujeres pioneras dentro de la información deportiva en España y ha abierto camino a otras periodistas en esta área. A pesar de ello, ¿considera que es un sector todavía muy masculinizado?

Bueno, llevamos un retraso de décadas en todos los sentidos. Piensa, por ejemplo, que hasta los años 60, una mujer no podía correr en una carrera en España. Ahora, en las tres últimas ediciones de los Juegos Olímpicos, hay más medallas de mujeres que de hombres, lo que quiero decir es que en el deporte se ha tenido que correr muchísimo y en el periodismo deportivo, igual. Cuando nosotras empezamos éramos novedad. Yo creo que los deportistas, que son una gente sana que lo único que quieren es contarte lo que han hecho o lo que no han hecho, estuvieron muy a favor. Otra cosa fueron los jefes de los deportistas, las plantas nobles, que nos miraban como diciendo: ‘¿Qué es esto? Pero en cuanto todo el resto de generaciones se quiso incorporar, hubo gente que se sintió amenazada, los que piensan en blanco y negro. Ahí hubo un frenazo, una involución en la que nos encontramos todavía. Pero, vamos, es cuestión de tiempo que esto cambie porque no hay marcha atrás.

Como periodista y como ciudadana, ¿cómo está viviendo la actualidad, con tramas de corrupción como el caso Ábalos y tantos conflictos bélicos que asuelan el mundo?

Yo, que he estado once años haciendo información en antena, tengo que decir que a mí las noticias me afectaban, me las llevaba a casa. Tuve que poner distancia. Ahora tengo que mirar con ojos de periodista todo lo que está pasando para que no me afecte porque si no lo hago necesitaría un psicólogo inmediatamente, como la mayoría de la población mundial. Me parece que algo hemos hecho mal, en lo nacional y en lo internacional, para haber dado unos pasos atrás tan gigantescos. O sea, en ambos casos, en la corrupción y en el belicismo, nos hemos ido otra vez para atrás. ¿Qué hemos hecho mal? ¿Qué hemos permitido o qué no hemos construido para que estemos así?

Antes de despedirnos, ¿cómo se imagina en diez años?

Pues igual de mal peinada [se ríe], igual de curiosa y espero que viva.