Desde impuestos hasta aquagym en la Oficina del Mayor de Vila

El pasado 6 de junio el Ayuntamiento de Ibiza puso en marcha en el Esplai de Can Ventosa la Oficina del Mayor. Han pasado tan solo tres semanas desde el inicio de esta iniciativa dirigida a las personas mayores, aunque se calcula que «más de 62 usuarios» se han visto beneficiados por este servicio, según afirma la concejala de Mayores del Consistorio, Sara Barbado, que agrega: «La Oficina del Mayor busca ser un espacio seguro y amigable que facilita la vida a nuestros mayores en relación con la brecha digital y que además, contribuye a que se sientan acompañados y arropados».

La usuaria, en el Esplai de Can Ventosa. | FOTOS DE VICENT MARÍ

En palabras de Barbado se trata de un proyecto que «responde a una necesidad detectada desde hace más de dos años» y que quiere «acercar la Administración pública a las personas mayores y facilitarles la gestión de los distintos trámites electrónicos». La concejala concreta algunas de las razones por las que han pasado por la Oficina del Mayor los más de 62 usuarios identificados hasta la fecha por el Ayuntamiento: «Nos han pedido información sobre cómo se debe pagar el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), preguntas sobre posibles estafas, dónde hay que pagar las multas y sobre todo, por algunas de las ayudas que proporciona el Consell de Ibiza, ya que hay muchas peticiones para las ayudas para el transporte público».

Al margen de trámites administrativos, Barbado reconoce que «muchos usuarios llegan a la oficina preguntando sobre las distintas actividades culturales y deportivas organizadas por el Ayuntamiento». Precisamente, en el Esplai se encuentra Mari Carmen García. Se trata de una mujer que es socia del club de mayores de Can Ventosa. Esta acude a la Oficina del Mayor, ya que quiere «saber si queda todavía disponible alguna plaza para apuntarse a clases de aquagym». De pie en el pasillo que conduce a la pequeña sala en la que se encuentra Barbado, que ha ejercido este viernes como ayudante en este ámbito, García no se muestra excesivamente optimista: «Creo que es demasiado tarde y que ya no me voy a poder apuntar».

García es una de esas personas que no sufre las consecuencias de la brecha digital, «al ser algo que lo gestionan [en referencia a los trámites digitales] sus familiares», según confiesa la propia usuaria. Tampoco puede esconder su enorme felicidad al hablar sobre las ventajas que supone este servicio en su día a día: «Estoy encantada con la Oficina del Mayor. Después de toda la vida trabajando, ahora me gusta mucho poder disfrutar de un servicio en el que me junto con un grupo de amigas y hago ejercicio físico. De hecho, siempre trato de venir hasta aquí a pie».

Para García su presencia este viernes en la Oficina del Mayor no es ninguna novedad, ya que indica que no es la primera vez que disfruta de este servicio: «He venido anteriormente para preguntar información sobre si había plazas disponibles para apuntarse a los cursos de yoga y pilates, además de saber si me podían enviar fotografías que nos hacen a las personas que participamos en estas actividades».

Información vía WhatsApp

García es una de esas mujeres que, aunque pertenezca la tercera edad, no huye de las nuevas tecnologías. Una prueba es que hace uso de un móvil de última generación. «Con el WhatsApp tengo mis fotos y vídeos y llamo a las personas que me importan. También, me sirve para enterarme de las talleres deportivos del Ayuntamiento». Justamente, el WhatsApp es el medio con el que se relacionan muchos de los usuarios de la Oficina del Mayor, según recuerda Barbado: «El horario del servicio es durante el periodo de verano de lunes a viernes de 10 a 12 horas, pero este puede variar en función de distintas circunstancias. Todas las novedades e informaciones sobre talleres públicos y demás las facilitamos a través de un grupo de WhatsApp. Aquellas personas que no lo tengan, agregamos normalmente a sus hijos».

Barbado explica que los horarios de la Oficina del Mayor pueden experimentar modificaciones con el tiempo: «Tan solo hace un mes que hemos abierto. Estamos haciendo una prueba piloto, pero en invierno puede que ampliemos el horario».