Denuncian el «riesgo» de un tobogán de L’Urgell «sujeto con bridas»

«El tobogán del patio de Infantil se encuentra en un estado de deterioro muy avanzado: las patas están podridas, se tambalea y está sujeto con bridas, lo que representa un riesgo evidente para los menores». Es la denuncia que hace un grupo de padres y madres de escolares del colegio L’Urgell, en Sant Josep.

Aseguran que hace semanas que tanto las familias como el equipo docente del centro han comunicado al Consistorio el estado de la instalación, pero critican que no les hayan contestado. «Hemos contactado para solicitar la reparación urgente y hasta el momento no hemos recibido respuesta», critican las familias. Sí recibieron contestación, matizan, del área de Juventud: «Reconocieron recientemente que el estado del tobogán representa un peligro y se comprometieron a reemplazarlo la semana pasada, pero, a día de hoy, no se ha llevado a cabo ninguna intervención».

Las familias critican, además, que como en verano está previsto abordar la reforma del patio de Primaria, se ha trasladado al de Infantil la escuela de verano, «incrementando aún más el uso de un espacio que ya es deficiente e inseguro». Por si esto no fuera suficiente, las familias se quejan de que el Ayuntamiento tampoco ha atendido a su petición de que se instale en el patio «un toldo que proteja del sol a los niños, algo especialmente necesario en los meses de calor».

Las familias han iniciado una campaña de recogida de instancias para dirigirlas al Ayuntamiento de Sant Josep en las que se exige la reparación «inmediata» del tobogán, así como la instalación del toldo y la adecuación segura del patio, «especialmente ante el inminente inicio de la escuela de verano».

Desde el Ayuntamiento reconocieron ayer el mal estado de las instalaciones. «En principio se miró para repararlo, pero la pieza estaba descatalogada, por lo que se descartó arreglarlo», explican desde el departamento de comunicación del Consistorio. De momento, está previsto que «el martes o miércoles» una empresa retire el tobogán. «Se ha comprometido a venir», indica. «Además, está pedido un nuevo presupuesto para comprar un nuevo tobogán lo antes posible», concluyen desde el Ayuntamiento.