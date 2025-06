La cocina de una autocaravana provoca un incendio en el poblado chabolista Can Rova 2

"Ha sido un incendio generalizado bastante importante en Can Rova 2 con daños materiales, pero sin víctimas humanas". Estas han sido las declaraciones del jefe de bomberos de Ibiza, Miguel Sevilla, pocos minutos antes de declarar extinguido el fuego en el poblado chabolista ubicado en las afueras de Ibiza, que comenzó sobre las dos de la tarde y tuvo en vilo a vecinos y residentes en el asentamiento. El incendio de Can Rova 2 confirma los miedos que tenían administraciones, habitantes cercanos al asentamiento y cuerpos de seguridad, que llevan tiempo alertando de que esto podía llegar a pasar.

Imágenes del poblado chabolista Can Rova 2 en Ibiza tras el incendio / J.A.RIERA

El incendio se ha originado en una autocaravana habitada por una bebé y una mujer. Esta última se "encontraba cocinando, pero ha abandonado un poco el la cocina para ir a acostar a la bebé y cuando ha vuelto ya se había originado el fuego", según apunta Sevilla, que agrega: "Tanto la mujer como la bebé se encuentran en buen estado y no han precisado de atención sanitaria, igual que el resto de habitantes de la zona".

"Un sitio complicado"

A pesar de que todo ha quedado en un susto para los residentes del poblado, Sevilla afirma, en relación con la problemática vivida en este punto este jueves, que "Can Rova 2 es un sitio complicado". El jefe de bomberos reconoce que los hechos podrían haber ocasionado una tragedia: "Una columna importante de humo negro nos ha alertado de que parecía que se estaba quemando un combustible plástico. Es un núcleo en el que hay muchos asentamientos juntos y en el que hay una gran abundancia de madera, materiales plásticos e incluso puede que uralita. La combustión de estos conlleva el efecto multiplicador del fuego y genera humos tóxicos. No obstante, el hecho de que no haya mucho viento y que hubiese un muro y vegetación ha evitado la propagación del fuego a otras infraviviendas".

Sevilla explica que uno de los problemas de Can Rova 2 es que las infraviviendas usan elementos con electricidad "como si se tratase de un vivienda con una buena instalación eléctrica. Sin embargo, en un poblado existe un riesgo mucho mayor de que se propague [en referencia al fuego] a otras viviendas, ya que en una casa normal con cerrar las puertas, por ejemplo, se puede llegar a evitar".

Al margen de los siete bomberos que se han movilizado con una autobomba urbana y una nodriza, también han acudido al lugar varios agentes de la Policía Local, que ha ayudado a acordonar el perímetro. A pesar de la vistosa cortina de humo negro y del despliegue de agentes, las llamas se han sofocado en aproximadamente una hora.

Los incendios domésticos son uno de los más comunes en España. Este es el motivo por el que recuerda Sevilla que "nunca hay que perder de vista las sartenes mientras se cocina".

Reacción de Santa Eulària

Sevilla indica, todavía en la finca de Can Rova 2, que el incendio ha abarcado unos 100 metros cuadrados. No obstante, una hora después el Ayuntamiento de Santa Eulària ha expuesto en un comunicado oficial que "la zona donde se ha producido el incendio es de entre 40 y 60 metros cuadrados".

En el comunicado del Consistorio también se recogen las delcaraciones de la alcaldesa, Carmen Ferrer. La política ibicenca iniste en la importancia de que "se tomen medidas inmediatas y definitivas para resolver este problema, que pone en riesgo la seguridad y la salud de muchas personas, así como la protección de infraestructuras críticas del municipio".

Por otro lado, el Ayuntamiento reconoce en el escrito que "el incidente pone de manifiesto la gravedad de la situación en el asentamiento que el Ayuntamiento de Santa Eulària viene denunciando desde hace tiempo: riesgo de incendios, electrocución y amenazas para la salud pública".