"Las serpientes merecen morir con respeto, no como algunas personas las están matando en Ibiza"

"No me gustan las serpientes, pero son animales y merecen morir con respeto y cuidado, y no como algunas personas están matándolas". Es la afirmación que hace, por escrito y también de viva voz Belén Guerra, una influencer de viajes en su perfil de instagram. En uno de sus vídeos, publicado hace unos días, la joven trata de responder brevemente a la "plaga de serpientes", como algunos diarios británicos e italianos han bautizado la proliferación de estos animales en la isla.

"Me preguntó el otro día alguien en el trabajo si era real que había una plaga de serpientes en Ibiza", comenta la creadora de contenido argentina antes de reconocer que no tenía "ni idea" de lo que estaba pasando, así que se puso a buscar información. Sí, explica que antes de que le formularan la pregunta había tenido un encontronazo con un ejemplar de estos ofidios: "Me pasó haciendo un trekking, ver una serpiente y tener que salir corriendo porque realmente me asusté un montón. Pero fue en mitad del monte".

La influencer explica que estos reptiles se importaron a la isla a través de olivos que llegaron. Asegura que eso pasó hace un año, un error que luego matiza en el texto que acompaña el vídeo, donde explica que fue hace más de un año pero que ahora están proliferando.

Por mucho que se asustara cuando se topó con un ejemplar, Belén se muestra contraria a la forma en la que, asegura, algunos están acabando con ellas: "Es refeo lo que están haciendo con los bichitos, los están matando feo". "Esas serpientes no son una amenaza para el ser humano", indica antes de destacar que sí son una amenaza "importante para los ecosistemas terrestre y marino de la isla".