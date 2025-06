Sant Antoni dio a la fiesta de apertura de la discoteca UNVRS un trato de «excepcionalidad»

El Ayuntamiento de Sant Antoni autorizó de forma «excepcional» a la propiedad de la nueva discoteca UNVRS, en Sant Rafel, a ampliar su horario de cierre de las 6 hasta las 12 horas del mediodía del 31 de mayo para su fiesta de apertura. La ordenanza municipal que regula los horarios de las actividades turísticas contempla esta ampliación horaria en las fiestas de opening y cierre de las discotecas, pero siempre y cuando se celebren antes del 16 de mayo (después del 9 de octubre en el caso de los cierres), y que desde ese momento la actividad sea «diaria y continuada».

Se da la circunstancia de que este año, tal como ha advertido en el pleno municipal de este jueves el portavoz del PSOE, Antonio Lorenzo, el Ayuntamiento no autorizó a la discoteca Amnesia la ampliación del horario en su fiesta de apertura del pasado 10 de mayo. La concejala de Urbanismo, Eva Prats, explicó que los promotores de esta sala de fiestas solicitaron el permiso el 23 de abril, pero por «un error administrativo» quedó pendiente y «no se tramitó a tiempo».

Al no contestar, se dio por denegada la solicitud. Pese a ello, Amnesia celebró su fiesta como tenía previsto y no cerró hasta las 12 horas del día siguiente pese a no contar con la autorización municipal. La Policía Local tramitó una denuncia por este incumplimiento y ahora está pendiente la apertura del correspondiente expediente sancionador.

El alcalde, Marcos Serra, explicó en el pleno que a diario se registra en el Ayuntamiento la entrada de «más de un centenar» de documentos y solicitudes y que la de Amnesia quedó pendiente y no se llegó a resolver a tiempo. En cambio, en el caso de UNVRS, tal como remarcó Lorenzo, la solicitud de la autorización de ampliación de horario se presentó el 29 de mayo, y al día siguiente, el mismo en que se celebraba la fiesta de apertura, el secretario municipal ya había emitido el correspondiente informe para salvar, con el argumento de «la excepcionalidad» de la fiesta, el incumplimiento de la ordenanza de horarios, y el alcalde firmó el decreto con la autorización. Serra justificó la rapidez para atender la solicitud de UNVRS en el hecho de que ya se le había «comunicado verbalmente» la intención de presentar dicha solicitud. «Teníamos constancia de ello», dijo.

En su informe, el secretario indicaba que la ordenanza de los horarios debería prever «excepciones a la norma general que pudieran amparar casos como este», el de Unvrs, cuya fiesta de apertura se celebró dos semanas después de la fecha tope establecida. En su argumentación, el secretario destacaba «las circunstancias excepcionalísimas» que se daban y que merecían un estudio particular de la aplicación de la norma y su ponderación con los intereses en juego.

El secretario añadía que la Ley de Procedimiento Administrativo prevé la posibilidad de permitir «un derecho o acción aunque el plazo legal para hacerlo haya expirado», además, entre otras cosas, de la «discrecionalidad» de la Administración para aplicar las normas reglamentarias siempre y cuando «no se vulnere el principio de igualdad ni de los derechos de terceros».

La amnesia con Amnesia

Dicho esto, el funcionario señalaba que es «público y notorio» que este año en Ibiza se han llevado a cabo «en las grandes salas todas las fiestas de apertura solicitadas», aunque obviaba que justo en Amnesia se amplió el horario de cierre sin autorización porque su solicitud se traspapeló entre la montaña de registros de entrada del Ayuntamiento. Agregaba que por «las obras de rehabilitación» de UNVRS, ésta no pudo realizar dicho evento con anterioridad a la fecha establecida en la ordenanza. Por ello, el secretario entendía que si no se le otorgaba una autorización «excepcional», se podría generar «una desigualdad» a UNVRS en comparación con «el resto de salas de fiesta de la isla, las cuales han dispuesto de las prolongaciones horarias solicitadas», excepto Amnesia.

Asimismo, Lorenzo denunció «la falta de transparencia» porque su grupo ha solicitado en dos ocasiones, en mayo del año pasado y en marzo de este, el acceso al expediente de la reforma de Unvrs y no se le ha dado. El alcalde justificó que, pese a que la primera petición fue hace ya más de un año, el grupo socialista pide el aceso a «docenas de expedientes y se acumulan». «No es que no les demos acceso, es que no es tan rápido como piden». Serra dijo que se tiene que revisar cada expediente para borrar información por la ley de protección de datos y dar audiencia al afectado.