Sant Antoni sólo cubrirá cuatro de los 12 puestos de agentes de intrusismo y convivencia

La primera teniente de alcalde de Sant Antoni, Neus Mateu, ha revelado este jueves en el pleno que sólo se cubrirán este verano cuatro de los 12 puestos previstos de agentes de intrusismo y convivencia. Empezarán a trabajar la próxima semana. Inicialmente, había 21 personas apuntadas de las que 15 se presentaron a las pruebas. Entre otras cosas, Mateu dijo que al ser funcionarios C1, como «los agentes de transportes del Consell» y con capacidad para extender actas, se les exigía un B2 de catalán, «un nivel alto».

Mateu explicó que la función de estos cuatro agentes, que irán uniformados, será la de comprobar las denuncias que se presenten de alquiler turístico ilegal y de «informar» sobre el cumplimiento de las ordenanzas de civismo, como la obligación de llevar la camiseta puesta o la prohibición de hacer botellón en la calle. La primera teniente de alcalde había previsto a dos agentes por turno, por lo que habrá que ir rotando. También se les ofrecerá a los cuatro la posibilidad de hacer «horas extras».

También se ha previsto para este verano la contratación de seis personas de seguridad privada para vigilar la calles de los alrededores de los edificios públicos, como el Passeig de ses Fonts o la calle Estrella. Estas personas no podrán actuar sin la Policía Local, pero, según Mateu, servirá para que haya «más presencia y vigilancia» en las calles.

Señales de vado ilegales

Por otra parte, Mateu informó, en respuesta a una moción de control de la concejala de Unidas Podemos, Angie Roselló, de que la Policía Local ha actuado para retirar las señales ilegales de vado que algunos vecinos habían instalado en la calle es Vedranell y alrededores para tener garantizado un espacio para aparcar frente a sus casas.

Asimismo, el alcalde, Marcos Serra, defendió una vez más el resultado de la obra de Okuda en el West End y que ha surtido «el efecto buscado». En este sentido, dijo que ahora, a primera hora de la mañana, se puede ver «a familias con niños paseando, jugando y haciéndose fotos» en este espacio.

Limpieza de la obra de Okuda

Serra defendió, en respuesta a las críticas del PSOE por los recursos que ha destinado el Ayuntamiento a contratar la obra de Okuda San Miguel y a su cuidado, que «gastaría millones» en el West para evitar que siga siendo «el estigma de Sant Antoni». El portavoz socialista, Antonio Lorenzo, reprochó a Serra que no se utilicen las karcher para limpiar también con agua otras calles «muy sucias».

En este sentido, el alcalde reconoció que el pueblo no está tan limpio como le gustaría y que «las máquinas de agua y el personal que hay» por la contrata que licitó en 2017 el anterior gobierno de centro izquierda no son suficientes. «Yo no sé, como Jesucristo, multiplicar los panes y los peces ni las máquinas. Con las que hay limpiamos lo que podemos», recalcó Serra, que agregó que, en dos años, en el próximo contrato se preverán más máquinas.

Solución al conficto de la 'escoleta' de Can Coix

Asimismo, el pleno aprobó la modificación del contrato de la escoleta de Can Coix para programar, con un coste de 18.240 euros, actividades en horario de tarde. De esta manera, el Ayuntamiento resuelve el conflicto con el personal de este centro. El alcalde dijo que esta era la única vía para mejorar el sueldo de las trabajadoras de la escoleta. También dijo que de cara a la nueva licitación del servicio, se puntuará más a la empresa que ofrezca un mayor sueldo al personal.

Por otra parte, se aprobó sancionar con 10.000 euros al dueño de un perro por su abandono. Es la tercera multa con la misma cuantía aprobado por el pleno este año.

Además, el PP rechazó una propuesta del PSOE para instar al Consell a que coordine las acciones contra los asentamientos de chabolas. Unidas Podemos se abstuvo al entender que la moción, sugería «cierta criminalización» de la gente que vive en infraviviendas.