El pleno de Ibiza aprueba por unanimidad ceder al Govern dos parcelas para el programa habitacional ‘Construir para alquilar’

PP, PSOE, Vox y Unidas Podemos han votado a favor, en el pleno municipal del Ayuntamiento de Ibiza, de la aprobación inicial de la desafectación de dos parcelas municipales, situadas en las calles Sant Francesc de ses Salines y Canàries, para que se puedan poner a disposición del Govern para la construcción de vivienda protegida en régimen de alquiler con precios limitados, a través del programa ‘Construir per Alquilar’.

Se trata de un programa del Ejecutivo balear basado en la cesión de suelo público a la iniciativa privada para la construcción de vivienda pública, "tanto de viviendas protegidas como de alojamientos dotacionales". Aunque los socialistas han votado a favor de la medida, el portavoz y exalcalde Rafa Ruiz ha defendido que la mejor fórmula es la de "100% pública" a través del Instituto Balear de la Vivienda (Ibavi).

Juan Flores, concejal de Vivienda, defiende que se trata de "una solución más" y recuerda que fue el Gobierno central, liderado por el PSOE, el que aprobó, en 2020, la posibilidad de ceder superficie al sector privado para hacer vivienda social. "Pero ahora no les gusta", reprocha en su respuesta a Ruiz, quien asegura que no estuvo de acuerdo con esta medida que tomó su partido.

300 viviendas

Flores ha avanzado que en estas parcelas se construirán unas 300 viviendas "en régimen de alquiler y a precio asequible" y que irán destinadas a personas que lleven al menos 10 años empadronadas en la ciudad. Además, se reservará el 25% para menores de 35 años.

Aunque Ruiz ha empezado su intervención anunciando su voto a favor haciendo referencia a la necesidad de "intentar paliar esta situación tan crítica" y de conseguir pisos con precios más bajos que los que ofrece actualmente el mercado, ha señalado que su grupo no está de acuerdo con ceder suelo público al sector privado.

"Muchos no estamos de acuerdo en ver la vivienda como un bien de mercado más, porque debido a esto estamos como estamos. Creo que hasta que no termine esta opinión que es mayoritaria en el PP -y no niego que en mi partido alguno también piensa así-, no conseguiremos acabar con el problema", advierte Ruiz.

Residuos Por otro lado, los contenedores soterrados situados en la avenida de España más cercanos a Vara de Rey vuelven a estar rotos y se han instalado otros sobre la acera. Han dado muchos problemas por las entradas de agua y ya no tienen reparación posible. Así, los nuevos que hay sobre la acera permanecerán en la zona. Además, el pleno ha aprobado modificar la ordenanza de residuos para facilitar bajar la basura a personas con discapacidad y para fijar un día en cada barrio para poder dejar en la vía pública los residuos voluminosos.

"Luego ya veremos cuáles son los precios, alerta el exalcalde, quien añade que el Ibavi "tendría que estar más activo que nunca" y que no es así "con este Govern" balear.

El equipo de gobierno municipal explica que "esta iniciativa se enmarca en la normativa autonómica que permite destinar parcelas de equipamiento público a usos residenciales protegidos". "La Ley 12/2017 de urbanismo de Baleares, así como el Decreto ley 3/2020", añade, "facilitan el cambio de uso de estas parcelas y la constitución de derechos de superficie para promover vivienda protegida en régimen de alquiler con precios máximos establecidos".