La izquierda en el Ayuntamiento de Ibiza critica el pago de 354.000 euros en servicios sin licitación

El pleno municipal del Ayuntamiento de Ibiza ha aprobado pagar facturas a empresas que han prestado servicios en el municipio sin que haya habido una licitación y sin estar avaladas por un contrato. La primera teniente de alcalde, Gema Marí, asegura que trabajan para regularizar la situación y dejar de pagar de esta manera a los proveedores, que es legal pero que los partidos coinciden en que no es la fórmula más adecuada: «Todos los concejales y todo el personal del Ayuntamiento se está dejando la piel trabajando en la redacción de pliegos y la tramitación de contratos».

Las facturas convalidadas por el pleno este jueves ascienden a 354.238 euros. Los concejales del equipo de gobierno, del Partido Popular (PP), han votado a favor, mientras que los de PSOE, Vox y Unidas Podemos se han abstenido.

«Esta situación trae problemas a las empresas locales que no pueden licitar ni competir en igualdad de condiciones, porque son facturas [de servicios] que adjudican a dedo», ha criticado el concejal socialista Jordi Salewski. «Nos traen facturas de espectáculos de Navidad, de iluminación de Navidad, de la Cabalgata de Reyes, de la decoración de la carpa de Carnaval... Son gastos que ustedes saben que se tienen que hacer, son fechas señaladas en el calendario. También traen facturas de la Feria de Abril [recuperada este año] en concepto de ‘organización y producción de la feria’ y de ‘equipos de sonido y estructura’, pero esta feria ya la llevaban en el programa electoral de 2023», ha añadido Salewski, quien concluye que este tipo de gastos tendrían que haberse previsto en los presupuestos.

Este mandato, «ya van más de seis millones de euros pagados en facturas» no avaladas por una contratación, ha denunciado el edil del PSOE. En la votación, este partido se abstuvo, a pesar de su crítica a «las formas», debido a la «necesidad de pagar los servicios prestados». Además de Salewski, de la oposición también intervino la concejala Guadalupe Nauda, de Unidas Podemos, quien explica que «no es que no se esté de acuerdo con pagar, sino con la forma» en que se paga.

Contratos en preparación

Marí explica que son gastos «necesarios» mientras se preparan las correspondientes licitaciones: «Estamos adecuando su tramitación y todas las facturas incluidas son gastos justificados; en el expediente se incluye un aval técnico que informa de cada factura, tanto por lo que respecta a los impuestos facturados, como la conformidad de acorde al precio de mercado».

En dichos expedientes también se confirma que el servicio que se paga «se ha realizado y es conforme». «En la actualidad hay 37 expedientes en tramitación en el departamento de contratación, 31 en actuaciones preparatorias [estos últimos son futuras licitaciones de, por ejemplo, servicios de monitores, fiestas, sonido, cultura o la Cabalgata de Reyes, de la que el año pasado ya se sacó una licitación, pero que quedó desierta], y otros sobre las mesas de los técnicos en redacción de pliegos», ha añadido Marí sobre los contratos en preparación.

Con todo, la teniente de alcalde señala que se debe solucionar el problema: «Los procesos de contratación administrativa son largos y costosos, y en ocasiones, por causas no imputables al Ayuntamiento, no se desprende la deseada formalización del contrato. Sabemos que todo debe ir respaldado por una contratación. Soy la primera que me hago responsable». Y asegura que cuando ve la cantidad de facturas de este tipo que van al pleno municipal, se lleva «las manos a la cabeza»: «Lo hablamos todos los concejales y esto se resolverá, pero el volumen de trabajo en estos momentos es muy voluminoso».

Marí explica a este diario que también están trabajando en otras licitaciones, como las de mantenimiento de edificios o ‘prensa y comunicación’. «Ahora, en la última semana, se han adjudicado muchísimas cosas y está a punto de salir el servicio de jardinería», añade.

Y sobre la adjudicación de la construcción del centro de baja exigencia de es Gorg, afirma que «si el contrato no está ya firmado, su firma ya es inminente». «También tenemos en marcha todo lo de las Festes de la Terra, los fuegos artificiales... Son muchas cosas a la vez pero estamos trabajando mucho en ello», concluye la concejala.