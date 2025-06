La ida de olla de un futbolista inglés que deja inconsciente a una mujer en Ibiza

Kian Harratt, el delantero del Oldham Athletic, ha dejado inconsciente a una mujer en Ibiza tras arrojarle una silla en medio de una disputa. El futbolista, de 23 años, estaba enzarzado en una pelea con sus amigos y otros turistas británicos, cuando una mujer de mediana edad intentaba intervenir entre ellos para disolver la discusión, y fue en ese momento cuando el jugador, noqueó a la mujer tras lanzarle una silla de la terraza.

Tras el golpe, la mujer cayó inconsciente al borde de la piscina. Después de pocos minutos, varios transeúntes fueron a ayudarla. No fue la única silla que voló, sino que el lanzamiento del mobiliario continuó hasta que uno de los integrantes de la pelea, Brandon Watkins cayó a la piscina por culpa del impacto.

Brandon, ha relatado su cuenta de Facebook el motivo por el que se inició la disputa. "Cinco chicos vinieron a nuestro hotel haciendo de tontos alrededor de la piscina, salpicando a la gente que les lanzaba pelotas a las mujeres, y uno de ellos dijo '¿Qué estás mirando?', así que se me acercó y lo dejé caer... Entonces empezaron a tirar sillas porque no podían resistirse y todos saben lo resbaladiza que es la piscina, así que al evitar que las sillas nos golpearan, me resbalé en la piscina y eso fue lo que se hizo viral", escribió.

"Si me hubieran dejado salir de la piscina o entrar conmigo, les habrían dado otra bofetada, pero no lo hicieron, los echaron... Todos estaban sentados alrededor de la piscina después de que se acercaran, nos estrecharan la mano y nos invitaran a beber porque los chicos estaban cabrones", añadía Watkins.

La pelea tuvo lugar en Ibiza, en el Hotel Marco Polo en San Antonio, donde varios socorristas del complejo, juntamente con la seguridad del hotel, intentaron intervenir para finalizar el incidente, pero fueron ignorados por todos los participantes. En cambio, los dos turistas heridos permanecieron en la piscina mientras sus oponentes se burlaban continuamente de ellos.

Después de que el vídeo donde se veía al jugador ido se viralizara, el futbolista no ha dicho nada al respecto sobre lo que ocurrió, pero sí que ha compartido fotos en sus redes sociales sobre su viaje en la isla. El incidente se ha producido casi tres semanas después de que el futbolista anotara el gol de la victoria en Wembley para su equipo, que se llevó la final del play-off de la Liga Nacional y afianzar así su regreso a la Football League.

Envuelto en polémicas

Parece que a Harratt le persigue la polémica. Hace un año, mientras estaba cedido en el Fleetwood Town procedente del Huddersfield Town, las autoridades le impusieron una multa de 1.000 libras tras ser encontrado cazando furtivamente en North Yorkshire, Inglaterra. Entre otras polémicas de caza, también fue multado por realizar casi 500 apuestas deportivas en partidos de fútbol, donde 36 de ellas eran del equipo donde Kian jugaba en ese momento, el Huddersfield.