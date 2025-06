Enfermeros y fisioterapeutas de Ibiza al Estado: "De nuestra paga extra que no se coman ni un euro"

"Estamos pidiendo un derecho que aparece recogido en el Estatuto Marco como es el de percibir toda la paga extraordinaria que nos corresponde por ley". Estas son las palabras de la delegada del Sindicato de Enfermería (Satse) en Ibiza, Verónica León, durante la concentración de enfermeras y fisioterapeutas que ha tenido lugar en el Hospital Can Misses este jueves por la mañana. León agrega: "Somos el sector [en referencia al sanitario] más afectado por estos recortes".

En junio del año 2010, en pleno contexto de la gran crisis económica, el gobierno central decidió recortar el 27% de las pagas extraordinarias de cada uno de los enfermeros y fisioterapeutas del país. Ante ello, León protesta: "Jamás hemos recuperado eso que nos quitaron, a pesar de haber denunciado y recogido cerca de 40.000 firmas en toda España, pero desde entonces no ha habido ninguna rectificación por parte de los distintos equipos de gobierno que han pasado por el poder". La enfermera agrega que "es una reivindicación reiterada por parte del sector, hay que modificar la ley general de presupuestos del estado y volver a la situación previa a la de los recortes".

En la concentración, los asistentes han sujetado una pancarta verde con letras negras en la que se podía leer 'De nuestra paga extra que no se coman ni un euro'.

"Entre 700 y 800 euros al año"

Desde el Satse afirman que el recorte de sus pagas extraordinarias se traduce en una pérdida de su poder adquisitivo, ya que ganan "entre 700 y 800 euros menos al año por cada trabajador".

Aunque el tema central de la breve concentración, que ha tenido una duración de aproximadamente 30 minutos, era el de la paga extraordinaria León no ha pasado por alto el problema de la falta de personal en este ámbito: "Como no hay trabajadores, especialmente en Ibiza, cuando tenemos vacaciones alguno de nosotros las sustituciones muchas veces corren a cargo de los propios empleados que no lo están en base a horas extraordinarios y a prolongaciones de contratos".

La concentración "es una forma de protesta breve", según ha reconocido León. A pesar de ello, la sanitaria considera que "esta actuación puede conllevar un gran cambio". León concluye: "Salir a la calle es la única forma de que nos escuchen las instituciones".

La concentración también se ha realizado simultáneamente en el Hospital Son Llàtzer de Mallorca y en el Hospital Mateu Orfila de Menorca.