El Dojo, un punto de encuentro entre raperos y músicos de la isla

El Dojo es un proyecto que fomenta la colaboración de raperos ibicencos (Slim Samurai, Always High music, Lex y Soner, El roome, Continuo, Ogks, Emar Hoops, Daniel Sorola, J purple, Pache, Jfxnka y Xexu Cruz), un mixer (Daniel Sorola) y un diseñador (Lex).

El proyecto empieza con Toni Pla y Cristian Bolillo, con el objetivo de "crear un punto de encuentro", cuenta el primero. Añade: "En Ibiza cada vez hay más movimiento musical y nacen más artistas. Hay una escena urbana muy potente, pero juntarse para hacer música no es habitual. Cada uno hace su música, la saca y ya está". Toni Pla y Cristian Bolillo decidieron remediar esta falta de colaboración impulsando sesiones de creación musical entre artistas ibicencos con EPs de cinco canciones, que son recopilatorios en los que se juntan cantantes de Sant Antoni, de Santa Eulària, de Ibiza...

Toni Pla. / El Dojo

Cristian Bolillo. / El Dojo

Momentos de sinergia

Durante una jornada de ocho horas los artistas hacen un campus, una forma de taller de música, con un productor. "Estos momentos generan sinergia; uno escribe el estribillo que acaba la canción de otro... Así hemos conseguido hacer un EP de cinco temas en las que cantan más de diez intérpretes de la isla, y que han sido producidas por cinco productores. Les hemos hecho un visual acompañante, que es un recorrido de Ibiza, y cada artista representa una cosa distinta de la isla o de las vivencias de este lugar", dice Toni Pla.

Estas sesiones de colaboración artística ocurren cuando todos los participantes tienen día libre. Se juntan alrededor de una comida, que a veces es proporcionada por algún patrocinador. Mientras tanto, un productor va poniendo música, y los cantantes pueden participar si lo desean. "No hay ninguna presión ni obligación sino estar dispuesto a crear y disfrutar", precisa Toni Pla.

El lema del Dojo es: ‘Música de la isla, para la isla’. Toni Pla corrobora: "Siempre intentamos hacer cosas que puedan aportar a la isla. Es una isla rica en muchas cosas, y a veces falta abanderar un poco lo que tenemos. No es solo música tecno y electrónica. Hay de todo". Insiste en que la isla es muy ecléctica: "Ha recibido a todo tipo de personas, gente de todos los lados, y al final bebe de muchas cosas. Hay una gran variedad de músicos, desde la gente que en fiestas toca tambores y didyeridús a músicos del rap, bandas de rock indie...".

El proyecto del Dojo no tiene una duración determinada, ya que idealmente debe proseguir y atraer artistas de todos horizontes: "La idea no es basarse solo en traperos. Si viene un cantante flamenco o un grupo indie, la idea es crear música con diferentes personas y no tener límite. Al igual que puede venir un pintor si le flipa pintar ese día".

Muchos artistas del Dojo actúan en el festival San Andrés, por lo tanto hacer un concierto colectivo es un proyecto latente. Las cinco canciones que ya han sido creadas durante pasados campus se irán estrenando cada viernes del mes de julio, y a lo largo del verano. En septiembre el Dojo empezará una nueva temporada.

"Estamos abiertos a seguir creando con gente distinta, que es lo que enriquece la isla. Los que están interesados, solo que escriban a nuestro Instagram @island.dojo", anuncia Toni Pla.