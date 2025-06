Doce mensajes de esperanza contra el cáncer desde Ibiza

El evento solidario a favor de la Asociación Elena Torres por la Investigación para la Detección Precoz del Cáncer, '12 Vidas by Tanit', reunió este miércoles en el escenario de Can Ventosa a las autoras del libro ’12 Vidas’, Alicia Reina y Eva Ballarín, junto a varias de las mujeres supervivientes de cáncer que protagonizan esta obra. Una cita que logró recaudar 2.420 euros y en la que las impulsoras del libro y fundadoras de Tanit Conexion abordaron cómo surgió la iniciativa y rindieron un sentido homenaje “a las personas que han salido adelante y a las que no pudieron superar la enfermedad como Elena Torres, la mujer que inspira toda la acción de la asociación que lleva su nombre”.

Una de las coautoras del libro solidario, Alicia Reina, destacó: “Con este libro hemos querido contar la historia y dar visibilidad a doce mujeres que son un ejemplo de superación, valentía y humanidad, para nosotras ha sido un placer poder entrevistarlas, acercarnos a un pedacito de sus vidas, escucharlas y entenderlas”. "’12 Vidas’ no es solo literatura, es un acto de valentía, de amor y de compromiso”, abundó.

Por su parte, la impulsora junto con Reina de este libro y de ‘Tanit Conexion’, Eva Ballarín, reveló cómo cada una de las mujeres que ha formado parte de esta obra, Charo Ruiz, Lorena Giavalisco, Magdalena Águila Ávila, Marga Ribas, Teresa Cardona, Laura Setaro, Lourdes López, Antonia Marí Clapés, Roseta Montenegro, Paqui García, Nidia Izquierdo y Vicky Ferrazzano, "ha elegido un enfoque distinto para abordar su experiencia y relatar sus vivencias frente al cáncer”.

Ambas agradecieron “la labor incansable de la Asociación Elena Torres por la Investigación para la Detección Precoz del Cáncer, el trabajo en este libro de la fotógrafa Aisha Bonet, el compromiso de todas las personas que han hecho posible esta obra y a los lectores por contribuir con su compra a la investigación que impulsa la Asociación Elena Torres”.

Las vivencias de 12 mujeres frente al cáncer

Tras la intervención de Reina y Ballarín, nueve de las 12 protagonistas subieron al escenario para leer un fragmento de su testimonio recogido en el libro. Lorena Giavalisco, Magdalena Águila, Marga Ribas, Teresa Cardona Torres, Laura Setaro, Lourdes López, Antonia Marí, Paqui García, y Vicky Ferrazzano protagonizaron uno de los momentos más emotivos de la tarde recordando su experiencia y aportando una reflexión personal sobre sus vivencias. Las distintas protagonistas lanzaron un mensaje de optimismo, instaron a dar importancia a las cosas importantes y a los seres queridos, a ayudar a los demás, destacaron la importancia de la detección precoz y de cuidarse, agradecieron el apoyo de sus familias, amigos vecinos y recordaron que “lo que hacemos hoy es lo que verdaderamente importa”.

Todas ellas mandaron un mensaje de apoyo a las personas que atraviesan la enfermedad y destacaron la relevancia de poner el foco en la esperanza, de encontrar la fuerza en la adversidad y de valorar a quienes nos apoyan, asimismo, afirmaron que “a pesar de los contratiempos siempre hay que encontrar la manera de seguir adelante y soñar con un mañana mejor”.

Alicia Reina, Vicky Ferrazzano, Paqui García, Antonia Marí, Lourdes López, Laura Setaro, Teresa Cardona, Marga Ribas, Magdalena Águila y Lorena Giavalisco / Tanit Ibiza

Tras la lectura de fragmentos la violinista Laura Bonet llenó de música el auditorio de Can Ventosa con su violín que dio paso a una mesa redonda moderada por Alicia Reina y Eva Ballarín y protagonizada por cuatro de las mujeres supervivientes de cáncer que han relatado su experiencia en el libro como son Vicky Ferrazano, Magdalena Águila, Laura Setaro, Paqui García, quienes abordaron su participación en este proyecto.

Una de las protagonistas de ’12 Vidas’, Vicky Ferrazano explicó que revivió su historia “con mucha alegría porque pensé que iba a ayudar al prójimo y eso me ayudó, para mí era importante poder contarlo y decirle a todas las personas que el cáncer se cura gracias a la investigación”. Además, instó a colaborar con el proyecto de investigación que impulsa la Asociación Elena Torres. Por su parte, Magdalena Águila aseveró: “Me gustó este proyecto porque cuando estuve enferma la gente no quería normalizar la palabra cáncer y hay que normalizarla porque te puede pasar a ti, todos tenemos que aprender a vivir con esta palabra y que cuando alguien nos lo cuente lo aceptemos y escuchemos”. También recordó la importancia de cuidarse y acudir al médico.

Otra de las mujeres que forma parte de este libro, Laura Setaro expuso: “Me pareció una buena idea poder poner sobre el papel muchos testimonios que pueden ayudar a otras personas ya que cuando me diagnosticaron lo primero que pedí fue un cuaderno para poder escribir todo lo que sentía”. Según su experiencia “este proceso sirvió para minimizar las cosas que no son importantes”, para Serato con esta enfermedad “hay mucho de suerte, pero la prevención es importante”. Mientras, Paqui García detalló: “No fue complicado hablar para este libro, porque empiezas a recordar cosas que hasta habías olvidado” además, aseguró que con una experiencia como la de sufrir un cáncer “se aprende a valorar cosas que antes quizás no tenías tan en cuenta, como a apreciar a los amigos que realmente tienes y a dejar a los que creías que estaban a tu lado, pero no estaban tan cerca”.

Alicia Reina, Paqui García, Laura Setaro, Magdalena Águila, Vicky Ferrazanno y Eva Ballarín / DI

Tras la mesa redonda, la cantante Elsa Martos interpretó ‘Volver a empezar’ el tema central del cortometraje ‘El Diario de Ana’, inspirado en la labor que realizan los especialistas y profesionales del sector de la investigación contra el cáncer como los que impulsan el proyecto del CSIC que financia la Asociación Elena Torres.

La presidenta de la Asociación Elena Torres por la Investigación para la Detección Precoz del Cáncer, Mari Carmen Gutiérrez, agradeció la iniciativa de las autoras, Alicia Reina y Eva Ballarín “por impulsar este libro con el propósito de ser un faro de esperanza y recoger el testimonio de doce mujeres para demostrar al mundo que sí se puede vencer la enfermedad”. También explicó que “con este evento no solo celebramos la fortaleza humana, sino que ponemos en valor la investigación para la detección precoz del cáncer y el proyecto que lidera en el CSIC la investigadora Priscila Monteiro Kosaca, un proyecto que sigue avanzando y que estoy segura de que muy pronto nos dará buenas noticias”. Precisamente, Gutiérrez agradeció su trabajo a la investigadora Priscila Monteiro Kosaca, el apoyo que brindan todos los colaboradores a la asociación y la dedicación de las voluntarias “algunas de las cuales forman parte de este libro”.

La consellera de bienestar social del Consell de Eivissa, Carolina Escandell, clausuró el evento ’12 vidas by Tanit’ reivindicando la importancia de la investigación y agradeciendo la iniciativa “a quienes han hecho posible este libro, sobre todo a las personas que han sufrido cáncer y que son tan valientes como para dar su testimonio”. También señaló que “este es un libro de mujeres para mujeres, ya que la enfermedad no entiende de géneros, pero hay pocos testimonios femeninos y se agradecen estas acciones que ponen de manifiesto la importancia de cuidar, pero también de dejarse cuidar”. “Solo hay algo que nos iguala frente al cáncer, el tiempo, porque antes o después nos afecta a todos de una forma u otra, por lo que es importante que lo visibilicemos, que seamos empáticos y que ayudemos a las personas que atraviesan la enfermedad”, concluyó la consellera.

La concejala de Bienestar del Ayuntamiento de Eivissa, María Dolores Peñín, la concejala de Acción Social, Familia e Igualdad de Sant Josep de Sa Talaia, Marilina Serra, y el concejal de Bienestar Social de Sant Antoni, Jorge Nacher, también asistieron a esta cita solidaria.

El acto culminó con la entrega de una placa en homenaje a todas las mujeres que han participado en el proyecto ’12 Vidas’ por su fortaleza y su tenacidad a la hora de enfrentar esta dolencia y compartir sus vivencias con el resto del mundo.