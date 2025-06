Grivé, sobre el peligro de incendio en asentamientos: "Estamos cerca de una tragedia y no podemos permitirlo"

El Ayuntamiento de Ibiza ha vuelto a alertar, este jueves, del peligro de incendio en los núcleos chabolistas, en este caso en Vila, aunque es una problemática extendida a otros puntos de la isla. Lo hizo este jueves el teniente de alcalde y concejal de Medio Ambiente, Jordi Grivé, en respuesta a una moción “para una estrategia insular coordinada ante el fenómeno de los asentamientos de infraviviendas” que el PSOE llevó al pleno municipal. La propuesta pedía “instar al Consell a asumir su responsabilidad y coordinar una respuesta conjunta con los ayuntamientos ante el fenómeno de los asentamientos de infraviviendas”, así como al Govern a solicitar la declaración de toda la isla como zona tensionada en el marco de la ley estatal de vivienda, con tal de poder regular los precios del alquiler, entre otros apartados de la moción, que no salió adelante. Ayer mismo, horas después del pleno, se produjo un incendio en el asentamiento ilegal de Can Rova 2, en este caso en el municipio de Santa Eulària.

Grivé criticó que “esta moción no propone nada en concreto y está vacía”, así como que “ignora la gran amenaza que suponen los asentamientos desordenados para la seguridad de la ciudadanía”. “Todos estamos de acuerdo en que el problema está ahí, y vaya siempre por delante ayudar a las personas que más lo necesitan. Pero como Ayuntamiento de Vila ya hemos alertado públicamente del peligro inminente de incendio forestal y de contaminación que representan estos núcleos desordenados en suelo rústico, especialmente en zonas boscosas y de acceso limitado”, añadió. Así, alertó del peligro real que ya existe: “No podemos permitir que haya una tragedia, y estamos demasiado cerca de que se produzca, tanto para la gente que vive como para el resto de vecinos: tenemos asentamientos cerca de infraestructuras críticas”.

Ocho incendios

Con todo, detalló que en es Soto se han producido siete incendios en un mes y otro este miércoles en ses Feixes: "Incendios provocados por gente que, por desgracia, tiene que vivir allí y cocina con carbón y con cosas que no tiene que cocinar".

Grivé recordó que en mayo el Ayuntamiento celebró una reunión con representantes de diferentes instituciones para "hacer frente al problema y que cada uno asumiera sus responsabilidades”. Acudieron representantes del Consell, de la Policía Local, Servicios Sociales, Ibanat, técnicos municipales y Guardia Civil, incluido el Seprona de dicho cuerpo, Delegación del Gobierno, Policía Nacional y Bomberos. “Fruto de esta reunión, se ha enviado a Fiscalía un informe técnico con la situación a día de hoy de estos asentamientos, para que cada uno asuma su responsabilidad, y repito que siempre va delante ayudar a las personas que más lo necesiten”, reiteró Grivé en el pleno municipal, antes de agregar: “Pero también tenemos que hacer cumplir la ley de manera estricta a quienes viven en esta situación por decisión propia, que también los hay”.

"De un municipio a otro"

La concejala socialista Carmen Boned pidió trabajar para que todos los asentados “dispongan de apoyo de todas las instituciones de la isla y realizar una estrategia de carácter social y no únicamente policial”: “¿No ven que se está produciendo un desplazamiento de personas de un municipio a otro, que no están atendidas correctamente y que además, seguimos criminalizándoles? Solo piensan en perseguir y castigar y lo que se está viviendo en Ibiza es un drama”. Sobre la mencionada reunión, Boned reprochó que no estuviesen también presentes “las entidades sociales”: “¿Dónde estaba Cruz Roja, que es con quien trabajamos de la mano?”.

Grivé reprochó que la problemática de asentamientos “se ha ido gestando durante muchos años” y acusó a los socialistas de “mala planificación, pasividad total e inacción” en materia de vivienda durante las anteriores legislaturas. Además, destacó que muchos de estos asentamientos están en fincas privadas y expresó que “los propietarios están sufriendo para poder recuperarlas”.

Boned señaló que el Gobierno central sacó adelante una ley para limitar el precio del alquiler que las instituciones locales, del PP, no quieren aplicar, y sostuvo que “está funcionando” allá donde se aplica, cosa que Grivé negó.