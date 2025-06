El arte contemporáneo se viste de verano en Ibiza

«A pesar de que el mercado del arte no está en un buen momento debido a la incertidumbre geopolítica y de que es pronto para hacer valoraciones, la verdad es que tengo buenas sensaciones». La valoración la hace el fundador y director de Contemporary Art Now (CAN), Sergio Sancho, cuando se le pregunta sobre las expectativas que tiene en esta cuarta edición, que acaba de arrancar en el Recinto Ferial de Ibiza. Para argumentar su optimismo facilita un dato significativo, en esta primera jornada se espera que visiten la feria «cerca de 1.200 personas».

Sancho arroja esa cifra durante el tour guiado que ofrece a los representantes institucionales que no se han querido perder la inauguración. Entre ellos está el secretario autonómico de Cultura y Deportes del Govern, Pedro Vidal; el presidente del Consell de Ibiza, Vicent Marí; la consellera de Cultura, Educación y Patrimonio de Ibiza, Sara Ramón; el director insular de Cultura, Miquel Costa; y la concejala del ramo en Vila, Carmen Domínguez.

También forma parte de la comitiva de autoridades David Barro, director de Es Baluard desde el año pasado, que visita CAN Art Ibiza por primera vez. «Me parece una feria con mucho sentido, que propone una manera fresca de acercarse al arte en una época que no es la habitual, los meses de verano», comenta. Para el máximo representante del Museo de Arte Contemporáneo de Palma iniciativas como la que lidera Sancho permiten que una isla como Ibiza vaya «ganando músculo en el panorama del arte contemporáneo e incitan a fortalecer las relaciones entre las islas del archipiélago y a crear proyectos conjuntos». Con su presencia en la inauguración de esta cuarta edición, Barro deja claro cuál es su filosofía para Es Baluard: «Generar un museo empático que no se limite solo a Mallorca».

Minutos después de hacer este comentario, se acerca a saludarlo efusivamente Fran Reus, que representa a una de las cuatro galerías mallorquinas que están este año en CAN Art Ibiza, La Bibi+Reus. «Miquel Campins (al frente de lo que antes era La Bibi) y yo decidimos fusionar nuestros proyectos a principios de 2025 con la idea de unir esfuerzos para desarrollar nuestro trabajo y adquirir una posición de fuerza en el mercado nacional e internacional», explica.

1 Mira Madrid dedica su espacio a la artista Teresa Lanceta / Vicent Marí

Para el galerista, esta es su segunda edición en el Recinto Ferial de Ibiza, aunque también ha participado en un par de ediciones del Programa OFF de CAN Ibiza. «Como galeristas de Balears tenemos que apoyar las iniciativas artísticas que se hacen en las islas», opina.

El que es también presidente de la asociación de galeristas Art Palma Contemporani le ve muchos puntos positivos a esta feria de arte contemporáneo: «Tiene un tamaño muy cómodo que otorga una mayor visibilidad a todas las galerías participantes, el trato es muy próximo y la gente viene muy relajada, dispuesta a disfrutar del arte de forma festiva».

De la piscina a la sauna

Añade otra ventaja de CAN Art Ibiza, su «ambiente veraniego», el mismo, por cierto, que se respira en el espacio de La Bibi+Reus en el Recinto Ferial. Está dividido en dos atmósferas, una que simula una piscina y otra que representa una sauna, que «funcionan como metáforas del hedonismo contemporáneo y la percepción del cuerpo en contextos de ocio». La propuesta la han bautizado ‘Water & Steam’ y reúne obras de seis artistas nacidos en los años 80: Bel Fullana (1985, Mallorca), Martin Paaskesen (1985, Copenhague), Lukas Glinkowski (1984, Düsseldorf), Paul Riedmüller (1989, Viena), Grip Face (1989, Mallorca) y José Fiol (1988, Mallorca). Todos ellos, explica Reus, «exploran los límites de la pintura desde un enfoque instalativo y expandido».

Justo enfrente del estand mallorquín, está el de Sun Contemporary, que tiene sede en Bali y solo un año de vida. Es la primera galería de Indonesia que participa en CAN Art Ibiza. Su fundador conoce al comisario de este proyecto, Sasa Bogojev, desde hace doce años. «Me gusta la sensación familiar y las buenas vibraciones que transmite este feria», comenta Ricky Lee Gordon, responsable de Sun Contemporary y uno de los cuatro artistas que exhiben obra en este espacio junto a Ines Katamso, Salvita De Corte y Shayan Gunawan.

También es la primera vez en CAN para la galería italiana C+N Gallery Canepaneri, con sede en Milán y Génova. Lo confirma su directora, Tatiana Martyanova, que confía en obtener «buenos resultados» en esta feria. «La selección de artistas y galerías es buena», valora antes de mostrar los cuadros de las dos artistas emergentes que ha seleccionado para la ocasión, la china Deng Shiqing y el filipino MJ Torrecampo.

C+N Gallery Canepaneri apuesta por el arte figurativo, como lo hacen la mayoría de las 35 galerías que acoge este año CAN Art Ibiza.

Un espacio para el arte textil

La pintura es lo que predomina, como en otras ediciones, pero el público también puede ver escultura, fotografía, instalaciones, cerámica y otros lenguajes artísticos, que hasta ahora apenas habían tenido espacio en la feria, como las obras de arte textil de Teresa Lanceta (Premio Nacional de las Artes en 2023), una de las creadoras con más renombre del cartel de esta cuarta edición. Sus piezas, que «combinan textil, bordado y pintura aunando las culturas árabe, cristiana y judía» se exhiben en el espacio de 1 Mira Madrid, que se estrena en CAN Art Ibiza. «Tuvimos claro que queríamos mostrar aquí el trabajo de Lanceta, que ahora mismo tiene cuatro exposiciones en marcha, una de ellas en el Museo de Arte Moderno de Nueva York (MoMA)», apunta Mira Bernabéu, responsable de esta galería madrileña.

Cheslón diseñado por Olivier Mourgue para la película ‘2001: Odisea en el espacio’, en Galería Tambien. / M.A.

Como destaca Sergio Sancho mientras continúa su tour guiado con las autoridades, otra de las novedades de esta cuarta edición es CAN Design, un espacio dentro de la feria destinado a propuestas centradas en el diseño y la decoración. «Nos parece un buen complemento y creemos que en Ibiza tiene sentido», apunta el director mientras conduce a la comitiva hasta el área dedicada «al collective design». «Podemos encontrar piezas muy originales», asegura mientras señala un cheslón diseñado por Olivier Mourgue para la película de Stanley Kubrick ‘2001: Odisea en el espacio’ que se exhibe en el espacio de la Galería Tambien de Santa Gertrudis.