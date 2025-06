Alarma por un incendio en el poblado chabolista Can Rova 2, en las afueras de Ibiza

Este mediodía se ha declarado un incendio en el asentamiento chabolista Can Rova 2, situado en las afueras de la ciudad de Ibiza, aunque pertenece al municipio de Santa Eulària. La columna de humo era visible desde la carretera de Sant Antoni, vía que colinda con este asentamiento ilegal, cuyo desalojo fue paralizado recientemente por un juez.

Siete bomberos se han movilizado con una autobomba urbana y una nodriza, al igual que la Policía Local de Santa Eulària, sobre las 14.23 horas, hora en la que se declaró el incendio. A las 15.08 horas ya lo han dado por controlado, aunque los efectivos han continuado trabajando en la zona hasta las 15.40 horas, que se ha dado por extinguido el fuego. No ha habido heridos.

El fuego se ha originado en una autocaravana en la que vivía una mujer con un bebé. Según han informado los bomberos, la mujer estaba cocinando y abandonó el fuego. Cuando regresó ya se había producido el incendio.

Los vecinos estaban preocupados por si tenían que desalojar sus viviendas, pues había mucho humo. Han preguntado a los bomberos y les han respondido que de momento no tenían que abandonar sus casas, por lo que han permanecido encerrados, con puertas y ventanas cerradas, para que no entrara el humo ni el olor penetrante de la combustión de materiales del poblado chabolista. Según los vecinos, el origen del fuego ha sido un taller de reparación que hay en el interior, y se han quemado un montón de neumáticos, sin embargo otras fuentes indican que el origen ha sido una caravana que se ha sobrecalentado.

El Ayuntamiento de Santa Eulària trató de desalojar el poblado chabolista el pasado 9 de abril, pero un recurso in extremis de sus residentes, representados por un abogado, que alegaban vulnerabilidad y que no habían sido informados, logró paralizarlo. El Consistorio ha advertido en reiteradas ocasiones del grave riesgo de incendio, de seguridad para las personas y el medio ambiente y de salud pública que entraña este asentamiento de decenas de infraviviendas, la mayoría de personas que tienen trabajo pero que no encuentran vivienda asequible.

También los vecinos del poblado han denunciado recientemente la proliferación de basura en las cercanías, así como el peligro de incendio por las instalaciones «precarias» de los residentes en el poblado, que está instalado en una finca privada rústica y está vallada.

«El de la basura es uno más de los problemas, quizás no el más grave, pero sí el que más se ve, el que da la dimensión de lo que pasa», explicaba hace unos días a este diario un vecino, que como otros temía que prendiera una chispa «en alguno de los coches, las conexiones eléctricas precarias que tienen, algún aparato, un cigarro...» y se produjera un incendio, tal y como ha ocurrido hoy. «Todo está muy seco, no sé qué podría pasar. A veces pasas y, para que no entre nadie, tienen cerrado el asentamiento, no quiero ni pensar en la tragedia que podría ser si hubiera un incendio y no pudieran salir todos. Viven cientos de personas», advertía un vecino hace justo dos semanas.

Desalojo frustrado en abril

El concejal de Interior, Juan Carlos Roselló explicó el día del desalojo frustrado, en abril, que habían detectado acumulaciones de combustible y depósitos plásticos de agua a la intemperie, así como fosas sépticas que «podían comprometer la salubridad de la zona». Asimismo, alegó la necesidad de intervenir para desmantelar el cercado de la parte superior de Can Rova 2, dado que las estacas de ese vallado habían sido clavadas justo sobre las tuberías de agua desalada que abastecen a Vila y al hospital, comprometiendo de esa manera su salubridad.

Precisamente, el Ayuntamiento alegó entonces que la jueza del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Palma basó su auto (el que después anuló tras el recurso de los chabolistas) «en los diferentes informes elaborados por los servicios técnicos municipales» que acreditan «el riesgo de electrocución, incendio y explosión en esa zona debido a las precarias instalaciones eléctricas y al uso de bombonas de gas butano, así como por la acumulación de basura y matorrales». Santa Eulària también justifica el desalojo por hallarse el poblado en una finca «anexa a uno de los principales pulmones verdes de la isla, que va desde Cas Mut hasta importantes zonas forestales de alto valor ecológico», en referencia a sa Serra Grossa.

