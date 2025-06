El último baquetazo de ‘Gori’

El primer recuerdo que me viene a la cabeza de Francisco Ruiz Gori es de hace un par de décadas. Él estaba dando clases de batería a los chavales del centro juvenil de Vila, entonces en el antiguo edificio de Sanidad Exterior del puerto, en plena calle, en unas jornadas culturales para jóvenes. Pasé a verle y en un descanso estuvimos fumando un cigarro en la plaza de la Torre y charlando. Yo le tenía encasillado como percusionista de jazz y ese día me estuvo contando sus inicios rockeros en León, su ciudad natal. Me habló de su paso por Los Arañas, mítica banda leonesa, y de Raza, con la que dio el salto a Ibiza en 1973 y aquí se quedó.

Hace solo un par de días que me he enterado de su muerte a través de un precioso mensaje de su hijo Yeshe en las redes sociales y me han vuelto todos estos recuerdos. Sobre todo de cuando nos conocimos, a principios de los 2000 en casa del artista Robert Arató, cuando Gori y su compañero en mil batallas Chema Pellico ponían a punto la maquinaria rítmica para los sueños y desvaríos jazzísticos de Joachim Kühn, que tan pronto tocaba por Ornette Coleman como atacaba con furia al mismísimo Bach. En ese tiempo, el Joachim Kühn Ibiza Trio incluso se atrevió con el invento de un concierto de motores de coche más bajo y batería y grabó un disco, ‘Aventura’, hoy perdido entre la selva discográfica del pianista alemán.

En pocos meses se han ido Chema, Ingo Brandt, con el que Gori compartió también aventuras en los Sant Antoni Cowboyz, y ahora el propio Gori. Grandes músicos y músicos humildes. Uno de los últimos conciertos de Brandt y Gori fue precisamente en el hospital Can Misses, para alegrar la estancia de los internos y agradecer la labor a los sanitarios que les trataban el cáncer, al que, en ese momento, parecía que estaban ganando la batalla.

Gori era un tío grande, cuyo aspecto rudo contrastaba con la sensibilidad con la que tocaba la batería. Pasó por mil grupos y mil escenarios. La batalla, para todos los que le disfrutamos, la tenía ya ganada.