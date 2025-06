El escritor Santiago Díaz: «Uno de los retos de ‘Jotadé’ ha sido no caer en clichés sobre la comunidad gitana»

Uno de los autores de novela negra del momento, Santiago Díaz (Madrid, 1971), estará esta tarde, a partir de las 20 horas, en Sa Nostra Sala, en Ibiza, para presentar ‘Jotadé’ (Alfaguara), la primera entrega de una trilogía protagonizada por «un policía atípico, de etnia gitana, descarado, imprudente, leal hasta la médula y con un peculiar sentido de la justicia». En el encuentro, organizado por la librería Hipérbole, conversará con el escritor ibicenco Toni Montserrat.

¿Cómo surgió la oportunidad de presentar ‘Jotadé’ en Ibiza?

Tengo amistad con Toni Montserrat, con el que he coincidido en algunos festivales, y surgió el tema hablando con él de que también había estado hace poco en la isla mi gran amigo Mikel Santiago. Me lo propusieron y acepté encantadísimo.

Con ‘Jotadé’, la novela que va a presentar en Sa Nostra Sala, inaugura una nueva trilogía. En la anterior la protagonista era una inspectora, en esta es Juan de Dios Cortés, un policía gitano que ya salía en la última entrega dedicada a Indira Ramos. ¿Qué le ha llevado a darle el papel principal?

Creo que los personajes tienen que tener una evolución y que no hay que abusar de hacer una novela tras otra con ellos de protagonistas. Yo quería que la trilogía de Indira solo tuviese tres entregas y como el universo en el que se movía funcionaba muy bien me propuse continuar con un spin-off de alguno de los personajes. Creé a Jotadé con la idea de testarlo, a ver cómo funcionaba, para poder ofrecer una nueva trilogía. A la gente le encantó su manera de ser, su manera de comportarse y cómo era su propia historia y así es como surgió esta novela.

Como ha dicho usted alguna vez, el personaje de Jotadé es demasiado gitano para los payos y demasiado payo para los gitanos, sin embargo, tengo entendido que, entre lectores, está conquistando a unos y otros...

Sí. Esta definición que has dado de él me encanta porque es cierta. En su comisaría nadie se fía de él por ser gitano y en su comunidad nadie se fía de él por ser policía. Es un personaje que no encaja en ningún mundo, que a pesar de su humor y de que nos reímos con su manera de expresarse, tiene mucha profundidad. La tiene por ese drama que vive de que no sabe dónde situarse ni dónde le sitúa la vida, y a la gente, tantos a unos como a otros, les está encantando. A mí me hacen mucha gracia los comentarios que me han escrito algunos gitanos, como el que me dijo: «Payo, has conseguido algo que era impensable, que a un personaje gitano lo quieran tanto los gitanos como los payos». Jotadé cae bien y nos causa empatía porque comprendemos también su forma de ser, las cosas que hace. No es un personaje tradicionalmente bueno, que todo lo hace bien, ni muchísimo menos, se mueve entre dos mundos muy peligrosos, comete muchos errores, hace cosas moralmente cuestionables, lo que pasa es que si nos ponemos en su lugar quizás algunas de las cosas que hace las haríamos igual.

Portada de 'Jotadé', la última novela de Santiago Díaz. / Alfaguara

Construir un personaje así sin caer en tópicos debe ser complicado sin ser, usted, además gitano, ¿cómo lo ha conseguido?

Sí, efectivamente, ese era uno de los mayores retos y una de las mayores dificultades, no irnos siempre a los clichés y a decir lo mismo. Para eso he estudiado mucho el mundo gitano. Ya lo hice en su día cuando me encargaron hacer una serie sobre la Paca, que era una matriarca gitana que operaba en Mallorca. Ahí empecé a investigar sobre el tema y me di cuenta de que el mundo gitano tenía muchas cosas obsoletas que estaban corrigiendo, pero también cosas buenas, como el respeto a los mayores. Lo que más me llamó la atención es que en cualquier gran ciudad convivimos payos con gitanos, pero no nos terminamos de mezclar. Lo que procuré para no caer en esos clichés es ser lo más objetivo posible, o sea, contar esas cosas buenas que tienen, pero también las malas. Lo he hecho con respeto, pero sin callarme nada tampoco.

«Es el entorno femenino de Jotadé el que hace que sea un personaje entrañable y querido»

Me gustaría también hablar del peso que tiene en el libro el entorno femenino de Jotadé.

Son su pilares básicos. Sin las mujeres que le rodean, Jotadé no funcionaría ni como personaje ni como nada. Por ejemplo, sin Lola, su exmujer, estaría totalmente perdido. Luego están su madre, que es la que sostiene a su familia; su hermana, que también es una mujer fuerte; la policía Verónica Arganza, que es su compañera y la que le lleva por el buen camino y le intenta sacar de todos los líos en que se mete; y aparte, Lucía Navarro, que es otro personaje heredado de la trilogía de Indira, que es su mejor amiga. Todas ellas son las que hacen que sea un personaje entrañable y querido.

En general la mujer tiene un papel destacado en su literatura, puesto que para su anterior trilogía escogió a una protagonista.

Hace un montón de años ver a una mujer como inspectora de policía o como presidenta del gobierno hubiese llamado la atención, ahora es tan normal, tan bueno y tan común que también en las novelas tiene que verse reflejado. A mí me gusta darle un papel tan protagonista como a los hombres, porque tradicionalmente en este tipo de novelas los inspectores siempre son hombres y creo que eso está cambiando y hay que normalizarlo. No es algo que haga para que funcione o para que quede bien.

Bueno, hay que tener en cuenta también que hay muchas más lectoras que lectores...

Es verdad que las mujeres leéis infinitamente más que los hombres. En la presentación que haré en Ibiza estoy absolutamente seguro que el 80% será público femenino. Pero no es una decisión que tome por una cuestión de marketing. En la trilogía de Indira, la protagonista era mujer, pero en esta trilogía nueva lo es un hombre.

El escritor madrileño Santiago Díaz. / Diego de la Fuente

Hablemos de algunos de los temas que aborda en ‘Jotadé’, como es el del fentanilo, una droga que ha hecho estragos en Estados Unidos, aunque en España no ha alcanzado niveles tan preocupantes.

Es cierto, ha causado estragos en lugares como Estados Unidos y Canadá y en España llegó hace ya varios años, existe el consumo, pero por fortuna no ha alcanzado los grados de popularidad que tiene en otros sitios. La razón no deja de ser trágica porque el consumo de fentanilo se ha detenido porque los propios traficantes no le ven beneficio, porque es mucho más barata y porque se les mueren los clientes. Prefieren drogadictos que estén durante años consumiendo y no tener el riesgo de que se les vayan a morir a la mínima, como está sucediendo con el fentanilo.

Otro tema al que alude, tangencialmente, a través del personaje del narco Hilario Garza, es el del aceite de colza, que a principios de la década de los 80 causó miles de muertes y provocó secuelas a miles de personas. ¿Le tocó de cerca este drama?

Lo he vivido, no de cerca gracias a Dios, pero sí en amigos y familiares suyos que se vieron afectados por la colza. Siempre fue un tema que pensé en retratar de alguna manera y a la hora de crear la biografía de Hilario Garza me vino la oportunidad porque me coincidía por edades. Me parece que es bueno hacer novelas que no solo sean para pasar un buen rato, sino que nos sirvan también para contar cosas importantes que han sucedido a nuestro alrededor.

¿Hasta qué punto, al escribir, le motiva denunciar injusticias y hacer crítica social?

Mi primer objetivo es entretener, que la gente se lo pase bien, pero también procuro que cuando dejen la novela en la estantería se les quede algo dentro y eso se consigue proponiendo dilemas morales y a través de la denuncia social, para que sepan que lo que estoy contando sucede realmente a nuestro alrededor.

¿Qué le ha enseñado como escritor su larga experiencia como guionista de cine y televisión?

Todo. He sido guionista durante 30 años y todo lo que he aprendido allí es lo que procuro aplicar en mis novelas: Hacer que la historia siempre avance, que siempre pasen cosas, no enrollarme, recurrir mucho a los diálogos, dejar las escenas en alto... Todas estas cosas hacen que la gente diga que mis novelas son adictivas.

Arrancó su trayectoria como novelista haciendo ‘thriller’, que entiendo que es el género que más le llama la atención, aunque ha tocado también novela histórica y juvenil.

Sí, me gusta leer de todo, pero lo que más he leído toda mi vida ha sido thriller y, en segundo lugar, novela histórica. Cuando quise escribir mi primera novela, que fue ‘Talión’, tenía clarísimo que iba a ser un thriller porque es donde mejor me muevo. Pero después me encanta probarme a mí mismo, ir tocando géneros y salirme un poco de mi zona de confort.

«La novela negra en España goza de buenísima salud porque engloba muchos géneros»

¿Le ha influido algo que su hermano sea Jorge Díaz, uno de los autores detrás de Carmen Mola?

Totalmente. Mi hermano mayor, antes de ser Carmen Mola, ya me dijo que tenía que escribir una novela, porque ya llevaba veintitantos años como guionista. Yo no creía que estuviera capacitado para ello. Hasta entonces había escrito formando parte de un equipo y no me veía enfrentándome a una historia yo solo de esa longitud, pero ya me metió el gusanillo. Cuando empecé a escribir los primeros capítulos de ‘Talión’, al primero que se los mandé fue a él. Me animó muchísimo y la verdad es a mi hermano se lo debo todo.

¿Diría que la novela negra en España goza de buena salud?

Goza de una buenísima salud y eso para mí tiene una explicación muy clara. Hace 15 o 20 años había un montón de géneros considerados menores, como la novela enigma, la policiaca, el thriller, la novela negra pura o la romántica, que tenían un público muy concreto, pero llegó un día en el que se unieron en uno solo y cualquier lector, busque lo que busque, lo va a encontrar en la novela negra. Eso es lo que yo creo que explica el auge de la novela negra y que a la gente cada vez le guste más.