El PP de Ibiza trata de impedir que se edifique en urbanizables suspendidos en Sant Josep

El grupo parlamentario del PP, por iniciativa del Consell de Ibiza, trata de impedir que, con la nueva ley de actuaciones urgentes para obtener suelo mediante proyectos residenciales estratégicos en Balears, la que permitirá construir viviendas en suelo rústico, se puedan recuperar antiguos urbanizables obsoletos de Sant Josep, fundamentalmente los de las calas de poniente (Cala Vedella, Cala Molí, Cala Tarida y su entorno).

Para ello, el PP ha presentado una enmienda exclusiva para Ibiza al proyecto de ley impulsado por la nueva alianza de los populares con Vox con la finalidad de blindar urbanísticamente los falsos urbanos y urbanizables incluidos en el Anexo I del Plan Territorial Insular (PTI). Este documento dejaba en suspenso o bien fijaba los criterios de desarrollo de determinados falsos urbanos y urbanizables de cada municipio de la isla hasta que cada ayuntamiento aprobase una revisión de su planeamiento urbanístico para adaptarse al PTI.

Se da la circunstancia de que actualmente sólo quedan falsos urbanos y urbanizables suspendidos por el PTI en Sant Josep porque los otros municipios, salvo Sant Antoni, ya han aprobado definitivamente la revisión de su planeamiento urbanístico o bien los terrenos afectados han quedado desclasificados por normativa sobrevenida, según explican fuentes del Consell de Ibiza.

El caso de Cala Vedella Norte

Por ejemplo, en el caso del sector 4.5, el de Cala Vedella Norte, con un desarrollo urbanístico parcial, el Anexo I del PTI determina que hasta que Sant Josep adapte a éste su normativa municipal urbanística, «no podrá efectuarse la aprobación del planeamiento parcial de este sector». Además, resulta que en la propuesta del nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Sant Josep, con el que se adaptará por fin al PTI (en vigor desde 2005), se prevé la desclasificación de este sector, más el de otros seis de las calas de poniente.

Así, el PP introduce esta enmienda a la nueva ley para evitar que, al abrir la mano para construir viviendas hasta en suelo rústico (áreas de transición), los propietarios, por ejemplo, del sector 4.5 de Cala Vedella Norte aprovechen esta coyuntura para presentar un proyecto residencial estratégico (PRE) y sortear su blindaje presente y futuro. Tal y como prevé la nueva ley, un PRE contempla que el 50% del terreno se debe destinar a viviendas sometidas a algún régimen de protección pública y la otra mitad a venta libre, con la condición además de que en el 15% que se debe ceder a la Administración se construya Vivienda de Protección Oficial (VPO), el de mayor grado de protección pública y más asequible para los ciudadanos.

Contenido de la enmienda

En concreto, la enmienda de los populares especifica que el Anexo I del PTI sigue siendo aplicable pese a que el primer apartado del artículo 2 de la ley determina que ésta, al declararse la emergencia habitacional de Balears, prevalece sobre cualquier normativa autonómica o insular. Pero se exceptúan los terrenos situados en las áreas residenciales no turísticas, que, además, estén en contacto con suelo urbano o urbanizable en «más del 50% de su perímetro». Se consideran áreas residenciales no turísticas aquellas que no están incluidas en la delimitación del Plan de Ordenación de la Oferta Turística (POOT) del mismo PTI.

Fuentes del Consell indican que «la gran mayoría» de los sectores suspendidos de Sant Josep se encuentran en zonas turísticas alejadas de los núcleos urbanos donde «no tienen sentido los Proyectos Residenciales Estratégicos». Algunos, además, están afectados parcialmente por zonas inundables y otros por áreas boscosas, o se hallan en primera línea de mar, como el sector 4.22 de sa Punta Grossa que el nuevo PGOU también propone desclasificar. «Se trata de evitar que estos sectores inadecuados por su ubicación o características puedan ser objeto de un Proyecto Residencial Estratégico y, al mismo tiempo, permitir que los que no tienen estas condiciones se puedan ejecutar».

PP y Vox amplían la amnistía urbanística

Vox y PP pretenden ampliar las ventajas para aplicar la amnistía a las edificaciones ilegales en suelo rústico, incluso en terrenos protegidos. En una enmienda presentada por la ultraderecha (que ha sido pactada con el PP según se aclara desde la formación proponente) a la ley que se quiere aprobar para la creación de los proyectos residenciales estratégicos, se abre todavía más la mano a la hora de legalizar actuaciones irregulares. Para empezar, se incorpora un plazo de ocho años a la hora de fijar la prescripción de las ilegalidades cometidas en áreas protegidas, pero además en una misma parcela rústica se va a posibilitar la regularización de más de una instalación, incluso de viviendas que no respetan los parámetros urbanísticos y de habitabilidad.

La enmienda acordada por Vox y PP va a suponer un incremento de las instalaciones ilegales levantadas en suelo rústico que se van a poder regularizar. En el caso del suelo rústico protegido, en un primer momento se permitía la legalización de aquellas construcciones levantadas antes de que su uso quedara prohibido una vez transcurrido el plazo de prescripción correspondiente. Ahora, se especifica que la regularización se podrá hacer efectiva si han pasado ocho años desde que la obra se realizó. Hay que tener en cuenta que, según la ley de Urbanismo de les Illes Balears, las ilegalidades en rústico protegido no prescriben.

Mucho más impacto va a tener otro de los puntos de la enmienda, en el que se determina que en el suelo rústico común se dispondrá de un periodo de tres años para regularizar las instalaciones prescritas «sin que sean de aplicación las condiciones y los parámetros de habitabilidad, urbanísticos, incluido el número máximo de viviendas por parcela, y de ordenación territorial aplicables con carácter general a las edificaciones, construcciones y usos». La diputada del PSOE Mercedes Garrido destaca que este cambio beneficiará sobre todo a los propietarios de «chaletarros» que han construido anexos sin permiso para invitados u otros usos.