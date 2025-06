La absoluta desesperación del Consell de Formentera, que lleva tiempo reclamando ayuda a las instituciones balear y nacional para poder hacer frente, dentro de sus limitaciones económicas, a la tutela de los migrantes menores de edad que llegan a la isla sin acompañamiento, y que son su responsabilidad. Esta tutela le cuesta a la institución insular el 90% de la financiación que recibe para gestionar todas las competencias transferidas por el Govern, que no son pocas. El Consell advierte de que su tesorería está al borde del colapso y no obtiene respuesta positiva ni desde el Govern ni desde el Estado. Ahora mismo, tutela a 132 menores migrantes no acompañados y a otros 14 que nada tienen que ver con el flujo migratorio.

El errático y anormal comportamiento de las rayas en las costas de las islas. Raro es el día que no es avistado un ejemplar cerca de la orilla de alguna playa o cala ibicenca, un comportamiento que desconcierta y extraña a los biólogos, que no obstante barajan varias causas: desde los efectos de un patógeno hasta el debilitamiento por falta de placton, su alimento.