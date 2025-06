Lamine Yamal y Fati Vázquez, juntos pero no revueltos en Ibiza

Mucha casualidad. Se han escrito ríos de tinta (y de píxeles) sobre la presunta relación del futbolista del FC Barcelona Lamine Yamal y la influencer Fati Vázquez. Y no todo lo que se ha dicho ha sido bonito. Desde el primer momento se ha puesto el foco en la diferencia de edad entre ambos, especialmente porque él es menor de edad: 17 años el futbolista y 29 años la creadora de contenido. Los paparazzi les cazaron en Italia y, segun se ha comprobado por las imágenes compartidas en redes estas últimas semanas, no sólo habrían coincidido en Italia sino también en Brasil. Y ahora, en Ibiza.

Y es que la influencer española ha compartido en sus stories de Instagram un par de fotos y un vídeo en Ushuaïa. La joven acudió al concierto de Ozuna al que también asistió el futbolista. Si bien Yamal asistió al espectáculo en primerísima fila, desde el propio escenario, donde estuvo bailando con otros tres amigos, Vázquez se encontraba a pie de pista, entre el público. O, al menos, esas son las imágenes que ha compartido. Aunque, según el programa 'TardeAR', de Tele5, el futbolista la noche del martes habría estado volcado por completo en otra mujer: Bad Gyal, que se subió al escenario para presentar el tema que ha hecho con Ozuna, 'Última noche'.

Lamine Yamal, en el concierto de Ozuna en Ushuaïa Ibiza / Ibizatheisland

¿Coincidencia? Parece raro. No son las únicas imágenes que la joven ha compartido en la isla. Ha compartido el desayuno en la villa en la que se aloja y una imagen posando en bikini en la piscina. Además, en las últimas horas la española, autora del libro 'Y que vengan a por mí', ha usado las redes para compartir un larguísimo comunicado con el que pretende "zanjar" la situación, un texto que califica como "las únicas palabras veraces al 100% sobre el tema que me ha afectado estos días".

En el comunicado, sin embargo, no menciona en ningún momento al futbolista específicamente, simplemente se refiere a él como "esta persona" o "él".

El comunicado de Fati Vázquez

"En ningún momento fue mi intención hacer pública esta vivencia. Mis publicaciones personales en redes sociales se realizaron después de haber compartido esos días con una persona con la que venía conversando previamente. Nunca hubo afán de generar polémica ni de provocar repercusión. Las fotos de la revista son del día exacto en el que yo llegué a la isla (jueves) y mis publicaciones fueron el domingo", comienza la creadora de contenido, que asegura que no ha tenido "jamás" interés económico en esta historia. "Soy una mujer independiente desde los 18 años. Llevo más de 10 años trabajando en redes sociales como creadora de contenido, mucho antes de que esta persona fuera una figura pública. Mi trayectoria es sólida, profesional y autónoma", defiende.

Fati Vázquez, en Ushuaïa antes del concierto de Ozuna / F. V.

De la misma manera, en relación a la diferencia de edad recalca que no ha cometido "ningún delito ni nada de lo ocurrido constituye en ningún caso pedofilia, ni es objeto de reproche penal". Además, critica que, refiriéndose a ella únicamente como influencer, se la reduce a una etiqueta. "Soy Fati Vázquez, creadora de contenido, profesional reconocida en el mundo digital desde hace años", destaca.

En cuanto a las insinuaciones y comentarios que la han acusado de acercarse al futbolista por su notoriedad, Vázquez señala: "Se ha insinuado que si él no fuese una figura pública yo no me habría fijado en él. Pero también es justo decir que, si yo no tuviese la trayectoria y visibilidad que tengo, probablemente él tampoco se habría fijado en mí". Además, deja claro que las intenciones de comunicarse y de verse "nacen por su parte" y no por la suya.

"Este comunicado no busca confrontar, sino cerrar un ciclo con honestidad. Agradezco profundamente a quienes han decidido no juzgar desde el prejuicio y han optado por informarse antes de atacar", concluye.