Menos ingresos en Cala Vedella y Cala Tarida por culpa de la mancha verde en el mar

Los negocios de Cala Vedella, Cala Tarida y Port des Torrent no ven una solución inmediata para la mancha de microalgas que se forma en estas playas con las altas temperaturas. El Ayuntamiento de Sant Josep sigue a la espera, desde hace meses, de las autorizaciones para instalar las bombas de recirculación de agua que evitan la acumulación de microorganismos y desconoce cuándo se resolverá el escollo burocrático que lo retrasa. Mientras, los propietarios de los negocios de la zona denuncian que sus cajas se resienten cada día, ya que las aguas turbias ahuyentan a los bañistas.

En los últimos años, este método de recirculación había sido una herramienta efectiva para evitar la reproducción de microorganismos y la mala imagen que generan. Fueron los propios negocios de Cala Vedella y Cala Tarida los que se hicieron cargo de su instalación, hasta que hace tres años el Ayuntamiento asumió la gestión de las bombas, a través de un concurso público que se hizo extensivo también a Port des Torrent.

La contrata expiró el año pasado y Sant Josep volvió licitar el sistema, para el que pidió los pertinentes permisos a la conselleria del Mar y del Ciclo del Agua del Govern ya en el mes de noviembre. Sin embargo, esta autorización no ha llegado ni se sabe cuándo se resolverá. Desde la Administración autonómica aducen que a su vez dependen de otra formalidad burocrática del Ministerio de Transición Ecológica.

Imagen de Port des Torrent, este martes, con el agua más turbia en el extremo de la orilla. / Marcelo Sastre

Se trata de un informe de compatibilidad con el medio marino que dé el visto bueno definitivo al nuevo proyecto de recirculación de agua para estas tres playas de Sant Josep. Desde el Ministerio, aún no han facilitado información sobre el estado de este último trámite que les solicitó Diario de Ibiza el viernes y de nuevo ayer. Mientras, los empresarios de estos núcleos contemplan atónitos cómo aparece de nuevo la mancha sin que se le ponga remedio.

«Cuando ven esto, muchos turistas deciden marcharse a otra cala», lamenta Giacomo Bergamo, del restaurante Bon Sol de Cala Vedella. Su negocio ahora sufre una dicotomía, ya que por la noche les funciona bien «gracias a toda la gente que vive por esta zona». «Pero por el día la playa está muy vacía y nos afecta a todos». Así, calcula que este mes de junio su caja ha caído un 30% con respecto al mismo mes del año pasado.

Más calor que nunca

Otro restaurador de Cala Tarida corrobora que su facturación ha caído en un porcentaje similar con respecto a las mismas fechas del año pasado. «Es intolerable que estemos sufriendo esta situación por la burocracia y que las administraciones se pasen la pelota unas a otras», se resigna.

Su indignación se incrementa cuando recuerda que, años atrás, los propios empresarios podían instalar sin problema el sistema de bombeo que capta el agua más fría de las zonas alejadas y profundas para proyectarla hacia las partes más estancadas y superficiales más cercanas a la orilla.

La mancha verde es inocua y, de hecho, se efectúan controles químicos semanales en estas playas para asegurar que son aptas para el baño. Sin embargo, la combinación de altas temperaturas y aguas estancadas favorece la propagación de estos microorganismos, que se expanden hasta ocupar el espejo de aguas.

Además de la falta de bombas, ahora coinciden una serie de factores que han agravado el problema, ya que la mancha no solía salir tan pronto (este año, desde principios de mes). Por una parte, este junio está siendo más cálido de lo habitual, con una temperatura media hasta el momento de 24,33 grados, según los datos recopilados en la estación meteorológica del aeropuerto, mientras que el año pasado fueron 22,74.

Por otra parte, al menos en Cala Tarida, con los temporales de invierno se ha acumulado la arena frente la orilla, de manera que se ha reducido la profundidad. «El lunes me fui a bañar, como hago cada tarde, ¡y no me veía los pies!», recuerda, aún desconcertado el restaurador de Cala Tarida. Al igual que él, buena parte de los propietarios de negocios consultados prefieren guardar el anonimato, también el trabajador de una de las concesiones de esta playa. «Ahora está más o menos bien porque es por la mañana [cuando el agua no ha cogido tanta temperatura] y hay viento, pero tienes que mirar estas fotos», indica mientras saca su móvil.

Imagen de Cala Tarida el lunes al mediodía, con toda el agua turbia por la mancha. / DI

Se trata de una serie de imágenes captadas a primera hora de la tarde del lunes, donde se aprecia una enorme mancha, de un intenso verde oscuro, en la parte central de Cala Tarida. «No se bañó nadie en esta zona. Está todo el mundo muy preocupado porque viene la gente y se pira cuando ve el color del agua», detalla.

Cala Llonga y Portinatx

Al contrario que Sant Josep, los ayuntamientos de Santa Eulària y de Sant Joan han tenido más suerte con sus proyectos para instalar bombas de recirculación de agua en una playa de cada uno de estos municipios. Sant Joan formalizó el contrato a principios de junio para Portinatx, donde el sistema ya está en funcionamiento. Por su parte, Santa Eulària prevé poner en marcha el bombeo en Cala Llonga este mismo fin de semana, si no se produce ningún imprevisto.