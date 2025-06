La Ibiza «de arte» y el efecto «bola de nieve» de CAN Art

Estar en Ibiza frente a una obra que se ha visto en Nueva York, Berlín, Londres o Bali no es sólo un privilegio, sino un atractivo para cualquier apasionado del arte contemporáneo. Dar respuesta a este interés es una de las motivaciones que impulsó la feria de arte Contemporary Art Now (CAN), que este año celebra su cuarta edición y trae obras de más de cien artistas diferentes a la isla. Desde este miércoles 25 (con invitación previa el primer día) y hasta el domingo día 29, el Recinto Ferial acoge la feria que refuerza el interés cultural de Ibiza: «Genera poco a poco un efecto bola de nieve que creo es muy interesante para seguir posicionando la isla como un destino cultural», cuenta su impulsor, Sergio Sancho, durante la presentación de la nueva edición en la sede del Consell de Ibiza.

Desde este jueves, la feria se podrá visitar todos los días entre las cinco y las nueve de la tarde, excepto el domingo, que permanecerá abierta de doce de la mañana a seis de la tarde. Para poder acceder, el coste de la entrada general es de 20 euros y de 10 euros para residentes, estudiantes menores de 25 años y jubilados con identificación acreditativa. Galerías de Ibiza En esta ocasión, en la feria participan 35 galerías y, como novedad, cuatro de ellas traen propuestas de diseño y decoración a un espacio de la feria bautizado como CAN Design: «La parte de design se está empezando a valorar tanto para mostrar diseñadores nuevos y piezas nuevas como para recuperar piezas únicas de los 60 o los 70», explica Sancho, antes de mencionar proyectos que «funcionan muy bien» como Design Miami o la feria de arte Frieze de Seúl, que este año también «desarrolla un proyecto de design». Por este motivo, este año la feria contará con propuestas de diseño de la galería LA Studio de Madrid, además de tres de Ibiza: la Galería También, Eclcecticó y Soleille Gallery. En cuanto a las obras de arte, este año vuelven a CAN Art nueve galerías, entre las que se encuentra Ruttkowski;68, que tiene presencia en las ciudades alemanas de Düsseldorf y Bochum, además de en París y Nueva York. Ésta en concreto «repite desde la primera edición», apunta Sancho, que también menciona galerías suizas, italianas o belgas que esta edición pisarán la feria por primera vez. «Este año a lo mejor hay más galerías europeas porque hay turbulencias a nivel global y es verdad que muchas veces en temas logísticos esto limita un poco», destaca. Este hecho, sin embargo, no quita que Sancho aprecie que la representación con la que se cuenta ahora es «interesante». Este año se suman a la feria proyectos nacionales como 1MiraMadrid, «que es una galería de Madrid muy interesante y que ha participado en la feria Art Basel», que tiene lugar anualmente en las ciudades de Basilea, Miami Beach, Hong Kong y París, indica Sancho. Además de éstas, y sin ir tan lejos, en esta edición habrá galerías que tienen presencia en Mallorca, como Tube Gallery, «que es una galería muy joven y que ofrece una propuesta interesante a nivel local», explica Sancho, o la Galería Pelaires, que para el impulsor de la feria es una «galería con una trayectoria increíble», que se centra en mostrar a artistas internacionales que no hayan expuesto nunca en Palma y que, en muchos casos, ni siquiera en España. Presencia balear Desde Mallorca también viene LA BIBI+REUS, que nació de una fusión de dos galerías emblemáticas de la isla y que tienen obras de autores emergentes o de mediana carrera que representan el mundo actual a base de la figuración o perspectivas abstractas. Más allá de lo que se muestre en la feria, en Ibiza se podrá seguir apreciando el talento balear de los cinco artistas afincados en las islas que tienen obras expuestas en El Far de Ses Coves Blanques y Sa Punta des Molí, en Sant Antoni; el refugio aéreo de Santa Eulària; Es Polvorí, en Vila, y Blanco Hotel Formentera, en el marco del Programa OFF de la feria, que estará activo hasta el 30 de junio. Asimismo, desde el programa de Arte Público de CAN Art, desde el 19 de junio y hasta septiembre se puede observar en Vara de Rey la escultura de bronce ‘The Owl’, de Stefan Strumbel, que alude el ambiente hogareño y el paso del tiempo. «Hace ya unos años que buscábamos separar la Ibiza de noche y solitaria, que es muy conocida, y queríamos dar a conocer una Ibiza de cultura, de arte y de estar en primera línea de este segmento, que creo que es algo que estamos consiguiendo», aprecia el director insular de Turismo del Consell, Juan Miguel Costa, durante la presentación. Con ello coincide Miquel Costa, director insular de Cultura, cuando apunta que «la idea es seguir posicionando Ibiza como el enclave artístico que fue durante buena parte del siglo pasado y de éste», lo que explica el «por qué de un festival de arte en Ibiza y en esta época».