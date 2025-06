El Ayuntamiento de Ibiza lo tiene claro: «No sacrificaremos a la perrita Ikram»

«Ayer [lunes] el teléfono quedó inutilizado por las continuas llamadas que estamos recibiendo». El concejal de Bienestar Animal del Ayuntamiento de Ibiza, Manuel Jiménez, explica que en su departamento están desbordados por la ola de solidaridad y empatía que ha despertado el caso de la perrita Ikram, una cachorra que llegó en patera a las Pitiusas y cuyo futuro es una incógnita.

«Su historia ha dado la vuelta al país», comenta Jiménez, que detalla que, en el momento de atendernos [ayer a mediodía], en la concejalía ya habían recibido treinta correos electrónicos de particulares que se habían ofrecido a adoptar a este ejemplar de mastín italiano, y que cinco protectoras de animales se habían puesto en contacto con él, además de recibir incontables llamadas de teléfono.

No solo es Vila, también el Ayuntamiento de Sant Josep ha recibido llamadas de personas interesadas en adoptar a Ikram, e incluso muchas personas se han dirigido al correo o a las redes de Diario de Ibiza interesándose sobre qué hacer para ofrecer un nuevo hogar a la cachorra. «Nos dicen que se harán cargo de ella, que la llevarán al veterinario, que le quieren dar una familia, y sobre todo, muchísima gente nos llama y nos dice, ‘por favor, no la sacrifiquéis’», afirma el concejal.

Salvar a la pequeña Ikram

Porque esta es la principal preocupación ahora: saber si se puede evitar el sacrificio de Ikram, una perrita cuyo nombre árabe significa ‘hospitalidad’ y ‘generosidad’. El concejal de Bienestar Animal está en contacto permanente con la dirección general de Sanidad de la Producción Agroalimentaria y Bienestar Animal del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, que es quien debe decidir el futuro de Ikram, y si se la debe sacrificar o no.

En cualquier caso, Jiménez lo tiene clarísimo: «No la vamos a sacrificar porque creemos que sería ilegal. Según la ley de Bienestar Animal, el sacrificio solo se contempla cuando el animal está sufriendo o está muy enfermo, lo cual no es el caso», e insiste en que «en el caso de que recibamos la orden de sacrificarla, el veterinario de Sa Coma se negará a hacerlo. No lo haremos».

Un viaje en patera

La perrita argelina llegó a las Pitiusas el pasado jueves 19 de junio, cuando una barca de Salvamento Marítimo encontró su patera a 16 kilómetros al este de la costa de Formentera. En la embarcación viajaban un total de 19 personas de origen magrebí, entre ellas, un menor de edad que llevaba a su mascota en brazos.

Siguiendo el protocolo, Ikram fue trasladada al centro de protección animal de Sa Coma, donde se comprobó que la perrita, de casi tres meses, estaba en perfecto estado y tenía cumplida toda la pauta de vacunación excepto la de la rabia, ya que esta vacuna se administra a los tres meses justos.

Su historia, de la que se hizo eco el Diario de Ibiza, ha removido muchas sensibilidades. Ayer a primera hora de la tarde esta noticia ya acumulaba 556 comentarios en el Instagram de Diario de Ibiza, y prácticamente todo eran muestras de empatía y cariño hacia el animal: «Espero que la persona que en sus manos tiene esta responsabilidad de decidir sea coherente y de buen corazón», «Pobre criatura. ¿Qué culpa tiene el animal? Que lo adopte una familia que le dé amor».

También es una constante la admiración hacia el niño que no quiso dejar atrás a su mascota y, en su búsqueda de un futuro mejor, se llevó consigo a uno de sus seres más queridos: «Ikram debería volver con el niño que tuvo la valentía de traerla y no dejarla abandonada, darles una oportunidad a los dos, ese crío ha demostrado más valor que muchos. Espero que tengan mucha suerte y vuelvan a reunirse muy pronto», «Bravo por quien no abandona su mascota… ¡mostrad compasión y dejadla vivir!».

«La gente está volcada y está claro que cada vez hay más conciencia ciudadana acerca del bienestar animal», reflexiona el concejal Manuel Jiménez, que tiene claro los pasos que seguirá el Ayuntamiento: «Ni el sacrificio ni retornarla a su país son opciones. Defendemos que la perrita haga la cuarentena en Sa Coma, que pase las pruebas veterinarias que sean necesarias y que después la puedan adoptar».

En cualquier caso, hay una cosa segura, al margen de lo digan desde la dirección general de Sanidad de la Producción Agroalimentaria y Bienestar Animal, y es que Ikram vivirá: «Estoy en contacto con los letrados del Ministerio y estamos a la espera de que nos digan cosas, pero solo quiero dejar una clara una cosa: la perrita no se sacrificará».