Sant Antoni advierte a un hotel de cinco estrellas recién estrenado de que no puede funcionar

El Ayuntamiento de Sant Antoni ha emitido un decreto en el que sostiene que la Declaración Responsable de Inicio de Actividad (DRIA) presentada por el promotor del hotel de cinco estrellas recién abierto Bonito Ibiza (la reforma del antiguo Recó des Sol), en la zona de sa Punta des Molí, «contraviene la normativa urbanística» y, por ello, informa de «la imposibilidad de continuación o inicio de la actividad descrita». El establecimiento hotelero recién inaugurado cuenta con 252 unidades de alojamiento y 494 plazas turísticas.

En concreto, un informe técnico municipal sostiene que la DRIA contiene «inexactitudes, falsedades u omisiones de carácter esencial e insubsanable por obras inacabadas y por el hecho de que parte de los usos complementarios pretendidos no están permitidos» por el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).

El Consistorio ha denegado el certificado de final de obra municipal tras constatar que los trabajos de reforma del establecimiento supuestamente no estarían finalizados y, en contra de lo acordado por la junta de gobierno, la presentación de la DRIA debía ser posterior a la obtención del certificado del final de obra y la licencia de primera ocupación. Por ello, concluye el informe técnico municipal, la DRIA presentada, el pasado día 1, resulta «extemporánea» e «ineficaz» al haberse «incumplido una de las condiciones de la licencia».

Usos prohibidos

Sobre los usos no permitidos, en el primer proyecto básico presentado hace diez años se preveía, como actividad secundaria, los de auditorio-sala espectáculos-bar y auditorio-club de playa-restaurante. Sin embargo, los servicios técnicos municipales ya advirtieron de que dichos usos estaban «prohibidos». Posteriormente, se eliminaron dichos usos (la licencia de reforma y ampliación del antiguo Hotel Recó des Sol se otorgó en enero de 2018), pero a finales del pasado mes de mayo, a punto de abrir el hotel, se presentó un modificado del proyecto de actividades en el que se incluían una sala de espectáculos (en planta sótano) y un club de playa (en planta baja, la terraza de la primera planta y la zona de piscinas) abiertos al público en general, y que se corresponde con los usos prohibidos en la zona donde se emplaza el hotel de cinco estrellas, según el planeamiento urbanístico municipal.

«Deficiencias habituales»

Una portavoz del Ayuntamiento explica a este diario que el certificado de final de obra está pendiente de «una legalización de obra menor» después de la «rotura de una tubería de agua de uno de los edificios del establecimiento». Dicho esto, el equipo de gobierno agrega que, «en obras de gran envergadura, como en este caso, es habitual que puedan detectarse deficiencias documentales». «El Ayuntamiento está supervisando todo el procedimiento y actualmente se encuentra en fase de subsanación de los documentos que han sido requeridos», agrega, en referencia al final de obra.

En cuanto a la DRIA, el gobierno municipal del PP indica que se ha declarado «ineficaz al no estar expedido el certificado de final de obra». Acto seguido, la portavoz indica que la ley balear 7/2013 de actividades «otorga al interesado un plazo no inferior a dos meses para subsanar las deficiencias observadas en cuanto a la actividad».

La recepción del nuevo hotel de cinco estrellas de la bahía de Sant Antoni. / J. A. RIERA

Tras dar estas explicaciones, al ser preguntado el equipo de gobierno sobre si, entonces, el promotor del hotel tiene la obligación de cesar la actividad hasta que subsane las deficiencias o si puede seguir con la explotación del hotel, la portavoz responde: «El Ayuntamiento les comunicó la denegación del final de obra, informándoles de que no podían hacer uso de la edificación. A pesar de ello, esta mañana [por ayer lunes], los técnicos del establecimiento han informado de que las obras ya han finalizado y que en los próximos días presentarán el nuevo final de obra, a falta de que el Ayuntamiento proceda a realizar la inspección técnica para emitir el certificado correspondiente». ¿Pero pueden o no funcionar? «Estrictamente sin final de obra, no, tal y como les hemos comunicado», responde la portavoz.

El promotor defiende que los usos prohibidos se han incluido por «error»

El administrador y promotor del hotel Bonito, Alberto Torres, defiende que la solicitud de certificado de final de obra se presentó «en tiempo y forma» cuando la reforma del establecimiento había concluido. Sin embargo, hubo «un problema» con la rotura de una canalización contra incendios que provocó que «en varios pasillos se deformaran el pladur y algunas puertas». «Llevamos dos semanas. Conseguir material no es tan sencillo», justifica Torres, que insiste, en todo caso, que las obras del hotel están «acabadas».

En cuanto a la Declaración Responsable de Inicio de Actividad (DRIA), el empresario hotelero también afirma que está «en vigor y es correcta». «Tenemos un plazo para presentar subsanaciones, y lo vamos a hacer de inmediato». Torres defiende que la actividad secundaria prevista es la de restaurante, cafetería y spa-gimnasio [abiertos al público en general, no sólo los clientes del hotel] como tienen múltiples hoteles». «No tiene nada que ver con un club de playa». Así, el promotor destaca que su inclusión en el último modificado del proyecto de actividad de hace poco más de un mes fue «un error» de sus técnicos, que «se va a modificar». Indica que esta «errata» procede del informe de modernización hotelera aprobado por el Consell en 2015 y que, por «error» se puso en el encabezamiento, pero no en la descripción de la actividad (del proyecto modificado) y que se subsanará.

Sobre el requerimiento de cese de la actividad, Torres sostiene que no tiene la obligación de hacerlo porque las irregularidades detectadas en la documentación no afectan a la actividad principal, sino a la secundaria y que existe «jurisprudencia» que avala esta posición, según le confirman sus técnicos. Además, el empresario asegura que, en este primer año de apertura de hotel, no está previsto que el restaurante se abra al público en general. También destaca el esfuerzo inversor, con «el riesgo» que supone, para incentivar la reconversión hotelera de Sant Antoni sin «ninguna mala fe». «Puede haber algún defecto de forma, pero no de fondo. Siempre intentamos hacer las cosas bien», subraya el empresario.