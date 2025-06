El «lío de coches» que no cesa en s’Aigua Blanca

«¡Atención! Camino cortado. Circulación prohibida excepto vecinos y residentes», advierte una señal de tráfico en la calle es Figueral, en s’Aigua Blanca, que cada verano se convierte en mera decoración para los ojos indiferentes de las decenas de usuarios que aparcan «donde les da la gana», como denuncia una vecina de la zona a Diario de Ibiza.

La señal de tráfico que indica que el camino está cortado y la circulación prohibida. / DI

«Llevamos 20 años con este problema», critica, después de que este fin de semana la cantidad de vehículos que se acumularon en la cercanía de su casa le impidieran salir con el coche y un remolque de su propiedad. Su paciencia, ya afectada por la continuidad de estos hechos, se quiebra cuando, al ocurrir esto, nadie acude en su ayuda: «Llamo a la Policía Local y me derivan a la Guardia Civil. Ellos a la vez remiten a Tráfico, que responde que ellos no actúan en esta vía, y éstos últimos dicen que es el Ayuntamiento de Santa Eulària quien debe ocuparse por ser ellos quienes han colocado las señales», relata la mujer, que prefiere mantenerse en el anonimato.

No poder salir de casa

En este caso, cuenta que el año pasado alguna de las autoridades le recomendó llamar al teléfono de emergencias de la Guardia Civil (el 062): «Porque dijeron que si insistía lo acabarían registrando y así este año nos darían una respuesta», apunta, aún atónita al pensar que esta fue y es la única opción (sin solución) que le han dado hasta el momento.

Los coches aparcados a ambos lados de la calle es Figueral. / DI

Así es como el pasado sábado volvió a intentarlo con la Policía Local después de que, como muestran las imágenes superiores, una gran cantidad de coches aparcados en cualquier espacio disponible tras una línea continua amarilla, le impidieron salir de casa con el remolque del barco: «La Policía Local dijo que no podía hacer nada porque no es un asunto municipal», relata, antes de repetir la serie de llamadas con las que lamenta no lograr nada porque «nadie» va.

Desde el Ayuntamiento de Santa Eulària apuntan que la calle es Figueral «es competencia de la Guardia Civil, que son los responsables de la seguridad vial y de la asistencia en caso de siniestro». Por otro lado, indican: «Si se requiere la presencia de la Policía Local, en la medida de nuestras posibilidades y siempre que haya efectivos disponibles, acudiremos para ayudar y, si es necesario, retirar cualquier vehículo que pueda entorpecer la circulación». Asimismo, detallaron que por el momento «no hay previsión de hacer ninguna actuación más en esta zona».

Al comprobar que sus llamadas no dan resultado, la vecina ya no sabe qué hacer porque al día siguiente de no conseguir salir con el remolque, el problema se repitió al no poder apenas circular con su coche por la calle es Figueral: «Tengo un todoterreno y casi no pasaba por la calle porque quedaban dos centímetros de espacio por cada lado».

Peligro en la playa

La mujer recuerda también otra ocasión en la que, para su asombro, la Policía Local sí que acudió pero «dijeron que no podían multar y no tenían autorización para actuar».

«Esto es un lío de coches y es un rollo», lamenta la vecina, que considera que estos problemas han ido en aumento desde que en 2023 se cerró el acceso más al norte de la playa de s’Aigua Blanca, en el que había un solar que hasta entonces se utilizaba como aparcamiento.

«Hay carteles que advierten de que sólo pueden pasar residentes y que está prohibido aparcar pero la gente no hace ningún caso», apunta la mujer, que también critica que el Ayuntamiento de Santa Eulària no dé una opción de aparcamiento en la zona y tampoco para dar la vuelta en la propia calle es Figueral, que es de un único sentido, lo que lleva a que los coches que no se animen a estacionar den la vuelta delante de su propia casa.

En esta zona, en la que también figura una señal que prohíbe el estacionamiento, la vecina cuenta que el Consistorio colocó unas «piedras grandes» que los asistentes a la playa sortean como pueden. De hecho, relata que antes de este fin de semana un coche que aparcó muy cerca del acantilado, en el camino que va hacia la playa es Figueral, «derrapó al marcharse y tiró piedras hacia la playa», lo que considera «muy peligroso para quienes estén abajo en la arena».

Ante esta situación, la vecina lamenta: «Es increíble que nadie quiera hacer nada un verano más», que tan sólo acaba de empezar.