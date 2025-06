Formentera recibe el doble de menores migrantes en el primer semestre del año

El Consell de Formentera sigue clamando auxilio al Govern y al Estado para asumir la atención de los menores inmigrantes no acompañados y evitar el colapso de su tesorería. Las pateras arribadas a la isla no dejan de aumentar y ejercer la tutela de estos jóvenes, 132 hasta el momento, representará este año el 90% de todas las partidas económicas que recibe la institución para gestionar las competencias transferidas por la Comunitat Autònoma.

Como muestra, basta señalar que, en lo que va de año, han llegado a la menor de las Pitiusas 65 menores no acompañados. Esta cifra supone más de la mitad de la que se registró a lo largo de todo el primer semestre de 2024, cuando fueron 26. Si se retrocede a la última década, la comparativa es abrumadora. Si en 2016 aún no se daba ningún caso, se registró tan solo uno tanto en 2017 como en 2018. Un año más tarde, ya fueron 15 los menores no acompañados llegados a Formentera, la misma cifra que se produjo al año siguiente.

Tras una breve pausa en 2021, con solo dos menores, se pasó a 18 en 2022 y a 26 en 2023. Finalmente, la situación se empezó a desbordar el año pasado, con un total de 103 menores no acompañados, una cifra que va camino de superarse ampliamente esta temporada. Cabe tener en cuenta que, en 2024, los números se dispararon aún más en el segundo semestre.

En Ibiza o el resto de Balears

La mayoría de estos migrantes acaban trasladados a centros de Ibiza o del resto de Balears, pero el Consell de Formentera debe asumir el coste de la tutela de todos los que hayan desembarcado en la isla. Aunque las competencias de menores son autonómicas, el Govern transfirió su gestión a las respectivas islas. En el caso de Formentera, desde 2008, cuando se creó su propio Consell, independiente del de Ibiza.

Los servicios asistenciales, que fueron dimensionados para dar respuesta a la casuística específica de cada isla, han quedado desbordados en Formentera ante el auge de la ruta desde Argelia. Sin este fenómeno migratorio, el departamento de menores del Consell ahora estaría atendiendo a 14 jóvenes. En cambio, debe sumar un total de 132 menores inmigrantes no acompañados.

Formentera dispone de un único espacio para atender a ocho de estos jóvenes llegados desde el norte de Argelia, mientras que otros 124 se han trasladado a centros de Balears. Tan solo en los dos primeros meses de 2025, el Consell de la menor de las Pitiusas ha tenido que invertir 1.547.882 euros para sufragar los gastos de mantenimiento de los menores extranjeros que tutela. Durante 2024, esta cantidad ascendió a 2.426.855 euros. De seguir este ritmo de crecimiento, el Consell advierte que no podrá asumir los costes ni siquiera destinando la totalidad de las transferencias corrientes para ejercer las competencias autonómicas, un total de 10.361.849 euros en 2025.

«Si esta situación ya era insostenible con el número de llegadas del año pasado, este va ser todavía peor», se resigna el presidente del Consell, Óscar Portas. «Hemos pedido ayuda a todas las administraciones competentes, pero, de momento, no tenemos ningún resultado», lamenta.

La amenaza para las arcas de la institución es tan crítica que, a finales del pasado mes de marzo, todos los grupos políticos con representación en el Consell aprobaron, por unanimidad, renunciar a las competencias de los jóvenes extranjeros no acompañados para devolverlas al Govern balear. Por su parte, la Administración autonómica rechazó la propuesta y alegó que la atención a los menores es única y no puede dividirse en función de la nacionalidad.

Auxilio

La reclamación del pleno de Formentera, avalada por un exhaustivo informe técnico y jurídico, también exigía una inyección económica urgente del Govern para evitar «el hundimiento» de su tesorería.

El pasado mayo, la consellera de Familias y Asuntos Sociales del Govern, Catalina Cirer, aludía a que los presupuestos autonómicos estaban en prórroga para rechazar esta petición. Sin embargo, esta excusa quedó invalidada a final de mes, tras el pacto entre el PP y Vox para aprobar unas nuevas cuentas para 2025.

Por otra parte, Portas insiste en que el Estado asuma responsabilidades en esta crisis. «Le hemos pedido en repetidas ocasiones que mejore los recursos para la lucha contra la inmigración en Formentera, que es la frontera sur de España con Argelia, pero seguimos igual», critica el presidente formenterés.