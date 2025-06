El comportamiento de las rayas en Ibiza desconcierta a los expertos

Bañistas que, como ocurrió el pasado 1 de junio, graban una raya nadando desorientada en Cala Vedella; la misma especie vista justo en la playa de ses Figueretes días más tarde; otra el 6 junio que, al anochecer, se acercaba al puerto de Sant Miquel… Ya casi no hay jornada sin que uno de estos peces cartilaginosos sea avistado en nuestras costas, para desconcierto de los biólogos, que no tienen explicaciones, sí hipótesis, sobre estos extraños comportamientos. Como Diego Ponce de León, técnico de Medio Ambiente de Sant Antoni: «Estoy detrás de este tema, descargándome todo lo que voy encontrando porque estoy tan ojiplático como vosotros con este asunto», exclama cuando se le pregunta cuáles son, a su juicio, las causas de estos varamientos de rayas y, en el caso de Mallorca, de mantarrayas: «Hace unos días hablé con dos investigadores sobre este tema. Estaban igual que yo. Desde luego, algo está pasando. Sucede en todo el Mediterráneo. Hace unos días, en Murcia, liberaron 32 mantarrayas (Mobula mobular), capturadas accidentalmente en una almadraba». Los biólogos recalcaron, sobre lo sucedido en esa almadraba, que no es habitual la presencia de esos peces, enormes, en esa zona del litoral, pues tienen hábitos pelágicos (viven principalmente en aguas abiertas y profundas).

Una pastinaca, la raya látigo común (Dasyatis pastinaca), también varó en s’Arenal: «Apareció desorientada a principios de mes, no se iba de la orilla. Finalmente vinieron agentes de medio ambiente, a través del Cofib, la cogieron y la llevaron a un centro un poco más controlado para ver qué le pasaba. Lo atribuimos, porque fue de las primeras que aparecieron, a que había recibido algún golpe de alguna embarcación, o que quizás la habían soltado de algún arte de pesca y que por eso estaba desorientada. Pero cuando empezamos a ver que empezaban a aparecer casos por toda la isla y por todo el arco mediterráneo, pensamos que algo más estaba pasando». El qué, nadie lo sabe de momento. ¿Un patógeno como ocurrió con las morenas hace unos años? «Vincularlo a eso sería en estos momentos un poco arriesgado. Esas rayas no parecen tener síntomas, ni parecen tener señales en el cuerpo de que hayan sido golpeadas», apunta Ponce de León.

También apareció en Sant Antoni, concretamente en Cala Salada, un pez aguja imperial a principios de junio: «También es pelágico, como las mantarrayas, un pez que no debería aparecer por la costa. Y de repente lo hemos tenido aquí, pegado a la costa. No es algo muy habitual».

Más temperatura, menos plancton

Jaume Estarellas, técnico biólogo del Consell de Ibiza (que recalca que no es un especialista en el tema), se teme que la causa sea «lo de siempre, las condiciones» en las que se encuentra el mar Mediterráneo. Señala que las mantarrayas llegadas a las costas mediterráneas están «muy debilitadas y tienen problemas de orientación». Y un animal, cuando vara en una orilla, «es porque o se está reproduciendo o porque está enfermo. En este caso se ve clarísimamente que son animales enfermos». La causa, cómo se encuentra el agua, sometida a «temperaturas elevadas, al aumento de la acidez, a cambios en las corrientes... Hay estudios que sugieren menos entradas de aguas profundas hacia arriba, con lo cual no hay tanto nutriente y se produce un descenso del plancton. Y hay que recordar que estas mantas se alimentan del plancton. Por eso pueden estar debilitadas». También «hay más patógenos por las altas temperaturas», avisa: «Estos efectos en cascada están provocando que cambie el Mediterráneo de una manera muy perjudicial, con menos comida, más patógenos, más especies invasoras… Al final, la causa primera son los cambios en las condiciones ambientales. Básicamente temperatura, que está ocasionando esos efectos en cascada».

Cree que «no sería de extrañar» que el debilitamiento fuera ocasionado por patógenos, como «ya le pasó a las morenas», o «simplemente que se deba a un debilitamiento muy fuerte» por la escasez de alimento.

Qué hacer

A quien vea una cerca de la costa, Estarellas recomienda, «sobre todo, no intentar devolver al animal» al mar: «Si no puede llegar por sí mismo, tú no vas a conseguir que llegue al mar abierto. Lo mejor es dejarlo tranquilo, vigilarlo para que cuando lleguen los expertos, puedan proceder». Ante todo, lo primero y esencial, llamar al 112.

La conselleria de Medio Ambiente de la Generalitat Valenciana, en colaboración con el Oceanogràfic de València, ha puesto en marcha una investigación para esclarecer las causas que hay tras el creciente número de varamientos de mantas gigantes en el Mediterráneo. El objetivo es responder de forma coordinada y eficaz a este fenómeno inusual, que no sigue un patrón claro y parece estar relacionado con múltiples factores ambientales y biológicos. Para ello, se están llevando a cabo análisis patológicos y medioambientales con el fin de identificar con precisión las causas que podrían estar detrás de estos varamientos. El responsable de Conservación del Oceanogràfic de Valencia, José Luis Crespo, recalca que aún no se ha determinado una causa única.