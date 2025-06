«Agua fresquita y poco más» para soportar el calor en Ibiza

«Beber agua fresquita, pasar el mayor tiempo posible a la sombra y poca cosa más se puede hacer para hacer frente a las altas temperaturas en la isla». Estas son las palabras de David Nadal al hablar sobre su experiencia trabajando «con este calor» como repartidor en la empresa Hermanos Meneghello.

Precisamente, beber agua, más concretamente entre siete y ocho vasos al día, es una de las recomendaciones que la conselleria de Salud y Consumo de Balears aconseja a los ciudadanos para prevenir los golpes de calor. A pesar de que Nadal cumple con una de las directrices de la conselleria, este reconoce que hay otros aspectos que le preocupan más durante el ejercicio de su jornada laboral como repartidor: «Solo queda apañártelas con este calor, ya que es una situación similar a la de los otros años. Me siento más cansado, pero me genera aún más estrés conducir por Vila, ya que no hay sitio para aparcar».

Nadal está en la céntrica avenida Ignasi Wallis descargando unas cajas del camión de la empresa para servirlas a unos clientes de la zona. A menos de un kilómetro se encuentra Antu Ruggeri. Se trata de un chico residente en Santa Eulària de 17 años que trabaja desde el pasado 1 de junio en el puerto de Ibiza como ayudante de marinero. Tranquilamente sentado en una silla, con un walkie talkie que sujeta con su mano derecha y protegido del asfixiante sol matutino por una sombrilla, está a la espera de ayudar a amarrar y desamarrar algún barco. El joven reconoce que «con el calor se viven algunos momentos duros». Para lidiar con esta situación Ruggeri explica que la empresa les facilita a los empleados una serie de equipos de protección individual: «Tenemos paradas de sombra para soportar las altas temperaturas, además nos dan [en referencia a la empresa para la que está contratado] muchas garrafas de agua para estar bien y ropa anti uv para protegernos mejor del calor». Justamente, el uso de ropa ligera, holgada y de colores claros como la que lleva Ruggeri es otra de las recomendaciones de la Conselleria para evitar los peligrosos golpes de calor.

El de los repartidores es uno de los sectores que más sufren las consecuencias de las altas temperaturas, ya que están expuestos durante gran parte de su jornada a la radiación solar. Hay quien se resigna al hablar sobre la relación entre el trabajo con los efectos del calor. Este es el caso de Maximiliano Ortiz: «Me toca repartir todavía unos 120 paquetes y estoy bastante estresado. Es evidente que hace mucho calor, pero hay que aguantar como se pueda».

Son poco más de la una de la tarde. Muchos transeúntes aprovechan para comer. Las mesas de las terrazas están más solicitadas por los clientes que las de las salas interiores en la mayoría de los bares y restaurantes de Ibiza a juzgar por lo que se ve. «Hay mucha gente a la que le gusta pedirse simplemente un café con hielo», reconoce Federica. Ella es una de las camareras del restaurante La Margarita que se encuentra en Vara de Rey. Las bebidas frescas son una de las soluciones de muchos clientes para hacer frente al calor, asegura Federica. Todo ello, cuando la Aemet ha advertido de que hoy y mañana las temperaturas máximas pueden llegar a 36 grados en la isla, por lo que ha decretado la alerta por calor.