Los retos de beber agua de grifo en Ibiza para dejar de «orinar plástico»

Los residentes de Ibiza consumen cerca de 480 toneladas de plástico de agua embotellada al año, seguramente con la percepción de que «parece que es pura», señala Juan Calvo, director de Alianza por el Agua. La entidad ofrece estos datos en el marco de la campaña ‘Menys plàstic, més aixeta’, que trata de concienciar a la población sobre los perjuicios de consumir agua embotellada (cuestionando ideas como la anterior) y traslada la necesidad de adquirir la costumbre de beber la de grifo. Para incidir en ello, estos y otros temas se debatirán este miércoles 25, desde las 9.30 horas, durante la jornada de debate que organiza la entidad en el Club Diario.

En Ibiza, para reducir el consumo de agua embotellada, Calvo considera que «uno de los principales obstáculos es revertir la memoria colectiva que hay sobre el rechazo a beber agua de grifo porque el agua ha sido muy mala durante muchos años». Sin embargo, indica que con el avance del uso de agua desalada en los diferentes municipios de la isla, ahora «el agua cumple de sobra los estándares de calidad» para que se pueda consumir.

Calidad y sabor del agua

No obstante, Calvo admite que seguramente lo que no se cumplan sean los estándares de «sabor», que influyen en que una parte de la ciudadanía no se anime a dar el paso de beber agua de grifo: «Llega un momento, sobre todo en verano, en el que las desaladoras no dan para tanto y se tiene que tirar de agua de acuífero, con lo cual se sobreexplota y se suministra una que no es tan buena, por lo que hay una pérdida de calidad». Esto se debe a que los acuíferos de la isla «están dentro de rocas calcáreas, por lo que el nivel de cal en el agua hace que ésta sea más dura y que no guste tanto», apunta Calvo.

Por este motivo, el director de Alianza por el Agua recuerda una de sus «reivindicaciones históricas» que apunta que «cada vez se hace más» y consiste en que «las desaladoras funcionen al máximo durante todo el año» y no sólo en verano. Calvo indica, además, que esta debería ser la medida a seguir para que los acuíferos se puedan recuperar.

En este sentido, Luis Babiano, gerente de la Asociación Española de Operadores Públicos de Abastecimiento y Saneamiento (Aeopas), que intervendrá en la jornada, apunta que en la isla es imprescindible «priorizar en gobernanza y optimización de recursos» para garantizar estas cuestiones, sobre todo teniendo en cuenta que actualmente en la isla hay «un 30% de media de pérdidas en la red» de distribución.

A la importancia de vigilar los recursos hídricos de la isla también se suman los principios que llevan hacia la reducción de residuos a nivel insular: «Ahora en Ibiza es un problema porque no se sabe qué hacer con los residuos, con lo que el agua embotellada es un ejemplo más de un producto de un sólo uso que podría ser perfectamente evitable», señala Roser Badia, directora territorial de la fundación Rezero en Mallorca, que también participará en la jornada.

Impacto en la salud

Además de la huella que deja en el entorno, Badia señala al impacto del consumo de agua embotellada en la salud: «Estamos rodeados de microplásticos y de componentes que son aditivos de los plásticos, que acaban formando parte de los alimentos y bebidas y, después de ingerirlos, de nuestro cuerpo».

En la campaña ‘Salud de plástico’, Badia y su equipo identificaron hasta 21 metabólicos del plástico, que forman parte de grandes familias de compuestos químicos y son aditivos que le dan cualidades como la flexibilidad o el color transparente, y estaban «en la orina de personas conocidas de todo Balears».

«Cuando comemos o bebemos alimentos que han estado envasados en plástico, estos envases transmiten parte de estos aditivos a los alimentos y, por lo tanto, los acabamos ingiriendo», explica Badia, que plantea los problemas que esto puede tener en la salud: «Están relacionados con enfermedades de disrupción endocrina que interfieren en las hormonas y pueden generar cáncer, diabetes, obesidad, problemas de fertilidad, etcétera».

Pensando en que «la parte invisible del impacto del consumo de agua embotellada es enorme», Badia no duda al preguntarse: «¿Cómo hemos llegado a asumir que el agua de grifo no es buena?». Quienes también se lo pregunten podrán encontrar ésta y otras respuestas en la jornada de debate de este miércoles.